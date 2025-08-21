আপনার হোম এবং ডিআইওয়াই প্রকল্পগুলি এই প্রাথমিক শ্রম দিবসের সরঞ্জাম বিক্রয় দিয়ে আরও সহজ হয়েছে

সরঞ্জামগুলির একটি ভাল সেট আপনাকে জীবনে অনেক দূরে পেতে পারে। বাড়ির মালিক এবং ডায়ারদের একটি বিশ্বস্ত হাতুড়ি থেকে শুরু করে ড্রিলস, ইমপ্যাক্ট ড্রাইভার, ব্র্যাড নাইলার, এয়ার কমপ্রেসার এবং আরও অনেক কিছুতে স্টক আপ করা উচিত। যদিও অনেকগুলি সরঞ্জাম উচ্চ মূল্যের ট্যাগ সহ আসে, অনেক স্টোর শ্রম দিবসের প্রস্তুতির জন্য সরঞ্জামগুলিতে তাদের বিক্রয়গুলি চালু করছে।
অ্যামাজন, এস হার্ডওয়্যার এবং গ্রিন ওয়ার্কস অবশ্যই 48% অবধি অবশ্যই সরঞ্জামগুলিতে অফার করে। আপনার টুলবক্সটি কমের জন্য স্টাফ করার জন্য এখন উপযুক্ত সময়।
মূল মূল্য: $ 19.95
হ্যামাররা প্রতিটি ডিআইওয়াই প্রকল্পের জন্য কাজে আসে, আপনি কোনও ছবি ঝুলিয়ে রাখছেন, ড্রাইওয়াল রাখছেন বা একটি শেল্ফ তৈরি করছেন। সেখানে প্রচুর মানের হাতুড়ি রয়েছে তবে এটি অ্যামাজন থেকে কারিগর হাতুড়ি উভয়ই শক্ত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের। Ed ালাই করা গ্রিপটি রাখা সহজ এবং শরীরটি হালকা ওজনের, যে কোনও বাড়ির মালিকের জন্য উপযুক্ত। এস হার্ডওয়্যার একই হাতুড়ি আছেবিক্রয়ও।
মূল মূল্য: $ 36.99
আপনি যখন ফার্নিচার একসাথে রাখছেন, আউটলেটগুলির সাথে কাজ করছেন বা এমনকি আপনার বাচ্চাদের খেলনাগুলিতে ব্যাটারি পরিবর্তন করছেন তখন কোনও স্ক্রু ড্রাইভারের প্রতিস্থাপন নেই। অ্যামাজনের স্ক্রু ড্রাইভারগুলির একটি 43-পিস সেট রয়েছেবড় এবং ছোট সমস্ত আকার দিয়ে সম্পূর্ণ করুন। আপনি আপনার প্রকল্পের উপর নির্ভর করে স্ক্রু ড্রাইভার বিটগুলি স্যুইচ আউট করতে পারেন।
এস হার্ডওয়্যার এছাড়াও একটি সহজ আছে আট-পিস কারিগর স্ক্রু ড্রাইভার সেট। আপনি একাধিক ফিলিপস হেড এবং ফ্ল্যাট হেড স্ক্রু ড্রাইভারগুলি পান যা সহজ-গ্রিপ হ্যান্ডলগুলি সহ শক্তভাবে নির্মিত।
মূল মূল্য: $ 22.99
প্রচুর প্রকল্প রয়েছে যার জন্য বোল্টগুলি শিথিল করা বা শক্ত করার প্রয়োজন হয়, যেখানে একটি রেঞ্চটি কার্যকর হয়। পুরো রেঞ্চ সেট পাওয়ার পরিবর্তে আপনি পেতে পারেন অ্যামাজনে বিক্রয়ের জন্য দুটি সামঞ্জস্যযোগ্য রেঞ্চ। সেটটিতে একটি ছয় ইঞ্চি এবং 10 ইঞ্চি রেঞ্চ রয়েছে এবং প্রতিটি দীর্ঘস্থায়ী ইস্পাত থেকে তৈরি করা হয় যা কোনও কিছু পরিচালনা করতে পারে। ACME সরঞ্জামগুলির একটিও রয়েছে 20-পিস রেঞ্চ সেট। রেঞ্চগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য নয়, তবে এগুলি বিভিন্ন আকারে আসে, যাতে আপনি যে কোনও ডিআইওয়াই বা যান্ত্রিক প্রকল্পের মাধ্যমে পেতে পারেন।
