আপনি একটি বিমানটিতে একমাত্র ইয়ারবড চান

আপনি কতটা শান্ত হন? আমি এখানে গভীর হওয়ার চেষ্টা করছি না-এটি একটি গ্যাজেট পর্যালোচনা, স্ব-সহায়ক সেমিনার নয়-তবে এটি জিজ্ঞাসা করার মতো একটি প্রশ্ন। ব্যক্তিগতভাবে, আমি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে শান্ত মনে করি। নিজেকে এক জোড়া ইয়ারবড লাগানো এবং নিউইয়র্ক সিটির পুরোটা দয়া করে, চ ** কে বন্ধ করার মতো বলার মতো কিছুই বলে না। এবং সেই মনের শান্তির জন্য, আপনার কাছে আপনার কাছে প্রচুর ইয়ারবড রয়েছে। প্লাস্টিকের ওজনের মূল্যবান যে কোনও জোড়ায় আজকাল এএনসির বিকল্প থাকবে। তবে কেবল তাদের সকলের কাছে এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি জোড়া এএনসির কুঁড়ি সমানভাবে তৈরি করা হয়। বিপরীতে, আমার বন্ধুরা, আছে স্তর এই বিষ্ঠা।
আপনি যদি বোসের মতো হন এবং আপনি আপনার ইয়ারবডগুলির নামে “শান্ত” রাখেন তবে একজনের উচ্চ মাত্রার শব্দ বাতিল হওয়ার আশা করা উচিত-এমনকি জেনার -২ পণ্যের জন্য আরও বেশি। এবং লোকেরা, আমি আপনাকে এখানে বলতে (চুপচাপ নয়) ঠিক এটাই $ 299 বোস শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা (২ য় জেন) টেবিলে আনুন।
আমি এই কুকুরছানাগুলিকে আপনি কল্পনা করতে পারেন এমন কিছু খারাপ পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করেছি (বিশৃঙ্খলাযুক্ত এনওয়াইসি পাতাল রেল), এবং আমি বলতে পারি, সন্দেহ ছাড়াই, যদি আমি ইয়ারবডগুলির সাথে সর্বাধিক পরিমাণে শব্দকে অবরুদ্ধ করতে চাই তবে এগুলিই আমি পৌঁছাতে পারি। বোস এর নতুন শান্তকক্ষী আল্ট্রা ইয়ারবডগুলি কতটা বাতিল করে দেয় তার সঠিক ডিবি নম্বর সরবরাহ করে না, তবে উপাখ্যানিকভাবে এটি অনেকটা মনে হয়।
বোস শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা 2
বোসের দ্বিতীয়-জেনের শান্তকক্ষ আল্ট্রা 2 ইয়ারবডগুলিতে এখনও ক্লাস-শীর্ষস্থানীয় এএনসি রয়েছে।
পেশাদাররা
- আশ্চর্যজনক এএনসি
- শীতল নকশা
- সংবেদনশীল স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ
কনস
- শব্দ ভাল তবে মন খারাপ নয়
- মিডলিং ব্যাটারি লাইফ
- ভারী বোস প্রিমিয়াম
শব্দ বাতিলকরণ
পাতাল রেলপথে, আমি ট্রেনের শব্দ এবং কণ্ঠস্বর থেকে অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব করেছি, যা আপনি যদি কাজ করার জন্য যাতায়াত করতে বা কোনও অযাচিত কথোপকথন এড়াতে চান তবে অবিশ্বাস্য। আমি প্রচুর বকবক এবং সংগীত বাজানোর সাথে একটি ব্যস্ত কফি শপগুলিতে তাদেরও পরীক্ষা করেছি এবং সেগুলি অবরুদ্ধ করেছে সব আমি যখন সংগীত বাজানো শুরু করি তখন সেই র্যাকেটটি পারদর্শী।
