আপনার স্মার্ট হোম ডিভাইসটি নিখরচায় একটি পারফরম্যান্স এবং সুরক্ষা উত্সাহ পেয়েছে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ম্যাটার 1.4.2 সুরক্ষা এবং দক্ষতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অভিজ্ঞতা বাড়ায়।
- উন্নতিগুলি কেবলমাত্র কমিশনিং এবং দৃশ্য পরিচালনার জন্য ওয়াই-ফাই-ফাই-ফাই-ফাই।
- আপডেটটি এই শরত্কালে 1.5 রিলিজ বিষয়টির জন্য মঞ্চটি সেট করে।
স্মার্ট হোম ওয়ার্ল্ড এই শরত্কালে ১.৫ রিলিজের জন্য বিষয়টির জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে এই সপ্তাহে সিএসএ ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করার জন্য পূর্ববর্তী হিসাবে একটি 1.4.2 আপডেট ঘোষণা করেছে। ম্যাটার 1.4.2 ডিভাইসগুলিকে আরও সুরক্ষিত এবং দক্ষ করে তোলে, ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে তোলে, সম্ভবত আপনি বুঝতে পেরেছেন যে বড় পরিবর্তন হয়েছে।
এটিই ম্যাটারের সৌন্দর্য: আমরা কানেক্টিভিটি প্রোটোকলটি বাড়তে দেখছি এবং সম্পূর্ণরূপে একটি সম্পূর্ণরূপে এবং ভবিষ্যতের-প্রমাণ স্মার্ট হোম আশ্চর্য হয়ে উঠছে।
বিষয়টি ১.৪.২ আপডেটে ওয়াই-ফাই-কমিশনিং, উন্নত দৃশ্য পরিচালনা, শান্ত নেটওয়ার্ক রিপোর্টিং, স্ট্যান্ডার্ডাইজড রোবট ভ্যাকুয়াম আচরণ এবং বিষয় ব্যবহারকারীদের আরও সুরক্ষার জন্য একাধিক সুরক্ষা পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্মার্ট হোম কানেক্টিভিটি স্ট্যান্ডার্ডে বাড়তে থাকায়, সিএসএ পর্যায়ক্রমে প্রোটোকলটিকে সুরক্ষিত এবং ব্যবহার করা সহজ করার জন্য আপডেটগুলি প্রকাশ করে। বিষয়গুলির মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের আরও নিয়ন্ত্রণ বিকল্প দেওয়ার ক্ষেত্রে তার সামঞ্জস্যতা তালিকায় একটি নতুন স্মার্ট হোম ডিভাইস যুক্ত করা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আপডেটের আকারে আসে।
স্মার্ট হোম ব্যবহারকারীরা তাদের বিষয় ডিভাইসগুলি থেকে মসৃণ, দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্য দৃশ্য উপভোগ করতে সক্ষম হবেন, সম্ভবত উন্নত প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং কর্মক্ষমতা লক্ষ্য করে। ম্যাটার ১.৪.২ আরও জটিল ক্রিয়াকলাপ এবং কম কমান্ডকে কোনও দৃশ্য সম্পাদন করার জন্য সমর্থন করে, এগুলি দ্রুত এবং আরও নির্ভরযোগ্যভাবে চালিত করে।
রোবট ভ্যাকুয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য, নতুন আপডেটটি রোবট ভ্যাকুয়ামগুলি থেকে আরও অনুমানযোগ্য পারফরম্যান্স সরবরাহ করে, এই ডিভাইসগুলি কীভাবে ব্যবহারকারী কমান্ডগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানায় তা মানিক করে তোলে। এর অর্থ হ’ল আপনি যদি কোনও নতুন কাজ শুরু করার জন্য কোনও পদার্থ-প্রত্যয়িত রোবট ভ্যাকুয়ামকে বলেন, তবে এটি বর্তমানটিকে প্রথমে থামাতে জানবে যাতে আপনাকে নতুন কাজে প্রেরণের আগে কাজটি ম্যানুয়ালি বাতিল করতে হবে না।
