আপনি এই ব্যালেন্স বোর্ডের বান্ডিল দিয়ে কৌশল অবলম্বন করার সময় শক্তিশালী করুন

প্রকাশ: আমাদের লক্ষ্য এমন পণ্য এবং পরিষেবাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা আমরা মনে করি আপনি আকর্ষণীয় এবং দরকারী পাবেন। আপনি যদি এগুলি কিনে থাকেন তবে উদ্যোক্তা আমাদের বাণিজ্য অংশীদারদের কাছ থেকে বিক্রয় থেকে উপার্জনের একটি ছোট অংশ পেতে পারেন।
আপনি যদি ব্যবসা চালাচ্ছেন তবে জিমে দৌড়াদৌড়ি সর্বদা কার্ডগুলিতে থাকে না। সেখানেই গোবালেন্স স্পোর্ট অ্যাপ-সক্ষম ব্যালেন্স বোর্ড এবং যোগ রোলার বান্ডিলটি পরিষেবা হতে পারে। ব্যস্ত পেশাদারদের জন্য ডিজাইন করা যারা তাদের পুরো দিনটি পুনরায় সাজানো ছাড়াই ফিট থাকতে চান, এই বহনযোগ্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আপনার বাড়ি বা অফিসে সরাসরি চ্যালেঞ্জিং, পূর্ণ-বডি ওয়ার্কআউটগুলি নিয়ে আসে। এবং এখন এটি কোড গোসপোর্টের সাথে 20 ডলার।
একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যালেন্স বোর্ডের বিপরীতে, আপনার ভঙ্গিটি ট্র্যাক করতে, আপনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং রিয়েল টাইমে আপনার ওয়ার্কআউটগুলিকে গাইড করার জন্য একটি অ্যাপের সাথে গ্যাবালেন্স স্পোর্ট জোড়া। আপনার প্রথম জুম কল করার আগে আপনি তক্তা অবস্থানে থাকুক বা ক্লায়েন্ট সভাগুলির মধ্যে ভারসাম্য সেশনে চেপে ধরুন, আপনি প্রতি মিনিটের গণনা করার জন্য তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাবেন।
চারটি ভঙ্গিমা মোড (ভারসাম্য, তক্তা, নৌকা, সেতু), সামঞ্জস্যযোগ্য অসুবিধা এবং 12+ ফ্রি গেমস সহ বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় রাখতে আপনি শক্তি, সমন্বয় এবং নমনীয়তাটিকে লক্ষ্য করতে পারেন যে আপনি পুনরাবৃত্ত রুটিনে আটকে আছেন এমন অনুভূতি ছাড়াই। অন্তর্ভুক্ত যোগ রোলার একটি পুনরুদ্ধার উত্সাহ যোগ করে, দীর্ঘ কর্ম দিবসের পরে প্রসারিত এবং পেশী ত্রাণের জন্য উপযুক্ত।
শারীরিক সুবিধার বাইরেও, নিয়মিত ভারসাম্য প্রশিক্ষণকে জ্ঞানীয় পারফরম্যান্স উন্নত করতে দেখানো হয়েছে (জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট অনুসারে)-প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে প্রশংসা করতে পারে এমন কিছু। আপনার কোরকে জড়িত করে এবং পেশীগুলি স্থিতিশীল করে আপনি আপনার মস্তিষ্কের অংশগুলি ফোকাস এবং সমন্বয়ের জন্য দায়ীও সক্রিয় করছেন, সংস্থাটি বলেছে। এটি কেবল একটি ওয়ার্কআউট যা কেবল নয় আপনার শরীরকে শক্তিশালী করে তবে আপনার মানসিক প্রান্তকে তীক্ষ্ণ করতে পারে।