মূল মূল্য: $ 29.99
প্লেয়ারগুলি ছোট কাজগুলিতে সহায়তা করে, যেমন তারের সাথে ডিল করা, হার্ড-টু-পৌঁছানোর অঞ্চলে পৌঁছানো এবং প্রয়োজনে আইটেমগুলি শক্ত করে রাখা। দখল ক অ্যামাজন থেকে প্লায়ারের চার-পিস সেট এর মধ্যে রয়েছে সুই-নাকের প্লাস এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নাক সহ আরও তিনটি আকার।
মূল মূল্য: $ 14.99
আপনার কাছে ফার্নিচার একসাথে রাখা থেকে শুরু করে একটি করাতের ব্লেডগুলি স্যুইচ আউট করা থেকে শুরু করে আশ্চর্যজনক সংখ্যক প্রকল্পের জন্য আপনার হেক্স কীগুলির প্রয়োজন। অ্যামাজনের 31-পিস হেক্স কী সেট বেসিক ডিআইওয়াই কাজের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় প্রতিটি কী রয়েছে। অন্তর্ভুক্ত হ্যান্ডেলটি হেক্স কীগুলি ব্যবহার করা সহজ করে তোলে, যা আপনি কী কাজ করছেন তার উপর নির্ভর করে দুটি ভিন্ন উপায়ে সন্নিবেশ করা যেতে পারে।
ACME সরঞ্জামগুলিতে তাদের মধ্যে অতিরিক্ত দীর্ঘ হেক্স কী রয়েছে 31-পিস ডিওয়াল্ট সেট। আপনার গাড়ীতে লাইট বা ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা বা জটিল আসবাব একসাথে রাখার সময় এগুলি বিশেষভাবে সহায়ক।
মূল মূল্য: $ 6.99
আপনি তাক ঝুলছেন, ছবি ঝুলছেন বা নতুন ঘর ফ্রেমিং করছেন না কেন, একটি স্তর নিশ্চিত করে যে আপনি প্রতিবার এটি ঠিকঠাক পেয়ে যাবেন। একটি পেতে অ্যামাজন থেকে চৌম্বকীয় স্তর আপনি কাজ করার সাথে সাথে এটি স্থানান্তরিত বা সরানো হবে না। এটি একটি ছোট স্তর, সুতরাং এটি ছোট আইটেমগুলির সাথে কাজ করার জন্য সেরা। অ্যামাজনের 24 ইঞ্চি স্তরও রয়েছে বড় আইটেমগুলির জন্য এটি আরও ভাল। শক-শোষণকারী শেষ ক্যাপগুলি আপনি যদি এটি ফেলে দেয় তবে এই স্তরটি বিশেষত টেকসই করে তোলে।
মূল মূল্য: $ 259
ড্রিলস এবং ইমপ্যাক্ট ড্রাইভারগুলি একটি সেটে সেরা কেনা হয়। এই সেটগুলি প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে ছাড় দেওয়া হয় এবং যে কোনও বাড়ির মালিক বা ডায়ারের উভয়েরই প্রয়োজন। ড্রিলগুলি ছিদ্র এবং ছোট স্ক্রু চালানোর জন্য ড্রিলগুলি সেরা, তবে দীর্ঘতর স্ক্রু এবং বোল্ট ড্রাইভিংয়ের জন্য প্রভাব ড্রাইভার অবশ্যই আবশ্যক।
