আপনার সম্ভবত কোনও ডিআই ফ্রেমওয়ার্কের দরকার নেই

func BuildContainer () * dig . Container {

c := dig . New ()

// Each Provide call teaches dig about one node in the graph.

c . Provide ( NewConfig ) // produces *Config

c . Provide ( NewDB ) // wants *Config, produces *DB

c . Provide ( NewRepo ) // wants *DB, produces *Repo

c . Provide ( NewFlagClient ) // produces *FlagClient

c . Provide ( NewService ) // wants *Repo, *FlagClient, produces *Service

c . Provide ( NewServer ) // wants *Service, produces *server

return c

}

func main () {

// Invoke kicks off the whole graph. dig topologically sorts, calls each

// constructor, and finally hands *server to your callback.

if err := BuildContainer (). Invoke (

func ( s * server ) { s . Run () }); err != nil {

panic ( err )

}