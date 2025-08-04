আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে পুশ-আপ গণনা কী বলে

বয়স অনুসারে পুশ-আপ মান: মায়ো ক্লিনিকের গাইড ব্যাখ্যা করেছেন
পুশ-আপস শরীরের উপরের শক্তির জন্য কেবল একটি ব্যায়ামের চেয়ে বেশি-এগুলি পেশী সহনশীলতা পরীক্ষা করার জন্য একটি দরকারী সরঞ্জামও। অনুযায়ী মেয়ো ক্লিনিকপুশ-আপগুলি শারীরিক সুস্থতার জন্য একটি সাধারণ স্ব-মূল্যায়ন হিসাবে কাজ করতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিদের যে পুনরাবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য করা উচিত তার সংখ্যার জন্য বয়স-ভিত্তিক মানদণ্ড প্রকাশ করেছে।
ছবি: এআই দ্বারা উত্পাদিত (ওপেনএআই দ্বারা ডাল · ই 3) বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে লাইসেন্স (ওপেনএআই লাইসেন্স)
বয়স-ভিত্তিক পুশ-আপ গাইডলাইন
ক্লিনিকের তথ্য অনুসারে, 25 বছর বয়সী পুরুষ করতে সক্ষম হওয়া উচিত 28 পুশ-আপসযখন মহিলা একই বয়সের জন্য লক্ষ্য করার পরামর্শ দেওয়া হয় 20 পুনরাবৃত্তি। আমাদের বয়স হিসাবে, এই মানদণ্ডগুলি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়:
- 35 বছর বয়সী: 21 পুরুষদের জন্য, 19 মহিলাদের জন্য
- 45 বছর বয়সী: 16 পুরুষদের জন্য, 14 মহিলাদের জন্য
- 55-65 বছর বয়সী: পুরুষদের জন্য 10-12, মহিলাদের জন্য 10
এই পরিসংখ্যানগুলি একটি সাধারণ গাইডলাইন হিসাবে লক্ষ্য করা যায় এবং কঠোর পাস-বা-ব্যর্থ স্কোর হিসাবে নয়।
বিশেষজ্ঞের মতামত পৃথক
তবে, সমস্ত ফিটনেস পেশাদাররা এ জাতীয় অনমনীয় লক্ষ্যগুলির সাথে একমত নন। ব্যক্তিগত প্রশিক্ষক নাটালিয়া আলেকসেনকো বিশ্বাস করে যে পুশ-আপের নিয়মগুলি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা এবং জীবনযাত্রাকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
“বেশিরভাগ লোকের জন্য যারা সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার প্রশিক্ষণ দেয়, বাস্তবসম্মত সংখ্যাগুলি মহিলাদের জন্য প্রস্তাবিত গণনার নীচে 3-5 টি প্রতিনিধি এবং অভিজ্ঞ পুরুষদের জন্য উপরের 5-10 রেপের নীচে পড়তে পারে,” আলেকসেনকো বলেছেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে বেশ কয়েকটি ভেরিয়েবলগুলি সহ পুশ-আপগুলি সম্পাদনের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে প্রশিক্ষণের ইতিহাস, অতীত আঘাত, ডায়েট, যৌথ গতিশীলতাএবং স্ট্রেস স্তর। যেমন, প্রস্তাবিত গণনা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়া অগত্যা দুর্বল ফিটনেসের চিহ্ন নয়।
ফিটনেস কেবল সংখ্যার চেয়ে বেশি
যদিও পুশ-আপ গণনাগুলি শরীরের উপরের শক্তি এবং ধৈর্য্যের একটি স্ন্যাপশট সরবরাহ করতে পারে, বিশেষজ্ঞরা নির্দিষ্ট সংখ্যায় আঘাত করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন। পরিবর্তে, তারা ফোকাস করার পরামর্শ দেয় প্রশিক্ষণে ধারাবাহিকতাধীরে ধীরে অগ্রগতি, এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের ভিত্তি হিসাবে অনুশীলনের সাথে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখা।