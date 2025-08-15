আপনার সাউন্ডবারকে আগের চেয়ে আরও ভাল করে তোলার 5 টি দ্রুত উপায় (এবং নিখরচায়)

অন্তর্নির্মিত টিভি স্পিকারের তুলনায় অডিও মানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে উত্সাহ দেওয়ার দক্ষতার কারণে সাউন্ডবারগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। এমনকি তাদের প্লাগ-এবং-প্লে প্রকৃতির সাথেও, আপনি সর্বোত্তম সম্ভাব্য শব্দ মানের মুক্ত করতে সহায়তা করতে কয়েকটি পরিবর্তন করতে পারেন।
আপনি সাউন্ডবার সেটআপগুলিতে নতুন বা স্ব-ঘোষিত অডিওফিলিতে নতুন কিনা, কিছু মূল সেটিংসের সাথে নিজেকে পরিচিত করা আপনার দেখার এবং শোনার অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কীভাবে আপনার সাউন্ডবারের পারফরম্যান্সটি অনুকূল করা যায় সে সম্পর্কে পাঁচটি পয়েন্টারের জন্য পড়ুন।
1। স্থান এবং শাব্দিক
এটি সুস্পষ্ট শোনাতে পারে (কারণ এটি) তবে যেখানে আপনি আপনার সাউন্ডবারটি রাখেন একটি প্রধান কারণ। সর্বাধিক সুষম শব্দের জন্য, আপনার টিভির নীচে সরাসরি সাউন্ডবারটি অবস্থান করুন, কেন্দ্রিক এবং স্ক্রিনের সমান্তরাল। একটি সাউন্ডবার মাউন্ট করা উপরে আপনার স্ক্রিনটিও একটি বিকল্প, তবে চূড়ান্ত স্বচ্ছতার জন্য আদর্শ উচ্চতা স্থান নির্ধারণ কানের স্তরে বা কাছাকাছি। নিশ্চিত করুন যে আপনার সাউন্ডবারটি আসবাবপত্র বা এমনকি আলংকারিক আইটেমগুলি দ্বারা বাধা নেই যা শব্দ তরঙ্গগুলি ব্লক করতে পারে।
প্রতিটি ঘরে অনন্য শাব্দ রয়েছে। আপনার ঘরে কি উচ্চ সিলিং বা বড় উইন্ডো রয়েছে? আপনার মেঝে কি শক্ত কাঠ বা টাইল? যদি তা হয় তবে প্রতিচ্ছবি হ্রাস করতে কম্বল এবং পর্দার মতো নরম আসবাবগুলি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। আপনি আপনার অঞ্চলে অ্যাকোস্টিক প্যানেল বা ডিফিউজার যুক্ত করে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে পারেন। অ্যাকোস্টিক প্যানেল বা ডিফিউজারগুলি শব্দ প্রতিচ্ছবিগুলি পরিচালনা করতে এবং আরও সুষম অডিও পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।
জেডডিএনটি অবদানকারী আর্টি বিটি দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে, উন্নত সাউন্ডবারগুলি পছন্দ করে এলজি’র এস 95 টি এআই রুমের ক্যালিব্রেশন বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে আপনার দেখার ক্ষেত্রের বিন্যাসের জন্য নির্দিষ্ট একটি টিউনিং প্রক্রিয়াটি দিয়ে যান। যদি আপনার সাউন্ডবারে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটির অভাব থাকে তবে মিষ্টি স্পটটি খুঁজতে কিছু পরীক্ষা -নিরীক্ষা করুন।
মনে রাখবেন যে বেশিরভাগ সাউন্ডবারগুলি শ্রোতাদের দিকে সরাসরি শব্দ প্রজেক্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তাই নিশ্চিত করুন যে সমস্ত আসন অবস্থান জুড়ে ডিভাইসটি সর্বোত্তম শব্দ বিচ্ছুরণের জন্য কোণযুক্ত। আপনার শ্রবণ অঞ্চল থেকে সাউন্ডবারকে এক পা বা আরও একটি পা সরিয়ে নেওয়া বা কয়েক ইঞ্চি কোণটি সামঞ্জস্য করা লক্ষণীয়ভাবে আউটপুটটিকে উন্নত করতে বা হ্রাস করতে পারে।
2। সাবউফার অবস্থান মানে সবকিছু
যদি আপনার সাউন্ডবারের একটি সাবউফার থাকে তবে খাদ প্রতিক্রিয়া বাড়ানোর জন্য এটি মেঝেতে, পছন্দসই কোনও কোণে বা প্রাচীরের সাথে রাখুন। লক্ষ্যটি হ’ল নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি প্রভাব এবং অডিও বর্ণালীটির বাকী অংশগুলির মধ্যে একটি বিরামবিহীন মিশ্রণ তৈরি করা।
