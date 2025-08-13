আপনি আপনার ব্লাশার ভুল প্রয়োগ করছেন! একজন মেক-আপ শিল্পী প্রতিটি মুখের আকারের জন্য সর্বাধিক চাটুকার ব্লাশ প্লেসমেন্ট প্রকাশ করে

আপনার ব্লাশারটি আপনার মেক-আপ ব্যাগের অন্যতম কমপ্যাক্ট পণ্য হতে পারে তবে এটি আপনার মুখের চেহারাতে একটি বড় প্রভাব ফেলে। আপনি কেবল প্রাকৃতিক ফ্লাশ চান, বা বেবিডল গাল à লা সাব্রিনা কার্পেন্টার, ব্লাশ প্রয়োগ করা আপনার মুখের বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত এবং আকার দেওয়ার একটি দুর্দান্ত উপায়। তবে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
সঠিক সূত্রটি নির্বাচন করা (এখানে পাউডার, ক্রিম এবং তরল ব্লাশার রয়েছে – যার সবগুলির মধ্যে বিভিন্ন সমাপ্তি রয়েছে) এবং রঙ কী। তবে আপনার ব্লাশের স্থান নির্ধারণও। আপনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে চাটুকার করে এমন জায়গাগুলিতে আপনি রঙ যুক্ত করছেন তা নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে আপনার মুখের আকারটি জানতে হবে।
এগিয়ে, সেফোরা প্রো টিম মেক-আপ শিল্পী অ্যাথেনা আইওননিডিউ কীভাবে আপনার মুখের আকারটি সনাক্ত করতে পারেন-আপনি সম্ভবত এই ছয়টি বিভাগের মধ্যে একটিতে স্লট করতে পারেন: রাউন্ড, স্কোয়ার, ওভাল, হার্ট, আয়তক্ষেত্রাকার বা ডায়মন্ড-এবং প্রত্যেকের জন্য কোথায় ব্লাশ প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে তার সেরা টিপস।
আপনার মুখের আকারটি চাটুকার করতে কীভাবে ব্লাশ প্রয়োগ করবেন
আপনার যদি গোলাকার মুখ থাকে …
একটি বৃত্তাকার মুখের মধ্যে সম্পূর্ণ গাল এবং একটি বৃত্তাকার জাওলাইন সহ অনুরূপ প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তারা ব্লাশ স্টাইলগুলি পছন্দ করে যা একটি উত্তোলন প্রভাব তৈরি করে এবং গালবোনগুলিতে উচ্চতর অ্যাপ্লিকেশনটি শুরু করে এবং উপরের দিকে মিশ্রিত করে কোণ যুক্ত করে। এই কৌশলটি মুখটি দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করতে পারে।
আপনার যদি বর্গক্ষেত্রের মুখ থাকে …
বর্গাকার মুখগুলি একটি শক্তিশালী, কৌণিক জাওলাইন এবং প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের সমান অনুপাত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বৃত্তাকার গতিগুলির সাথে গালের আপেলগুলিতে ফোকাস করে মুখের কেন্দ্রের কাছাকাছি ব্লাশ প্রয়োগ করে কোণগুলি নরম করুন। এটি নরম ভলিউম এবং আরও যুবক চেহারা তৈরি করে।
আপনার যদি ডিম্বাকৃতি মুখ থাকে …
একটি ডিম্বাকৃতি মুখটি প্রায়শই সর্বাধিক সুষম মুখের আকার হিসাবে বিবেচিত হয়, যার সাথে কিছুটা দীর্ঘ দীর্ঘ কাঠামো এবং একটি আলতো করে বাঁকা জাওলাইন রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে, বেশিরভাগ ব্লাশ শৈলী চাটুকার হয়। আপনি গালবোনগুলিতে উচ্চতর প্রয়োগ করে, যুবসমাজের জন্য গালের আপেলগুলিতে ফোকাস করে বা একটি সূর্য-চুম্বনযুক্ত চেহারার জন্য গাল এবং নাক জুড়ে ব্লাশকে ঝাপটায় একটি উত্তোলন প্রভাব তৈরি করতে পারেন।
আপনার যদি হৃদয় আকৃতির মুখ থাকে …
একটি হৃদয় আকৃতির মুখের একটি বিস্তৃত কপাল রয়েছে যা একটি পয়েন্ট চিবুককে সংকীর্ণ করে। গালের আপেলগুলিতে ব্লাশ অ্যাপ্লিকেশনটি শুরু করুন, গালবোনগুলি বরাবর এবং মন্দিরগুলির দিকে মিশ্রিত করুন। এই স্টাইলটি নরম ভলিউম এবং গালে একটি সূক্ষ্ম লিফট যুক্ত করে।
আপনার যদি আয়তক্ষেত্রাকার মুখ থাকে …
ডিম্বাকৃতি মুখের মতো, তবে কিছুটা আরও কৌণিক, আয়তক্ষেত্রাকার মুখগুলি প্রশস্ত গাল এবং একটি সরু কপাল এবং জাওলাইন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এই আকারটি উচ্চতর ব্লাশ প্লেসমেন্টের জন্য উপযুক্ত। কানের দিকে বাইরের দিকে মিশ্রিত করে গালবোনগুলির সাথে ব্লাশ প্রয়োগ করুন। এটি বৈশিষ্ট্যগুলি আলতো করে তুলতে গিয়ে উচ্চারিত গালবোনগুলিকে বাড়ায়।
আপনার যদি হীরা আকৃতির মুখ থাকে …
প্রায়শই একটি দীর্ঘতর আকার, প্রায়শই একটি সোজা জাওলাইন সহ। কপাল, গাল এবং জাওলাইন সাধারণত একই প্রস্থ সম্পর্কে থাকে, মুখটিকে একটি দীর্ঘায়িত এবং সরু চেহারা দেয়। ডিম্বাকৃতি মুখের মতো, আয়তনের মুখগুলি বিভিন্ন ধরণের ব্লাশ প্লেসমেন্ট বহন করতে পারে। এটি বলেছিল, মুখ জুড়ে একটি সরলরেখায় ব্লাশ প্রয়োগ করা একটি সূর্য-চুম্বনযুক্ত চেহারা তৈরি করে এবং কিছুটা প্রস্থ যুক্ত করে। বিকল্পভাবে, সামান্য অর্ধবৃত্ত আকার ব্যবহার করুন, উভয় দিকের খুব বেশি মিশ্রিত না করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। পাশাপাশি নাকের সেতুতে ব্লাশের স্পর্শ যুক্ত করতে দ্বিধা করবেন না।