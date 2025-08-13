আপনি অনুসন্ধান করার সময় গুগল আপনাকে পছন্দের উত্সগুলি বেছে নিতে দেয়

গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে পছন্দের উত্সগুলি রোল আউট করছে, যা আপনাকে অনুসন্ধানের ফলাফলগুলি সংশোধন করতে দেয়। বৈশিষ্ট্যটি আপনাকে নির্দিষ্ট ব্লগ বা নিউজ আউটলেটের মতো নির্দিষ্ট বা “পছন্দসই” উত্সগুলি বেছে নিতে এবং আপনি যখন গুগল অনুসন্ধান ব্যবহার করেন তখন আরও বিশিষ্টভাবে তাদের দেখতে দেয়। গুগল জুনে এটি পরীক্ষা করা শুরু এবং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারকারীদের কাছে আগামী দিনগুলিতে উপলব্ধ হওয়া উচিত।
পছন্দের উত্সগুলি ব্যবহার করা বেশ সহজ বলে মনে হচ্ছে। আপনি গুগলে যান, একটি বিষয় অনুসন্ধান করুন এবং তারপরে পছন্দসই উত্স বিকল্পে ক্লিক করুন। আপনি যে প্রকাশনা বা ওয়েবসাইটের নামটি অগ্রাধিকার দিতে চান এবং তারপরে আপনার ফলাফলগুলি রিফ্রেশ করতে চান তা টাইপ করতে পারেন। আপনি কতগুলি চয়ন করতে পারেন তার কোনও সীমা নেই – যদিও অবশ্যই, অনেক বেশি পরাজিত উদ্দেশ্য বেছে নেওয়া। ফলাফলগুলি যখন আপনি অনুসন্ধান করবেন তখন ফলাফলগুলি একটি “শীর্ষ গল্প” বা “আপনার উত্স থেকে” বিভাগে উপস্থিত হওয়া উচিত।
এই সাইটগুলি একই অ্যাকাউন্টে আপনার পছন্দসই হিসাবে থাকা উচিত। ল্যাবস পরীক্ষায় অংশ নেওয়া যে কেউ এখনও তাদের পছন্দগুলি দেখতে হবে। সামাজিক মিডিয়াগুলিকে উত্সাহিত করার পাশাপাশি, প্রকাশনাগুলি তাদের পাঠকদের তাদের পছন্দসই উত্স হিসাবে যুক্ত করতে উত্সাহিত করতে সক্ষম হওয়া উচিত।