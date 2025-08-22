You are Here
আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দাঁতের রঙ কী? – তাবনাক
News

আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দাঁতের রঙ কী? – তাবনাক

এটি জানতে আগ্রহী যে বিশ্বের 1.5 বিলিয়ন মানুষের মৌখিক এবং দাঁতের রোগ রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে দাঁত ক্ষয়ের চিকিত্সা বিপজ্জনক সংক্রমণ এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সুতরাং দাঁত রঙের নির্ভুলতা কেবল সৌন্দর্যের বিষয় নয়, এটি জীবন বাঁচাতে পারে।

তাবনাকের মতে রোজিয়াটোর উদ্ধৃতি দিয়ে; ডেইলিমিলি ডেন্টাল টেকনিশিয়ান এবং প্রোডেন্ট ডেন্টাল সরঞ্জাম কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান জাংয়ের সাথে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:

আপনার দাঁতগুলি প্রাথমিক সতর্কতার লক্ষণগুলি প্রকাশ করতে পারে, যদি আপনি কী বিবেচনা করবেন তা জানেন। অন্তঃসত্ত্বা ক্যামেরাগুলির মতো সাধারণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা আপনাকে আগে রঙ পরিবর্তন সনাক্ত করতে এবং আরও গুরুতর সমস্যাগুলি রোধ করতে সহায়তা করে।

দাঁতের রঙ এবং লুকানো রোগ

এখানে দাঁত রঙে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং প্রতিটিটির অর্থ।

1। দাঁতে হলুদ দাগ

দাঁত জন্ডিস বেশিরভাগ চা, কফি বা ধূমপানের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে। তবে ঝাং হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে এই বিবর্ণতা লিভারের রোগের সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে। যখন লিভার সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন বিলিরুবিন নামক একটি রঙ্গক শরীরে জমে থাকে এবং দাঁতগুলিকে প্রভাবিত করে।

2। ধূসর দাঁত

পূর্ববর্তী প্রভাবের কারণে ধূসর বা অস্বচ্ছ “দাঁত মৃত্যুর” চিহ্ন হতে পারে। এটি সিলিয়াকের মতো রোগগুলির সাথেও জড়িত, যা এনামেল গঠনে বাধা দেয় এবং স্থায়ীভাবে বর্ণহীনতার কারণ করে। এই ত্রুটিগুলি কভার করার জন্য, দাঁতের দন্তচিকিত্সকরা ব্যহ্যাবরণ এবং বন্ধনের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

1। বাদামী দাগ এবং শিরা

বাদামী দাগের উপস্থিতি ক্ষয়ের সূচনার লক্ষণ হতে পারে। ঝাং বলেছেন যে বাদামী শিরাগুলি প্রায়শই ফ্লোরোসিস (ফ্লোরোসিস) দ্বারা সৃষ্ট হয়; দাঁত বৃদ্ধির সময় ফ্লুরিনের ওভার -ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট একটি শর্ত। সাধারণ কারণ হ’ল ফ্লোরাইড -স্কোথপেস্টকে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে বাচ্চাদের দ্বারা গিলে ফেলা।

1। শৈশবে নীল বা ধূসর দাঁত

শৈশবে ব্যবহৃত কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ক্রমবর্ধমান দাঁত টিস্যুতে প্রবেশ করে এবং নীল বা ধূসর রেখার কারণ হয়।

1। জিপসাম

অনেক লোক মনে করেন যে সর্বাধিক সাদা দাঁতগুলি স্বাস্থ্যকর, তবে সাদা দাগগুলি সেলিয়াক রোগের কারণে সৃষ্ট কেরি বা এনামেল শুরু করার লক্ষণ হতে পারে। সিলিয়াক ডিজিজ হ’ল এক ধরণের অটোইমিউন ডিসঅর্ডার যেখানে শরীর গম, বার্লি এবং রাইয়ের আঠালোকে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ছোট অন্ত্রের ক্ষতি করে।

1। কালো দাঁত

ঝাং ব্যাখ্যা করেছেন যে তীব্র দাঁত অন্ধকার উন্নত কেরি বা ডেন্টাল পাল্প নেক্রোসিসকে বোঝাতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে, এই বিবর্ণতা ভারী ধাতবগুলির সাথে উচ্চ যোগাযোগের কারণে হতে পারে।

1। লটেড এনামেল

অস্বচ্ছ এনামেল বা মোটেড এনামেল জেনেটিক ব্যাধি যেমন অ্যামলোজেনিসিসিস অসম্পূর্ণতার ইঙ্গিত দিতে পারে। এই ব্যাধিটি দাঁত এনামেলের বিবর্ণতা, পাতলা বা ক্ষয় হতে পারে, ফলে দাঁত ক্ষয় এবং ফ্র্যাকচারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

শেষ পর্যন্ত, ঝাং জোর দিয়েছিলেন: “আপনার দাঁতগুলি এমন জিনিসগুলি প্রকাশ করতে পারে যা দেহ এখনও কথা বলেননি। আপনার দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য রক্ষার অন্যতম সহজ উপায় বর্ণহীনতার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।