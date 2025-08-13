You are Here
আপনার স্বাস্থ্য, সরলীকৃত: কনট্যুর প্লাস গ্লুকোজ মিটার প্রবর্তন করা
আপনার স্বাস্থ্য, সরলীকৃত: কনট্যুর প্লাস গ্লুকোজ মিটার প্রবর্তন করা

স্বাস্থ্যসেবা উদ্ভাবনের গতিশীল প্রাকৃতিক দৃশ্যে, বায়োজেনটেক ডায়াবেটিস পরিচালনকে কাটিং-এজ গ্লুকোজ মনিটরিং প্রযুক্তির সাথে রূপান্তর করছে (রক্তে শর্করার মিটার দাম) এটি রোগীর যত্নের অগ্রভাগে নির্ভুলতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য রাখে।

ব্রেকথ্রু ব্লাড সুগার মনিটরিং সলিউশন

ডায়াবেটিস পরিচালনার জন্য কেবল পর্যায়ক্রমিক চেক-আপগুলির চেয়ে বেশি প্রয়োজন-এটি অবিচ্ছিন্ন, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব পর্যবেক্ষণের দাবি করে। কনট্যুর প্লাস (ডায়াবেটিক পরীক্ষা) গ্লুকোজ মিটারের লাইনটি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য প্রযুক্তিতে একটি কোয়ান্টাম লিপকে উপস্থাপন করে, যা তাদের রক্তে শর্করার মাত্রায় কর্মক্ষম অন্তর্দৃষ্টি সহ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

কেন নির্ভুলতা গুরুত্বপূর্ণ

আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগতকৃত, এবং রক্তের গ্লুকোজ পর্যবেক্ষণ কোনও ব্যতিক্রম নয়। কনট্যুর প্লাস সিরিজটি তিনটি ব্যতিক্রমী মডেল সরবরাহ করে যা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে:

  1. কনট্যুর প্লাস মিটার:
  • ন্যূনতম রক্তের নমুনার প্রয়োজনীয়তা (0.6 মাইক্রোলিটর)
  • আইএসও-প্রত্যয়িত নির্ভুলতা
  • উদ্ভাবনী সিপ-ইন স্যাম্পলিং প্রযুক্তি
  • দ্রুত 5-সেকেন্ডের ফলাফল প্রদর্শন

কনট্যুর প্লাস এক মিটার:

  • উন্নত দ্বিতীয়-সুযোগের নমুনা
  • স্বজ্ঞাত স্মার্টলাইট রঙ-কোডেড সিস্টেম
  • সীমাহীন ক্লাউড ডেটা স্টোরেজ
  • বিরামবিহীন মোবাইল অ্যাপ ইন্টিগ্রেশন

কনট্যুর প্লাস এলিট মিটার:

  • সর্বাধিক উন্নত মডেল
  • কাটিয়া প্রান্তের নমুনা প্রযুক্তি
  • বিস্তৃত ডেটা ট্র্যাকিং
  • পেশাদার-গ্রেডের নির্ভুলতা

বায়োজেনটেক: থাইল্যান্ডের একটি বিশ্বস্ত স্বাস্থ্যসেবা অংশীদার

30 বছর আগে প্রতিষ্ঠিত, বায়োজেনটেক থাইল্যান্ডে মেডিকেল উদ্ভাবনের শীর্ষে রয়েছে। থাই রেড ক্রস এবং গ্লোবাল বায়োটেকনোলজি প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত অংশীদার হিসাবে, সংস্থাটি জনস্বাস্থ্য মানকে উন্নত করতে এবং উন্নত চিকিত্সা সমাধানের মাধ্যমে নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

থাই স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি

থাইল্যান্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, বায়োজেনটেক স্থানীয় জনগণের অনন্য স্বাস্থ্যসেবা চ্যালেঞ্জগুলি বুঝতে পারে। আমাদের মিশনটি পণ্য বিতরণের বাইরে চলে যায়-আমাদের লক্ষ্য এমন প্রযুক্তি সহ এমন ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করা যা স্বাস্থ্য পরিচালনাকে রূপান্তরিত করে, পরিশীলিত চিকিত্সা সরঞ্জামগুলিকে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তোলে।

প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবহারকারী-বান্ধব নকশা পূরণ করে

কনট্যুর প্লাস মিটারগুলি কেবল মেডিকেল ডিভাইসগুলির চেয়ে বেশি – তারা বুদ্ধিমান স্বাস্থ্য সঙ্গীদের। মত বৈশিষ্ট্য সহ:

  • আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড শংসাপত্র
  • উচ্চ-নির্ভুলতা পরিমাপ
  • স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস
  • উন্নত মোবাইল সংযোগ

এই ডিভাইসগুলি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে।

আমাদের সাথে সংযুক্ত

আপনার স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রস্তুত? বায়োজেনটেক পৌঁছান:

  • গ্রাহক পরিষেবা: (66) 0-2748-9333 (এক্সটো। 401, 402)
  • টোল-ফ্রি: 1800-223-666
  • ইমেল: বিপণন@biogenetech.co.th
  • ওয়েবসাইট: www.biogenetech.co.th

আপনার স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করুন। কনট্যুর প্লাস চয়ন করুন (ডায়াবেটিস) – যেখানে প্রযুক্তি যত্নের সাথে মিলিত হয়।