গ্রিন ওয়ার্কসের একটি ড্রিল এবং ড্রাইভার সেট রয়েছে এটি 100 ডলারের নিচে এবং শিক্ষানবিস ডায়ারগুলির জন্য সেরা। এই সেটটি অন্যান্য মডেলের তুলনায় আরও কমপ্যাক্ট, এগুলিকে একটি হালকা ওজনের বিকল্প হিসাবে তৈরি করে এবং এতে দুটি ব্যাটারি এবং চার্জার অন্তর্ভুক্ত থাকে। আরও উন্নত বিকল্পের জন্য যা বছরের পর বছর ধরে চলবে, এ এর সাথে যান শিশির ড্রিল এবং ইমপ্যাক্ট ড্রাইভার সেট। দেওয়াল্ট একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড পেশাদাররা শপথ করে। সরঞ্জামগুলিতে নির্মিত এলইডি লাইটগুলি আপনি ড্রিলিং স্ক্রু বা পাইলট গর্তগুলি দেখতে সহজ করে তোলে।
মূল মূল্য: $ 12.60
আপনার সর্বদা প্রতিটি প্রকল্পের জন্য পাওয়ার সরঞ্জামগুলি ভেঙে ফেলার দরকার নেই। একটি ভাল হ্যান্ডসোতে বিনিয়োগ করে বিদ্যুতের উপর সঞ্চয় করুন। ক কারিগর হ্যান্ডসো টেকসই এবং এটি একটি ঘন, আরামদায়ক গ্রিপ হ্যান্ডেল রয়েছে যা আপনি কাটছেন বলে আপনি পিছলে যাবেন না তা নিশ্চিত করে।
মূল মূল্য: $ 27.99
স্টাড সন্ধানকারীরা আপনাকে আপনার প্রাচীরের অভ্যন্তরে স্টাডগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে যাতে আপনি ছবি থেকে তাক থেকে তাক পর্যন্ত সমস্ত কিছু সঠিকভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন। অ্যামাজন থেকে এই স্টাড ফাইন্ডার একটি শক্তিশালী পছন্দ যা ব্যবহার করা সহজ। কেবল প্রাচীর জুড়ে স্ক্যান করুন এবং উজ্জ্বল এলইডি ডিসপ্লে আপনাকে কোনও স্টাডে পৌঁছানোর পরে আপনাকে জানাতে দেবে। এটি ব্যাটারি চালিত এবং সাশ্রয়ী মূল্যের, যাতে যে কোনও বাড়ির মালিক তাদের টুলবক্সে এটি যুক্ত করতে পারেন।
মূল মূল্য: 9 129.99
আপনি যখন কাঠ, পাতলা কাঠ বা আগুনের কাঠ কাটাচ্ছেন তখন একটি বিজ্ঞপ্তি কর আপনার সেরা বন্ধু হবে। এটি একটি হ্যান্ডসো থেকে একটি গুরুতর আপগ্রেড এবং অনেক স্ট্রেইটার কাট দেয়। তারা শিক্ষানবিশ এবং পেশাদার-বান্ধব এবং বিভিন্ন দামের পয়েন্টে আসে।
এস হার্ডওয়্যারের একটি ডিওয়াল্ট বৃত্তাকার করাত রয়েছে একটি স্বাচ্ছন্দ্য-গ্রিপ হ্যান্ডেল এবং শূন্য থেকে 50 ডিগ্রি পর্যন্ত একটি বেভেল ক্ষমতা সহ। ক ব্যাটারি চালিত গ্রিন ওয়ার্কস সার্কুলার করাত একটি ব্যাটারি এবং চার্জার নিয়ে আসে। আপনি একক চার্জে 60 টি কাট করতে পারেন। একটি বাজেট-বান্ধব বিজ্ঞপ্তি করাত, এটি বোশ অ্যামাজন থেকে দেখেছেন কাজটি সম্পন্ন করবে।
মূল মূল্য: $ 199
