আপনার স্টার্টআপের আত্মা বিক্রি না করে কীভাবে অর্থ উপার্জন করবেন

আমার মেয়ে যখন গ্রেড স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন তিনি প্রথমে এক বছর অবকাশ নিতে এবং তার মাস্টার্স প্রোগ্রামে কী বিশেষত্বের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত তা নির্ধারণের জন্য কিছু কাজের অভিজ্ঞতা পেতে চেয়েছিলেন। প্রথমদিকে, তিনি কাজ খুঁজে পেতে খুব কষ্ট করছিলেন, তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেবল কিছু অর্থোপার্জনের জন্য তার মাঠের সাথে সম্পর্কিত কোনও চাকরি পাওয়া উচিত কিনা।

তার কাছে আমার পরামর্শ ছিল: যদি এটি আপনার পছন্দসই ক্যারিয়ারটিকে সহায়তা না করে তবে বিরক্ত করবেন না।

আমি স্টার্টআপস এবং তাদের মিশনগুলি সম্পর্কে একইভাবে অনুভব করি। মিশনে থাকা যখন আপনি বিভিন্ন পাথ অনুসরণ করে রাজস্ব আদায়ের সুযোগগুলি দেখেন তখন কঠিন হতে পারে। তবে এগুলি বিভ্রান্তি হতে পারে – এবং আপনি যদি সাবধান না হন তবে তারা আপনার ব্যবসায়কে এত দূরের মিশন নেওয়ার ঝুঁকি চালায় যে এটি এমন কিছু হয়ে যায় যা আপনি বা আপনার দল এখনও স্বীকৃতি দেয় না।

তবুও, আপনি সংস্থান ছাড়া কোনও মিশন কার্যকর করতে পারবেন না। আদর্শবাদ কেবল এতদূর যায় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আপনার অর্থের প্রয়োজন। তবে আপনার কি সত্যিই একটি বা অন্যটি বেছে নিতে হবে?

ফিউচারফান্ডে অলাভজনকদের সাথে কাজ করা, বিনামূল্যে তহবিল সংগ্রহ প্ল্যাটফর্ম আমি কে -12 স্কুল গোষ্ঠীর জন্য শুরু করেছি, আমার কাছে প্রমাণ করেছি যে এই সংস্থাগুলি তাদের আর্থিক লক্ষ্যে সফল হওয়ার সময় প্রায় সর্বদা তাদের মিশনকে সম্মান করতে পারে। নীচে, আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি কেন এটি আপনার প্রারম্ভের জন্য একই।

আপনার মিশন হ’ল সবকিছু – ধরে নিই এটির জন্য একটি বাজার রয়েছে

বেশিরভাগ স্টার্টআপগুলি মিশন-ভিত্তিক: লোকেরা সংস্থাগুলি খুঁজে পায় কারণ তারা প্রত্যেকের জন্য আরও ভাল করতে চায় এমন কিছু রয়েছে। তারা একটি সাধারণ সমস্যা সমাধান করতে বা একটি সাধারণ প্রক্রিয়া উন্নত করতে চায়।

তবে স্টার্টআপগুলিও সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। প্রতিদিন যে লাভজনক না হয়ে বা বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ না করে পাস করে তা হ’ল এমন এক দিন যা আপনার debt ণ গ্রহণ করা হয়। তারা এটিকে রানওয়ে বলে: একটি নির্দিষ্ট সময়ে, আপনি হয় উড়ন্ত, বা আপনি ক্র্যাশ এবং পুড়ে গেছে। এটি ফিউচারফান্ডে আমি যে স্কুল গ্রুপগুলির সাথে কাজ করি তার অনুরূপ, যা প্রায়শই ক্রীড়া দল বা স্কুল-পরবর্তী প্রোগ্রামগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য সীমিত সময় থাকে।

আমি যা পেয়েছি তা হ’ল পর্যাপ্ত লোকেরা তাদের বিশ্বাস করে এবং অনুদান দিতে ইচ্ছুক হলে এই স্কুল প্রোগ্রামগুলি প্রায়শই সংরক্ষণ করা যায়। একটি স্টার্টআপের সাথে কেবল পার্থক্য হ’ল আপনি দাতাদের পরিবর্তে গ্রাহকদের সন্ধান করছেন। আপনার সংস্থা যে কাজ করে তার জন্য যতক্ষণ বাজার বিদ্যমান রয়েছে ততক্ষণ আপনি সাফল্য পেতে পারেন। যদি তা না হয় তবে সম্ভবত আপনি নিজের মিশনটি খুব ভালভাবে বেছে নেবেন না।

এ কারণেই অর্থ সংগ্রহ করা একটি স্টার্টআপ চালু করার প্রাথমিক পর্যায়ে এত গুরুত্বপূর্ণ বোধ করতে পারে: এটি আপনাকে অন্য কোথাও ফোকাস করতে এবং আপনার দিগন্তগুলি প্রসারিত করার জন্য সময় এবং সংস্থান দেয়। আপনাকে কেবল নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি দূরে সরে যাবেন না।