আমি এমন একটি সংগীত প্রযোজক সম্পর্কে পড়েছি যিনি সেরা অবস্থানটি চিহ্নিত করতে “ক্রলিং পরীক্ষা” করবেন। এর মধ্যে রয়েছে কিছু খাদ-ভারী সামগ্রী বাজানো এবং আক্ষরিক অর্থে ঘরের চারপাশে হামাগুড়ি দেওয়া সবচেয়ে সুষম খাদ আউটপুট সহ স্পটটি খুঁজে পেতে। ভয়েলা – আপনার সাবউফার রাখার জন্য সেরা জায়গা রয়েছে।
কিছু সাউন্ডবার একটি অন্তর্নির্মিত সাবউফার সহ আসে এবং অন্যগুলি আপনাকে একটি বাহ্যিক সাবউফারকে ওয়্যারলেসভাবে বা তারযুক্ত সংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়। (আরও পরে এটি।)
সাবউফার অনুপস্থিতিতে, এবং যদি এটি আপনার বাজেটে থাকে তবে এর মতো একটি ইউনিট যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এসভিএস এসবি -1000 প্রো। আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বিকল্প হ’ল ক্লিপস রেফারেন্স আর -120 এসডাব্লু। একটি সাবউফারকে হুকিং করা আপনার অডিও অভিজ্ঞতা গভীরতর, আরও কার্যকর কম-ফ্রিকোয়েন্সি প্রভাবগুলির সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে, আপনাকে মনে হয় যে আপনি অনস্ক্রিন অ্যাকশনের অংশ।
3। আপনার সাউন্ডবারের ইকুয়ালাইজার এবং অডিও সেটিংস কাস্টমাইজিং
যেমনটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি, কিছু সাউন্ডবারগুলি স্বয়ংক্রিয় ক্যালিব্রেশন সিস্টেমগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আপনার নির্দিষ্ট ঘরের জন্য সাউন্ড সেটিংস পরিমাপ এবং সামঞ্জস্য করতে একটি মাইক্রোফোন ব্যবহার করে। তাদের মধ্যে আরও অনেকগুলি বিভিন্ন অডিও প্রিসেট বা EQ সেটিংস নিয়ে আসে যা আপনি আপনার স্বাদ অনুসারে সামঞ্জস্য করতে পারেন। নির্দিষ্ট সাউন্ডবারগুলি পৃথক ইনপুটগুলির জন্য টেইলার অডিও সেটিংসে নমনীয়তা সরবরাহ করে, আপনি শো দেখছেন, সংগীত শুনছেন বা গেমিং শুনছেন কিনা তার উপর ভিত্তি করে সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাকে সূক্ষ্ম-সুর করতে দেয়।
যাই হোক না কেন, বাস, ট্রাবল এবং অন্যান্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা আপনার ঘরের শাব্দ এবং আপনার শ্রবণ অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে অডিও গুণমানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। এছাড়াও, যদি পাওয়া যায় তবে ভার্চুয়াল চারপাশের সাউন্ড, কথোপকথন বর্ধন, বা বাস বুস্টের মতো কোনও উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরীক্ষা করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
খাদ বৃদ্ধি করা অ্যাকশন দৃশ্যে গভীরতা এবং শক্তি যোগ করতে পারে, বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য তীব্র মুহুর্তগুলিকে আরও নাটকীয় এবং আকর্ষক করে তোলে। কথোপকথনের স্তরগুলি বাড়ানো কেন্দ্রের চ্যানেল এবং মিডফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে মনোনিবেশ করে, কণ্ঠকে আরও স্বতন্ত্র এবং সহজ করে তোলে – যাতে আপনি আসলে বুঝতে পারবেন যে ভেনগারবার্গের ইয়েনফার কী ফিসফিস করছে উইচার।
এই লাইনের পাশাপাশি, আপনার সাউন্ডবারে ভলিউম লেভেলার রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন। এই বৈশিষ্ট্যটি (যা চালু এবং বন্ধ হতে পারে) আপনাকে আরও বেশি ধারাবাহিকতা সহ সামগ্রী শুনতে দেয়। আপনি ভলিউম লেভেলিংয়ের সাথে আপনার রিমোটের ভলিউম বোতামের জন্য খুব কম ঘন ঘন পৌঁছে যাবেন।
4। আপনার (এইচডিএমআই) সংযোগটি পরীক্ষা করুন
