আপনি আবার চ্যাটজিপ্টের পুরানো এআই মডেলগুলি বেছে নিতে পারেন

চ্যাটজিপিটি এখন আপনাকে বেশ কয়েকটি জিপিটি -5 ভেরিয়েন্টের মধ্যে চয়ন করার অনুমতি দেবে এবং পূর্ববর্তী ওপেনএআই মডেল। একটি এক্স পোস্টওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান প্রকাশ করেছেন যে চ্যাটবোটের মডেল পিকার এখন তিনটি জিপিটি -5 পছন্দ নিয়ে আসে: অটো, দ্রুত এবং চিন্তাভাবনা। তিনি বলেছিলেন যে বেশিরভাগ “অটো চাইবেন” যা সম্ভবত স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণ যা ইতিমধ্যে একটি যুক্তিযুক্ত মডেল। তবে ব্যবহারকারীরা দ্রুত-প্রতিক্রিয়াশীল সংস্করণ বা চিন্তাভাবনা সংস্করণ চয়ন করতে সক্ষম হবেন যা বোঝায় যে এটি চাইলে তারা দীর্ঘতর, আরও বিস্তৃত উত্তর সরবরাহ করে। জিপিটি -4o এখন ডিফল্টরূপে সমস্ত অর্থ প্রদানের ব্যবহারকারীদের জন্য মডেল পিকারে ফিরে এসেছে।
ওপেনএআই জিপিটি -5 এর প্রবর্তনের সাথে জিপিটি -4o সরিয়েছে: সংস্থাটি উল্লেখযোগ্যভাবে সরল চ্যাটজিপিটিকে সরল করেছে কারণ জিপিটি -5 ব্যবহারকারীদের জন্য একীভূত অভিজ্ঞতা দেওয়ার কথা ছিল। যাইহোক, এর সিদ্ধান্তগুলি যারা সমালোচনা করে তাদের সিদ্ধান্তটি পূরণ করা হয়েছিল পছন্দসই জিপিটি -4o এর ব্যক্তিত্ব আরও ভাল, বিশেষত যেহেতু এটি তাদের লক্ষ্য করেনি যে এটি পুরানো মডেলগুলিকে অবমূল্যায়ন করছে। তার পোস্টে, আল্টম্যান ব্যবহারকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সংস্থাটি যদি কখনও জিপিটি -4o অবমূল্যায়ন করে তবে ওপেনএআই “প্রচুর নোটিশ দেবে।” জিপিটি -5 এবং জিপিটি -4O মডেলগুলি ছাড়াও, ব্যবহারকারীরা O3, 4.1, এবং জিপিটি -5 চিন্তাভাবনা মিনি অ্যাক্সেস করতে চাইলে চ্যাটজিপিটি ওয়েব সেটিংসে “অতিরিক্ত মডেলগুলি দেখাতে” টগল করতে পারেন। জিপিটি -4.5 কেবলমাত্র $ 200-এক মাসের প্রো টায়ারের জন্য অর্থ প্রদানকারী গ্রাহকদের জন্য উপলব্ধ, যদিও এটি “প্রচুর জিপিইউগুলির জন্য ব্যয় করে।”
আল্টম্যান বলেছিলেন যে জিপিটি -5 চিন্তাভাবনা এখন সপ্তাহে 3,000 বার্তার হারের সীমা রয়েছে, যার পরে ব্যবহারকারীরা কেবল জিপিটি -5 চিন্তাভাবনা মিনি ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে ওপেনাই এটিকে আরও উষ্ণতর করার জন্য জিপিটি -5 এর ব্যক্তিত্ব আপডেট করার জন্য কাজ করছে, তবে “জিপিটি -4o এর মতো বিরক্তিকর (বেশিরভাগ ব্যবহারকারীদের কাছে) নয়।”