সহজ অর্থ প্রত্যাখ্যান করা শক্ত – তবে কখনও কখনও আপনাকে এখনও করতে হবে

Since you have a limited runway to get your company off the ground, giving up a promising opportunity to make money can feel like the hardest thing in the world for a startup to do. অনেকগুলি প্রকল্পকে ঘুরিয়ে দিন কারণ তারা সংস্থার জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পুরোপুরি একত্রিত নয় এবং আপনার বেশি দিন কোনও সংস্থা নাও থাকতে পারে।

তবে আপনার মিশনটিও ত্যাগ করার ঝুঁকি রয়েছে। প্রারম্ভিকদের জন্য, যদি সেই সহজ অর্থটি আপনি যতটা ভাবেন ততটা সহজ না হয়? যদি সুযোগটি কার্যকর না হয় তবে আপনি মূল্যবান সময় হারিয়েছেন এবং নিজেকে অপরিচিত অঞ্চলে রাখুন। আপনি রানওয়েটি পুরোপুরি পিছনে রেখে গেছেন, তবে আপনার সংস্থা এখনও এটিকে মাটি থেকে সরিয়ে দেয়নি। এবং আপনি যখন শুরু করেছিলেন তার চেয়ে কম জ্বালানী রয়েছে।

সম্ভাব্য ব্র্যান্ডিংয়ের সম্ভাব্য সমস্যাও রয়েছে। একটি ভাল ব্র্যান্ড অনেক ক্ষমা করতে পারে, তবে এটি এখনও বজায় রাখা দরকার – এবং এটি কেবল এত বেশি নিতে পারে। I’ve been at companies where there were legacy projects we’d have loved to sunset, but they brought in significant revenue that funded other activities, so we couldn’t. একরকমভাবে, আমরা এমন পরিষেবাগুলিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি যা আমাদের আর সংজ্ঞায়িত করে না। এই চেইনগুলি আপনার ব্র্যান্ডটি কলঙ্কিত করা শুরু না করা পর্যন্ত ভাঙ্গা শক্ত এবং সেই মুহুর্তে, সেগুলি ভাঙা সাধারণত বেদনাদায়ক হয়।

অবশেষে, আপনার সংস্কৃতি বিবেচনা করতে হবে। আপনি যদি যে মিশনটি দিয়ে শুরু করেছিলেন তার ক্ষতিতে যদি আপনি কিছু উপার্জন-উপার্জনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তবে আপনি কীসের পক্ষে এই মুহুর্তে দাঁড়াবেন? আমি এমন একটি সংস্থায় কাজ করেছি যা ওয়েবসাইটগুলি থেকে পুরোপুরি ইকমার্সের দিকে মনোনিবেশ করার দিকে চলে যেতে চেয়েছিল। এক্সিকিউটররা ভেবেছিল এটি আমাদের হুইলহাউসের মধ্যে ভাল ছিল – তবে যদিও তারা নিজেরাই শিফটকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে, তবে এটি এমন কর্মচারীদের সাথে স্নিফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি যারা একটি কাজ করতে স্বাক্ষর করেছিল এবং হঠাৎ করে নিজেকে অন্যটি করতে দেখল। লোকেরা বিদ্রোহ করে এবং ছাড়ার হুমকি দেয়।

সুতরাং অর্থ গুরুত্বপূর্ণ – তবে আপনি জানেন যে আপনি যখন এটি বড় ঝুঁকি তৈরি করে, আপনার ব্র্যান্ডকে প্রভাবিত করে বা আপনার সংস্কৃতিকে হুমকি দেয় তখন আপনি এটি আপনার মিশনের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে রেখেছেন। আপনি যখন আপনার নির্বাচিত পথ থেকে খুব দূরে বিপথগামী হন তখন আপনার গাইডপোস্ট হিসাবে সেগুলি ব্যবহার করুন।

সঠিক মিশনটি আপনার বৃদ্ধিকে গাইড করে – পরিবর্তে এটিকে বাধা দেওয়ার পরিবর্তে

আপনার মিশনটি দুর্দান্ত হতে পারে, তবে আপনি যদি এটি কাজ করার কোনও উপায় খুঁজে না পান তবে এগিয়ে যাওয়ার উপায় আছে কি?

তেমনি, সামনের পথটি বিভ্রান্তিতে পূর্ণ এবং এর মধ্যে কিছু প্রলোভনসঙ্কুল হতে পারে। তবে তারা আপনার যত্ন নেন না এমন জিনিসগুলিতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মনোনিবেশ করতে পারে।

Here’s my advice: There’s always a risk that your mission might not prove sustainable, but everything you do should still be working towards it until you know for sure. আপনি আরও মনোনিবেশিত এবং দক্ষ হবেন, আপনার দলটি আরও অনুগত হবে এবং আপনার ব্র্যান্ডটি আরও সম্মিলিত হবে। That will give you the best chance to capitalize on the financial opportunities that do appear — the ones that are squarely aligned with your goals and values.