আপনি যদি নিয়মিতভাবে নিজের বুককেস, ছবির ফ্রেম, রোপনকারী, তাক এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করতে শুরু করেন তবে একটি ব্র্যাড নাইলার কাজে আসে। ব্র্যাড নাইলারগুলি প্লাগ-ইন বৈদ্যুতিক এবং ব্যাটারি চালিত বিকল্পগুলিতে আসে, যখন আরও উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্করণগুলি এয়ার সংক্ষেপক ব্যবহার করে। এই অ্যামাজন থেকে ব্র্যাড নাইলার ব্যাটারি চালিত এবং মাত্র পাঁচ পাউন্ডের ওজন। আপনি চার্জ প্রতি 700 নখ পেরেক করতে পারেন এবং একটি উজ্জ্বল এলইডি আলো রয়েছে যা আপনার প্রকল্পগুলি আলোকিত করে। আপনিও পারেন অ্যামাজন থেকে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের ব্র্যাড নাইলার পান এটি একটি এয়ার সংক্ষেপক উপর চলে।
মূল মূল্য: $ 79
আপনি যখন ডিআইওয়াই ওয়ার্ল্ডে আরও আসবেন তখন আপনি খুব তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে স্যান্ডিংয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তাই একটি কক্ষপথ স্যান্ডারে বিনিয়োগ করুন। এগুলি বিদ্যুতের বাইরে চলে যায় বা ব্যাটারি চালিত হয় এবং তারা আপনার স্যান্ডিংয়ের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। পেইন্টিং বা দাগ দেওয়ার আগে, একটি কক্ষপথ স্যান্ডার রুক্ষ পৃষ্ঠগুলির দ্রুত কাজ করতে পারে।
ক বোশ স্যান্ডার একটি বৈদ্যুতিক সংস্করণ যা একটি কাঠবাদাম সংগ্রহ সিস্টেম অন্তর্নির্মিত রয়েছে। গ্রিন ওয়ার্কস একটি ব্যাটারি চালিত স্যান্ডার তৈরি করে এটি 60 মিনিটের রানটাইম সরবরাহ করে।
মূল মূল্য: $ 304.24
তাদের নাম অনুসারে, মাল্টি-সরঞ্জামগুলির একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা কাটা, বালি, স্ক্র্যাপ, গ্রাইন্ড এবং আরও অনেক কিছু করতে পারে। এগুলি তাদের বৃহত্তর সরঞ্জামের অংশগুলির চেয়ে ছোট, সুতরাং তারা প্রায়শই নতুনদের জন্য ব্যবহার করা সহজ। এই দেওয়াল্ট মাল্টি-টুল কিট আপনার শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিয়ে আসে। আপনি মাল্টি-টুল, একটি ব্যাটারি, চার্জার, স্যান্ডিং ডিস্ক এবং একটি কাঠ কাটা ব্লেড পান। তিনটি গতির সাহায্যে আপনি সহজেই মাল্টি-টুলটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এছাড়াও, সরঞ্জামের এলইডি লাইটগুলি আপনি কাজ করার সময় আপনাকে আরও ভাল দেখতে সহায়তা করে।
মূল মূল্য: 219 ডলার
একটি এয়ার সংক্ষেপক আপনাকে কেবল গাড়ি, বাইক এবং হুইলবারো টায়ারগুলি উড়িয়ে দিতে সহায়তা করে না, আপনি ব্র্যাড নাইলার এবং একটি ব্যবহার করে অন্যান্য সরঞ্জামও চালাতে পারেন। ক দেওয়াল্ট এয়ার সংক্ষেপক একটি পেশাদার-গ্রেড সংক্ষেপক যা ব্যবহার করা সহজ। দক্ষ মোটর নিঃশব্দে চলে এবং তেলমুক্ত পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করে তোলে।