আপনার 9-থেকে -5 কেন আপনার স্টার্টআপের জন্য সেরা লঞ্চপ্যাড হতে পারে

কর্পোরেট কিউবিকেল থেকে একটি স্টার্টআপের শিরোনামে যাত্রা একটি ভাল ট্রডডেন পথ। অনেক সফল উদ্যোক্তা, এলন কস্তুরী থেকে সারা ব্লেকলি পর্যন্ত, তাদের উদ্যোগ চালু করার আগে কর্পোরেট পরিবেশে দাঁত কেটে ফেলেন।
তবে এই প্রবণতাটি কী চালায়? কর্পোরেট আমেরিকার কাঠামোগত বিশ্ব থেকে এত উদ্যোক্তা কেন উত্থিত হয়? আমার সমৃদ্ধ অভ্যাস আঁকুন গবেষণাযা ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতিদিনের অভ্যাস নিয়ে অধ্যয়ন করেছিল, আমরা মূল কারণগুলি উন্মোচন করতে পারি যা এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করে।
কর্পোরেট প্রশিক্ষণ গ্রাউন্ড কেন দক্ষতার জন্য একটি প্রজনন ক্ষেত্র
কর্পোরেট আমেরিকা ভবিষ্যতের উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ডি ফ্যাক্টো প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করে। আমার গবেষণায় দেখা গেছে যে অনেক উদ্যোক্তা সহ ধনী ব্যক্তিরা ধারাবাহিকভাবে অবিচ্ছিন্ন শেখার, লক্ষ্য নির্ধারণ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ সময় পরিচালনার মতো অভ্যাসে জড়িত।
কর্পোরেট পরিবেশগুলি স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে উত্সাহিত করে। কর্মচারীরা কাঠামোগত ব্যবস্থা, সময়সীমা এবং পারফরম্যান্স মেট্রিকগুলির সংস্পর্শে আসে, যা শৃঙ্খলা এবং জবাবদিহিতা জাগিয়ে তোলে – আমি এই গুণাবলীগুলি 88% ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে পেয়েছি যারা দরিদ্রদের মাত্র 2% এর তুলনায় দৈনিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
কর্পোরেট সেটিংসে, ব্যক্তিরা প্রায়শই নির্দিষ্ট শিল্পে, অর্থ থেকে প্রযুক্তি পর্যন্ত বিপণনে দক্ষতা অর্জন করে। এই গভীর ডোমেন জ্ঞান বাজারের ফাঁক এবং সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, কর্পোরেট বিপণন বিভাগে কাজ করা গ্রাহক অধিগ্রহণ কৌশলগুলিতে অদক্ষতা প্রকাশ করতে পারে, একটি উদ্যোক্তা সমাধানকে অনুপ্রাণিত করে। আমার গবেষণায় ধনী ব্যক্তিদের% 68% তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য স্ব-শিক্ষার অনুসরণ করেছিলেন, একটি অভ্যাস প্রায়শই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, পরামর্শদাতা এবং চাকরিতে শিক্ষার মাধ্যমে কর্পোরেট ভূমিকাতে সম্মানিত হয়।
তদুপরি, কর্পোরেট কাজগুলি পেশাদার, ক্লায়েন্ট এবং সরবরাহকারীদের নেটওয়ার্কগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে – এমন সংস্থানগুলি যা কোনও ব্যবসা চালু করার সময় অমূল্য। আমি দেখতে পেয়েছি যে 79৯% ধনী ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্ক, এমন একটি অনুশীলন প্রায়শই কর্পোরেট সেটিংসে বিকশিত হয় যেখানে সহযোগিতা এবং সম্পর্ক-বিল্ডিং কাজের অংশ।
লঞ্চপ্যাড হিসাবে আর্থিক স্থিতিশীলতা
উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধাগুলির মধ্যে একটি হ’ল আর্থিক ঝুঁকি। কর্পোরেট আমেরিকা প্রায়শই লিপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে। আমার গবেষণায় দেখা গেছে যে 65৫% ধনী ব্যক্তি সাফল্য অর্জনের আগে প্রায়শই একটি স্থিতিশীল কর্পোরেট বেতন দিয়ে শুরু করার আগে আয়ের একাধিক স্ট্রিম ছিল। এই আর্থিক কুশনটি ভবিষ্যতের উদ্যোক্তাদের মুনাফা অর্জনের জন্য তাত্ক্ষণিক চাপ ছাড়াই মূলধন বাঁচাতে, debts ণ পরিশোধ করতে বা প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্যোগের তহবিল সরবরাহ করতে দেয়।