এছাড়াও, বিনিয়োগটি কেবল আপনার নিজের ফিটনেসের চেয়ে আরও এগিয়ে যায়। যেহেতু গোবালেন্স স্পোর্টটি সমস্ত দক্ষতার স্তরের জন্য সহজলভ্য, এটি এমন একটি সরঞ্জাম যা আপনি সহকর্মী, পরিবার বা এমনকি কর্মক্ষেত্রের সুস্থতা প্রোগ্রামগুলিতে ব্যবহার করতে পারেন। এটি একটি বিরতি কক্ষ বা সাধারণ জায়গায় সেট আপ করুন এবং আপনি কেবল আপনার দল জুড়ে চলাচল এবং আরও ভাল স্বাস্থ্যের সংস্কৃতি অনুপ্রাণিত করতে পারেন।
এবং যেহেতু এটি কমপ্যাক্ট, রিচার্জেবল এবং ভ্রমণ-বান্ধব, তাই গোবালেন্স স্পোর্টটি আপনার মতো মোবাইল। বোর্ডরুম থেকে ব্যালেন্স বোর্ড পর্যন্ত, আপনি একটি শক্তিশালী কোর, তীক্ষ্ণ ফোকাস এবং আরও স্থিতিস্থাপক বডি তৈরি করবেন – কোনও জিমের সদস্যতার প্রয়োজন নেই।
বাছাই এটি বিক্রয়ের সময় গ্যাবালেন্স স্পোর্ট বান্ডিল চেকআউটে কোড গোসপোর্ট সহ 115.99 ডলার (এমএসআরপি: $ 159.95) এর জন্য।
গোবালেন্স স্পোর্ট অ্যাপ-সক্ষম ব্যালেন্স বোর্ড এবং যোগ রোলার বান্ডিল
স্ট্যাকসোসিয়াল দাম পরিবর্তন সাপেক্ষে।
আপনি যদি ব্যবসা চালাচ্ছেন তবে জিমে দৌড়াদৌড়ি সর্বদা কার্ডগুলিতে থাকে না। সেখানেই গোবালেন্স স্পোর্ট অ্যাপ-সক্ষম ব্যালেন্স বোর্ড এবং যোগ রোলার বান্ডিলটি পরিষেবা হতে পারে। ব্যস্ত পেশাদারদের জন্য ডিজাইন করা যারা তাদের পুরো দিনটি পুনরায় সাজানো ছাড়াই ফিট থাকতে চান, এই বহনযোগ্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আপনার বাড়ি বা অফিসে সরাসরি চ্যালেঞ্জিং, পূর্ণ-বডি ওয়ার্কআউটগুলি নিয়ে আসে। এবং এখন এটি কোড গোসপোর্টের সাথে 20 ডলার।
একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যালেন্স বোর্ডের বিপরীতে, আপনার ভঙ্গিটি ট্র্যাক করতে, আপনার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং রিয়েল টাইমে আপনার ওয়ার্কআউটগুলিকে গাইড করার জন্য একটি অ্যাপের সাথে গ্যাবালেন্স স্পোর্ট জোড়া। আপনার প্রথম জুম কল করার আগে আপনি তক্তা অবস্থানে থাকুক বা ক্লায়েন্ট সভাগুলির মধ্যে ভারসাম্য সেশনে চেপে ধরুন, আপনি প্রতি মিনিটের গণনা করার জন্য তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাবেন।
চারটি ভঙ্গিমা মোড (ভারসাম্য, তক্তা, নৌকা, সেতু), সামঞ্জস্যযোগ্য অসুবিধা এবং 12+ ফ্রি গেমস সহ বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় রাখতে আপনি শক্তি, সমন্বয় এবং নমনীয়তাটিকে লক্ষ্য করতে পারেন যে আপনি পুনরাবৃত্ত রুটিনে আটকে আছেন এমন অনুভূতি ছাড়াই। অন্তর্ভুক্ত যোগ রোলার একটি পুনরুদ্ধার উত্সাহ যোগ করে, দীর্ঘ কর্ম দিবসের পরে প্রসারিত এবং পেশী ত্রাণের জন্য উপযুক্ত।
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।