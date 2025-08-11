You are Here
আপনি আমাকে দেখেছেন যে পৃথিবীটি দেখতে পাচ্ছে না এবং এখনও আমাকে বেছে নিয়েছে – বিয়ের দিনে ডেভিডো থেকে চিয়োমা
নাইজেরিয়ান আফ্রোবিটস সংগীতশিল্পী, ডেভিড অ্যাডেলেক, জনপ্রিয় হিসাবে পরিচিত ডেভিডো এবং তার দীর্ঘকালীন অংশীদার, চিওমা রোল্যান্ড অ্যাডেলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহিত।

মিয়ামিতে ল্যাভিশ অনুষ্ঠানের সময় চিওমার সাথে ব্রত করার সময় গায়কটি তাঁর কনের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন এবং তাকে তাঁর ভালবাসা, শান্তি এবং বাড়ি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

পুরষ্কার বিজয়ী গায়কের মতে, চিয়োমা তার একটি অংশ দেখেছিলেন যা পৃথিবী দেখতে পায় না এবং তিনি এখনও তাকে বেছে নিয়েছিলেন।

তিনি কিছু অংশ বলেছেন, “চিয়োমা, আমি অনেক পর্যায়ে ছিলাম, তবে এটিই আমি কখনও নার্ভাস হয়েছি You আপনি আমার ভালবাসা, আমার শান্তি, আমার বাড়ি You

ডেভিডো এবং দীর্ঘকালীন অংশীদার

হোয়াইট ওয়েডিং, লাগোসে দম্পতির traditional তিহ্যবাহী উদযাপনের পরে আসে, এটি একটি তারকা-সমীক্ষা ইভেন্ট ছিল।

মিয়ামি ইভেন্টে অতিথি তালিকায় উপস্থিতি ব্যবসায়িক ম্যাগনেটস, রাজনীতিবিদ এবং সংগীত শিল্পের সহকর্মীদের যেমন অ্যাডেকুনেল গোল্ড, টেনি এবং জ্লাতান আইবাইলের মতো অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

একটি প্রাক-বিবাহের ডিনার উদযাপনের সপ্তাহান্তে সুরটি সেট করে যা ডেভিডোর মতে, একটি বিস্ময়কর $ 3.7M দামের ট্যাগ নিয়ে এসেছিল।

“আমরা নগদ $ 3.7M ব্যয় করেছি। আমরা কী করছি তা আপনার জানা উচিত It’s এটি পাগল,” ডেভিডো বলেছিলেন, তিনি অনুষ্ঠানের স্কেল সম্পর্কে কথা বলার সাথে সাথে।