আপনার সাউন্ডবারটি সম্ভবত আপনার টিভিতে এইচডিএমআই আর্ক (অডিও রিটার্ন চ্যানেল) বা কানের (বর্ধিত অডিও রিটার্ন চ্যানেল) পোর্টের মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। এই প্রযুক্তিটি একটি সুপার-নিমজ্জনকারী চারপাশের-শব্দ অভিজ্ঞতার জন্য ডলবি এটমোস, ডিটিএস: এক্স, এবং সনি 360 রিয়েলিটি অডিওর মতো উন্নত 3 ডি অডিও ফর্ম্যাটগুলিকে সমর্থন করে।
আদর্শভাবে, আপনার সাউন্ডবার এইচডিএমআই-সিইসি (কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স নিয়ন্ত্রণ) সংযোগকে সমর্থন করবে, যা আপনাকে কেবলমাত্র একটি রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করে এইচডিএমআইয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত ডিভাইসগুলি কমান্ড করতে দেয়। এই দৃশ্যে, আপনি সাউন্ডবার নিয়ন্ত্রণ করতে আপনার টিভির রিমোটটি ব্যবহার করতে পারেন এবং উদাহরণস্বরূপ, একটি যুক্ত ব্লু-রে প্লেয়ার।
একাধিক ডিভাইসের অপারেশনকে একটিতে সংহত করা অবশ্যই আমার পছন্দ। তাদের কফি টেবিলে বসে তিনটি পৃথক রিমোট কে চায়? আপনার সমস্ত ডিভাইস সাউন্ডবারে প্লাগ ইন করা বিশৃঙ্খলা হ্রাস করে এবং একটি স্যুইচ বাক্স ইনস্টল করা এড়ায়। তারপরে আপনি আপনার একক রিমোট ব্যবহার করে সাউন্ডবারের ইনপুট মোড পরিবর্তন করে সহজেই অডিও উত্সগুলির মধ্যে স্যুইচ করতে পারেন।
ঠিক আছে, এটি অডিও গুণমানকে সর্বাধিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে এখানে এমন কিছু রয়েছে। ব্লুটুথের মাধ্যমে আপনার সাউন্ডবারকে সংযুক্ত করার সাথে তুলনা করে, একটি তারযুক্ত সংযোগ শব্দ স্থানান্তর করার জন্য সেরা পদ্ধতি হিসাবে রয়ে গেছে। এইচডিএমআই বা অপটিক্যাল কেবলগুলির মতো তারযুক্ত সংযোগের জন্য বেছে নেওয়া একটি স্থিতিশীল এবং ক্ষতিহীন অডিও সংক্রমণের গ্যারান্টি দেয়।
এটি ওয়্যারলেস সিগন্যাল হস্তক্ষেপ বা সংকোচনের কারণে সৃষ্ট কোনও অবক্ষয় বা বাধা ছাড়াই অডিও সামগ্রীটি যেমনটি ছিল তেমন শোনা যায়। এছাড়াও, মনে রাখবেন যে সমস্ত তারগুলি সমানভাবে তৈরি হয় না। উচ্চ-রেজার ফর্ম্যাটগুলি সমর্থন করে এবং একটি উচ্চতর ব্যান্ডউইথ রয়েছে যা অতিরিক্ত খাদ এবং টুইটার স্পিকারকে সমর্থন করার জন্য আরও চ্যানেলগুলি প্রক্রিয়া করতে পারে এমন একটি কেবল ব্যবহার করে নিশ্চিত হন।
5 .. আপডেটগুলি প্রয়োজনীয়
এটি একটি সংক্ষিপ্ত এবং মিষ্টি: সফ্টওয়্যার এবং ফার্মওয়্যার আপডেটের জন্য পরীক্ষা করুন! (এটি, যাইহোক, যে কোনও ডিভাইসের জন্য প্রয়োজনীয়)) নির্মাতারা প্রায়শই এমন আপডেটগুলি প্রকাশ করে যা আপনার সাউন্ডবারের কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে এবং নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে পারে। নিয়মিত আপডেটগুলি ইনস্টল করা সর্বশেষতম বর্ধন এবং ফিক্সগুলি এবং স্কোয়াশগুলি বাগগুলি থেকে আপনার সাউন্ডবারের সুবিধাগুলি নিশ্চিত করে যা শব্দ মানেরটিকে দূষিত করতে পারে।
এই সাধারণ টিপসের সাহায্যে আপনি আপনার সাউন্ডবারের পারফরম্যান্সকে সর্বাধিক করে তুলতে পারেন এবং আরও সমৃদ্ধ, আরও নিমজ্জনিত অডিও অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারেন। যথাযথ স্থান নির্ধারণ, রুম অ্যাকোস্টিকস অপ্টিমাইজেশন এবং চিন্তাভাবনা করে আপনার সেটিংস সামঞ্জস্য করা অবশ্যই স্ট্রিমিংয়ের জন্য আপনার শ্রবণ অভিজ্ঞতা উন্নত করবে। আপনি অ্যাকশন-প্যাকড ব্লকবাস্টারগুলি দেখছেন বা আপনার প্রিয় সুরগুলিতে দুলছেন না কেন, আপনার সাউন্ডবারটি ব্যতিক্রমী অডিও গুণমান সরবরাহ করতে প্রস্তুত থাকবে।
