আপনার হেডফোনগুলির গুণমানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করার 5 টি দ্রুত এবং সহজ উপায়

আমি হেডফোন এবং ইয়ারবডগুলি পরীক্ষা করতে প্রচুর সময় ব্যয় করেছি এবং আমি টিপ-টপ আকার এবং পারফরম্যান্সে রাখার জন্য কয়েকটি মুষ্টিমেয় ছোট, আপাতদৃষ্টিতে সুস্পষ্ট তবে শক্তিশালী টিপস পেয়েছি। যদি আপনার হেডফোন বা ইয়ারবডগুলি তাদের উত্তরাধিকারের মতো কাজ না করে তবে এই ছোট সংশোধনগুলি সহায়তা করতে পারে।
আপনি যদি সম্প্রতি আপনার প্রতিদিনের চালকদের প্রতিস্থাপনের জন্য নতুন জোড়া হেডফোন বা ইয়ারবড কিনে থাকেন তবে এই টিপসগুলি আপনাকে স্বাস্থ্যকর রক্ষণাবেক্ষণের অভ্যাসগুলি বিকাশে সহায়তা করতে পারে।
1। আপনার ইয়ারপ্যাডগুলি প্রতিস্থাপন করুন (এবং টিপস)
আপনার হেডফোনগুলির ইয়ারপ্যাডস এবং ইয়ারবডসের ইয়ারটিপগুলি আপনার ভাবার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যখন তারা তাদের সেরা আকারে থাকে তখন তারা অনুকূল শব্দ মানের, শব্দ বিচ্ছিন্নতা এবং আরাম বজায় রাখে। সাধারণ পরিধান এবং টিয়ার থেকে সময়ের সাথে সাথে তাদের অবনমিত হওয়া স্বাভাবিক এবং একবার আপনি যখন অশ্রু, ছিঁড়ে বা অতিরিক্ত আকারের বিকৃতি লক্ষ্য করেন তবে তাদের প্রতিস্থাপনের সময় এসেছে।
বোস, সনি এবং অ্যাপলের মতো অনেক জনপ্রিয় হেডফোন নির্মাতারা ওএম রিপ্লেসমেন্ট প্যাড এবং টিপস বিক্রি করে, যা সাধারণত হেডফোনের সবচেয়ে সহজ অংশ স্ব-মেরামত করে। আপনি সস্তা তৃতীয় পক্ষের প্রতিস্থাপনগুলি খুঁজে পেতে পারেন তবে আপনি যা প্রদান করেন তা পেতে পারেন। OEM প্রতিস্থাপন কেনা একই গুণমান এবং ফিট নিশ্চিত করে, যদিও সেগুলি আরও ব্যয়বহুল হতে পারে।
2। আপনার হেডফোনগুলি তাদের ক্ষেত্রে রাখুন
আপনি আপনার হেডফোনগুলিকে সুবিধার জন্য তাদের কেস থেকে দূরে রাখতে পারেন, তবে তাদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করা যখন তাদের ব্যবহার না হয় তখন তাদের ধুলা, ধ্বংসাবশেষ এবং আর্দ্রতার সংস্পর্শে থেকে নিরাপদ রাখে। আপনার হেডফোনগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ছোট ছোট খোলা রয়েছে, বিশেষত কানের কানের গর্তগুলি মাইক্রোফোন এবং চার্জিং পোর্ট।
বেশিরভাগ ওভার-কানের হেডফোনগুলি ধূলিকণা বা জলের প্রবেশের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষা করা হয়নি এবং যদিও তারা কিছু এক্সপোজার পরিচালনা করতে পারে তবে এগুলি যথাসম্ভব সুরক্ষিত রাখা ভাল। এগুলি তাদের ক্ষেত্রে রাখা তাদের ধূলিকণা, ময়লা, আর্দ্রতা এবং স্ক্র্যাপগুলি, স্ক্র্যাচগুলি এবং বাধা থেকে রক্ষা করে, দীর্ঘায়ু প্রচার করে।
3। আপনার হেডফোনগুলি যথাযথ চার্জিং স্বাস্থ্যবিধি প্রাপ্য
আপনি আপনার স্মার্টফোন সম্পর্কিত ব্যাটারি হাইজিনের সাথে পরিচিত হতে পারেন এবং অনুরূপ নিয়মগুলি আপনার হেডফোনগুলির অভ্যন্তরে রিচার্জেবল ব্যাটারির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হ’ল আপনার হেডফোনগুলির অভ্যন্তরের ব্যাটারিটি আপনার স্মার্টফোনের ব্যাটারির তুলনায় অনেক ছোট এবং দুর্বল এবং পুরানো হেডফোনগুলিতে অতিরিক্ত ব্যাটারি ড্রেন সাধারণ।
আপনার হেডফোনগুলিতে সম্ভবত এক বছরের প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং ব্যাটারির সমস্যাগুলি শেষ হয়ে গেলে এটি ঘটে। ব্যাটারি নিজেই প্রতিস্থাপন করা সম্ভব, তবে এর জন্য কিছু সোল্ডারিংয়ের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার হেডফোনগুলির ব্যাটারি সংরক্ষণের জন্য, এটি 10% থেকে 80% চার্জ করার মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন এবং এগুলি রাতারাতি প্লাগ ইন করবেন না। চার্জিং কেবলটিতে 45 মিনিট থেকে এক ঘন্টা পরে, আপনার হেডফোনগুলি যেতে ভাল হওয়া উচিত।
4। আপনার হেডফোনগুলি পরিষ্কার করুন
আপনার হেডফোন এবং ইয়ারবড পরিষ্কার করা কেবল আপনার ডিভাইসগুলির জন্যই নয়, আপনার কানের জন্যও ভাল। ইন-কানের ইয়ারবডগুলি ইয়ারওয়াক্স সংগ্রহ করতে পারে এবং স্পিকারের অতিরিক্ত মোম অডিও গুণমানকে হ্রাস করতে পারে এবং কানের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
আপনার ওভার-কানের হেডফোনগুলির প্যাডগুলি তেল, ঘাম, চুল এবং স্কিনকেয়ার পণ্য সংগ্রহ করতে পারে, অবশিষ্টাংশ ছেড়ে যায় এবং সময়ের সাথে সাথে গন্ধ শোষণ করে। আপনার ইয়ারপ্যাডগুলি পরিষ্কার রাখা তাদের অবস্থা সংরক্ষণ করতে পারে এবং ত্বকের জ্বালা এড়াতে সহায়তা করতে পারে।
5। ফার্মওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার আপডেট করা
সফ্টওয়্যার এবং ফার্মওয়্যার আপডেটের অনুরোধগুলি উপেক্ষা করা সহজ, তবে যে কোনও ডিভাইসের মতো তারা আপনার হেডফোনগুলির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। হেডফোন এবং ইয়ারবড ফার্মওয়্যার আপডেটগুলি আপনার ডিভাইসগুলির শক্তি চালু/বন্ধ বা হাইবারনেশন পারফরম্যান্স, শব্দ বাতিল করার ক্ষমতা, ওয়্যারলেস সংযোগ নির্ভরযোগ্যতা বা ব্যাটারি সহনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
হেডফোন এবং ইয়ারবডগুলি ট্যাবলেট, স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের মতো ঘন ঘন সফ্টওয়্যার এবং ফার্মওয়্যার আপডেটগুলি গ্রহণ করে না, তবে আপনার অডিও গিয়ার আপ টু ডেট রাখলে এটি যদি তারিখের বাইরে থাকে তবে আপনার অভিজ্ঞতার উন্নতি করতে পারে।