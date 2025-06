“আপনার হৃদয় প্রকৃতির মাস্টার পিস” – মার্সি জনসন ফাদার্স ডে -তে স্বামীকে উদযাপন করেছেন

নলিউড অভিনেত্রী মার্সি জনসন তার স্বামী প্রিন্স ওয়ানডে ওকোজি উদযাপন করার জন্য সুন্দর কথা লিখেছেন, আজ, 15 ই জুন, 2025 সালে পিতার দিবসে।

ম্যাচিং পোশাকে তার পরিবারের একটি ভিডিও ভাগ করে নেওয়ার জন্য তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় নিয়ে, মার্সি তার স্বামীকে প্রকৃতির মাস্টার টুকরা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে বাচ্চারা সর্বদা মনে রাখবে যে সে প্রথমে তাদের ভালবাসত। রহমত ঘোষণা করেছিল যে সে এবং তার বাচ্চারা তার স্বামীর জন্য থাকে।

“আমাদের সব কিছুর জন্য শুভ পিতৃ দিবস…। আপনার হৃদয় প্রকৃতির মাস্টার টুকরা। বাচ্চারা সবসময় মনে রাখবে যে ‘বাবা তাদের প্রথমে ভালবাসতেন।’

আমরা আপনাকে @প্রিন্সোডিওকোজি ভালবাসি।

আমি আজ তোমাকে মরিচ করব “।

গত মাসে মার্সি জনসন তার জন্মদিনে স্বামীকে উদযাপন করেছিলেন। তার স্বামী এবং প্রথম কন্যা বিশুদ্ধতার একটি ভিডিও ভাগ করে নিয়ে তিনি শোক করেছিলেন যে কীভাবে দু’জন তাদের বাড়িতে শান্তি পেতে দেবেন না, কারণ তিনি তার ছেলের ব্যবহার করে তাদের ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জনসন বলেছিলেন যে তাদের বাচ্চাদের কবিতা লেখার জন্য তাদের বাচ্চাদের ঝাঁকুনি দেখে এ সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর প্রতি তার ভালবাসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

গত বছর, প্রিন্স ওকোজি তার সহকর্মী অ্যাঞ্জেলা ওকোরির বিরুদ্ধে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরে এবং তার মাকে ডাইনি বলে অভিযোগ করে তাকে করুণা রক্ষা করেছিলেন। রাজনীতিবিদ জনগণকে তাদের প্রিয়জনদের পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কারণ তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে বাস্তব।

তার প্রতিরক্ষা অনুসরণ করার পরে, রহমত তার জন্মদিনে তার প্রতি তার হৃদয় .েলে দিয়েছিল। তিনি তাকে তার স্তম্ভ, শক্তি, নায়ক এবং প্রেম হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। Calling him her babe, she stated that she was in short of words as she declared him ‘her everything and more’.

অন্য একটি পোস্টে, জনসন তার রাজনীতিবিদ স্বামীর পরিবারের জন্য যা কিছু করেছিলেন তার জন্য প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর স্বামীই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রশংসার বৃষ্টিপাতের সময় বাচ্চাদের সত্যই ভালোবাসতেন, তাকে তার জীবন, আশা, শক্তি, নায়ক এবং হাসি বলে। করুণা যোগ করেছেন যে তার স্বামী তাকে পরিবার এবং ভালবাসার আসল অর্থ দেখিয়েছিলেন।