সুরক্ষার জন্য, ম্যাটার 1.4.2 টেম্পারিং এবং অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করতে বিক্রেতার আইডি (ভিআইডি) যাচাইকরণ, অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধতা তালিকা (এআরএলএস), এবং শংসাপত্র প্রত্যাহার তালিকা (সিআরএলএস) সরবরাহ করে। ভিআইডি যাচাইকরণ নিশ্চিত করে যে কোনও ডিভাইসে প্রশাসকরা সঠিক বিক্রেতার কাছ থেকে এসেছে, আপনাকে মনের শান্তি দেয় যা আপনি বিশ্বস্ত বিক্রেতাদের ছদ্মবেশে দূষিত অভিনেতাদের ব্যবহার করছেন না।
এআরএলগুলি রাউটারগুলির মতো নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলিতে সংবেদনশীল সেটিংসে অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করে, যাতে কেবল যাচাই করা কন্ট্রোলাররা গুরুত্বপূর্ণ কনফিগারেশনগুলি পরিবর্তন করতে পারে। এই পদ্ধতিটি আপনার নেটওয়ার্ক সেটিংসকে গোলযোগ করে এমন অবিশ্বস্ত অ্যাপ্লিকেশনটির বিরুদ্ধে আরও শক্তিশালী সুরক্ষা সরবরাহ করে। সিআরএলগুলি আপনাকে অজান্তেই আপনার স্মার্ট বাড়িতে একটি অনিরাপদ বা প্রতারণামূলক ডিভাইস যুক্ত করা থেকে রক্ষা করে এবং আপোস করা বা পুরানো শংসাপত্রগুলি সহ তাদের ব্লক করে।
যদিও বিষয়টি 1.4.2 আপডেট সমর্থিত পণ্যগুলির ক্রমবর্ধমান তালিকায় নতুন ডিভাইসের সামঞ্জস্যতা যুক্ত করে না, এটি দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, আপডেটটি ব্লুটুথ ছাড়াই কেবল ওয়াই-ফাই ব্যবহার করে নতুন বিষয় ডিভাইসগুলির জন্য সেট আপ করার জন্য কেবল ওয়াই-ফাই-ফাই-কমিশন যুক্ত করে।
এই সক্ষমতা মানে নির্মাতারা ব্লুটুথ হার্ডওয়্যার ছাড়াই সস্তা ডিভাইস তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং পুরানো ওয়াই-ফাই-ফাই-ফাই পণ্যগুলি কেবল একটি সফ্টওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে বিষয়টিকে সমর্থন করতে সক্ষম হবে।
এই রিলিজটি ধারাবাহিক শেষ পয়েন্ট অনন্য আইডি সরবরাহ করে যাতে ব্যবহারকারীরা তাদের সংযোগগুলি পুনরায় কনফিগার বা আপডেট করার সময় নকল ডিভাইসগুলি দেখতে না পান। সিএসএ ঘোষণা করেছে যে ম্যাটার ১.৪.২ কীভাবে ডিভাইসগুলি প্রতিবেদন করে তা বাড়ায়, যা অপ্রয়োজনীয় আপডেটগুলি হ্রাস করে এবং আপনার হোম নেটওয়ার্ককে কম যানজট এবং আরও দক্ষ করে তোলে।
1.4.2 আপডেটটি সুরক্ষা উন্নত করতে এবং আরও নির্ভরযোগ্য পদার্থের পণ্যগুলি নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, শুরু থেকে আরও ভাল অভিজ্ঞতা তৈরি করে। যদিও এই আপডেটটি ছোট বলে মনে হতে পারে তবে এটি নিশ্চিত করে যে ডিভাইসের কার্যকারিতা আরও নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত, এই শরত্কালে 1.5 রিলিজের জন্য মঞ্চটি নির্ধারণ করে।