কর্পোরেট কর্মচারীরা নগদ প্রবাহ পরিচালনা, বাজেট এবং সংস্থান বরাদ্দের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে – ব্যবসা পরিচালনার জন্য দক্ষতা দক্ষতা। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিভাগের বাজেটের তদারকি করার মধ্য-স্তরের পরিচালক ব্যয়কে অগ্রাধিকার দিতে এবং সংস্থানগুলি অনুকূলিত করতে শিখেন, যা একটি স্টার্টআপের বুটস্ট্র্যাপিংয়ের জন্য সরাসরি প্রযোজ্য। ধনী ব্যক্তিদের ৯৯% তাদের উপায়ের নীচে বাস করে, প্রায়শই কর্পোরেট চাকরিতে চাষ করা একটি অভ্যাস যেখানে অবিচলিত বেতনচেকগুলি বিচক্ষণ আর্থিক পরিকল্পনাকে উত্সাহিত করে।
পুশ ফ্যাক্টর: অসন্তুষ্টি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা
যদিও কর্পোরেট আমেরিকা ব্যক্তিদের দক্ষতা এবং সংস্থান দিয়ে সজ্জিত করে, এটি মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেও জ্বালানী দেয়। আমার গবেষণায় জানা গেছে যে 76 76% ধনী ব্যক্তি তাদের স্বপ্ন এবং আবেগকে অনুসরণ করে, দরিদ্রদের মাত্র 10% এর তুলনায়।
কর্পোরেট পরিবেশগুলি, তাদের কঠোর শ্রেণিবিন্যাস এবং সীমিত ward র্ধ্বমুখী গতিশীলতার সাথে, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের হতাশ করতে পারে যারা স্বায়ত্তশাসন এবং প্রভাবের অভ্যাস করে। এই অসন্তুষ্টি প্রায়শই উচ্চ-পারফর্মারদের উদ্যোক্তাদের দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে তারা তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
রিড হেস্টিংসের উদাহরণ নিন, যিনি নেটফ্লিক্স প্রতিষ্ঠার আগে একটি সফটওয়্যার সংস্থায় কাজ করেছিলেন। কর্পোরেট জীবনের সীমাবদ্ধতা – আমলাতন্ত্র, ধীর উদ্ভাবন এবং মালিকানার অভাব – প্রায়শই উদ্যোক্তা মানসিকতার সাথে সংঘর্ষ হয়। বড়-চিত্রের লক্ষ্যগুলিতে ধনী ব্যক্তিদের 70০% ফোকাস, এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা উদ্যোক্তা আকাঙ্ক্ষা সহ কর্পোরেট কর্মচারীরা তাদের ভূমিকায় ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিতে হতাশ হয়ে ওঠে।
ঝুঁকি সহনশীলতা এবং স্থিতিস্থাপকতা
উদ্যোক্তা ঝুঁকির জন্য পেটের দাবি করে এবং কর্পোরেট আমেরিকা অজান্তেই ব্যক্তিদের এটি পরিচালনা করতে প্রশিক্ষণ দেয়। আমার কাজটি দেখায় যে 52% ধনী ব্যক্তিদের গণনা করা ঝুঁকি নিয়েছিল, দরিদ্রদের মাত্র 6% এর তুলনায়। কর্পোরেট কর্মচারীরা প্রায়শই উচ্চ-স্টেক প্রকল্প, শক্ত সময়সীমা বা পারফরম্যান্স পর্যালোচনার মুখোমুখি হন, যা চাপের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অভিজ্ঞতাগুলি তাদের উদ্যোক্তাদের অনিশ্চয়তা নেভিগেট করতে, পিচিং থেকে বিনিয়োগকারীদের নগদ প্রবাহের চ্যালেঞ্জগুলি আবহাওয়া পর্যন্ত নেভিগেট করার জন্য তাদের প্রস্তুত করে।
অতিরিক্তভাবে, কর্পোরেট ব্যর্থতা – মিস প্রচার, ব্যর্থ প্রকল্পগুলি বা ছাঁটাই – অধ্যবসায় সম্পর্কে মূল্যবান পাঠ শিখুন। আমি দেখতে পেলাম যে ৮ 86% ধনী ব্যক্তি ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে বিশ্বাস করে, কর্পোরেট বিশ্বে এমন একটি মানসিকতা তৈরি হয়েছিল যেখানে ধাক্কাগুলি সাধারণ তবে ক্যারিয়ার-শেষ নয়।
কর্পোরেট থেকে উদ্যোক্তা পাইপলাইন
কর্পোরেট আমেরিকা থেকে উদ্যোক্তায় রূপান্তর দুর্ঘটনাজনিত নয়-এটি দক্ষতা-বিল্ডিং, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং আরও বেশি ক্ষুধার্ত দ্বারা চালিত একটি যৌক্তিক অগ্রগতি। আমার সমৃদ্ধ অভ্যাসের গবেষণা কেন এই পাইপলাইনটি বিদ্যমান তা আলোকিত করে। ধনী-শৃঙ্খলা, অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা, নেটওয়ার্কিং এবং ঝুঁকি গ্রহণ-এর অভ্যাসগুলি প্রায়শই কর্পোরেট পরিবেশে চাষ করা হয়, যা কর্মীদের উদ্যোক্তা হিসাবে সফল করার সরঞ্জাম দেয়। এদিকে, কর্পোরেট জীবনের হতাশা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের বৃহত্তর স্বাধীনতা এবং প্রভাব খুঁজতে চাপ দেয়।
সুতরাং, পরের বার আপনি যখন কোনও কর্পোরেট কর্মচারী একটি স্টার্টআপ চালু করার কথা শুনবেন তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই। কর্পোরেট আমেরিকা কেবল একটি কাজ নয় – এটি উদ্যোক্তা স্বপ্নের জন্য একটি লঞ্চপ্যাড।