এমনকি যখন আমি সংগীত বাজছিলাম না, কেবল আমার কানে ইয়ারবডসের সাথে বসে, এটি বেশিরভাগ পরিবেষ্টিত শব্দকে নিঃশব্দ করে তোলে। আমার পরবর্তী ফ্লাইটে আমি চাই একমাত্র ইয়ারবডস হতে পারে। বোস বলেছেন যে এটি ল্যাবটিতে ফিরে গিয়েছিল এবং এর অ্যাক্টিভেনস প্রযুক্তি সামঞ্জস্য করেছে, যা শান্তকক্ষ আল্ট্রা 2-তে অভিযোজিত এএনসিকে শব্দ-বাতিলকরণ স্তরে রূপান্তর করতে সক্ষম করে “মসৃণ”।
যদিও আমি শান্তকক্ষ আল্ট্রা জেন -১ ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি, আমি বলতে পারি যে আমি যখন অভিযোজিত এএনসি সক্রিয় করেছিলাম তখন আমি তাদের এএনসির সমন্বয়গুলিতে দ্বিতীয়-জেনার সংস্করণটি চপ্পি হতে পাইনি।
স্বচ্ছতা মোড
আপনি যদি আসলে কিছু শুনতে চান তবে শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা 2 এরও দুর্দান্ত স্বচ্ছতা রয়েছে। ডান ইয়ারবডের পাশে আলতো চাপ দিয়ে এবং ধরে রেখে আপনি “শান্ত” থেকে “সচেতন” মোডে স্যুইচ করতে পারেন, যা এএনসি বন্ধ করে দেয় এবং আপনাকে আপনার চারপাশের শুনতে দেয়।
ভদ্রতার জন্য আমি সাধারণত এটি করতাম না, তবে আমি বোসের দ্বিতীয়-জেনারেল শান্ত আল্ট্রা বাডসের স্বচ্ছতা মোডের সাথে ফার্মাসিতে একটি বিনিময় সহ তাদের সাথে কিছু কথোপকথন করে পরীক্ষা করেছি। এমনকি আমার কান প্লাগ আপ করেও আমি কোনও বীট মিস করিনি। আমি যখন মানুষের সাথে কথা বলি তখন আমার কান অবরুদ্ধ করা আমি এখনও ঘৃণা করি, যেহেতু আমি আমার ভয়েসটি আমার নিজের মাথায় (ইয়াক) ফিরে আসতে শুনতে পাচ্ছি, তবে আপনার যদি দ্রুত কথোপকথন করা দরকার হয় এবং কুঁড়িগুলি বের করতে না চান, আপনি কমপক্ষে অন্য লোককে সহজেই শুনতে পারেন।
মোডগুলির মধ্যে স্যুইচ করার সময় আপনি যে আরও একটি হাইলাইটটি লক্ষ্য করতে পারেন তা হ’ল কুঁড়িগুলির বাইরের দিকে স্পর্শ নিয়ন্ত্রণগুলি খুব সংবেদনশীল। এটি কিছু ক্ষেত্রে বিরক্তিকর হতে পারে, যেমন আপনি যদি দুর্ঘটনাক্রমে চুল ঠিক করার সময় বা টুপি নেওয়ার সময় আপনার কুঁড়িটি ব্রাশ করেন তবে আমি আসলে এটি একটি পার্ক হিসাবে মনে করি।
আমি আমার দিনে প্রচুর অন্তর্নিহিত স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করেছি এবং এগুলি তাদের মধ্যে নেই। ব্যক্তিগতভাবে, আমি বরং টাচ নিয়ন্ত্রণগুলি নীচের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল হতে পারি। আমি যা চাই তা করার জন্য কুঁকিতে আগ্রাসীভাবে ট্যাপ করার চেয়ে কয়েকটি দুর্ঘটনাজনিত ভুলগুলি পছন্দ করতে চাই। সুসংবাদটি হ’ল, যদি আপনি একমত না হন তবে আপনি এখন পুরোপুরি ভুলগুলি এড়াতে বোস অ্যাপে টাচ নিয়ন্ত্রণগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেন।
শব্দ
শব্দ অনুসারে, শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা তাদের নিজস্ব রাখে। এটি কোয়েটকমফর্ট আল্ট্রা 2 এবং টেকনিক্স ইএএইচ-এজ 100 এর মধ্যে কঠোর পরিবর্তন করা হয়েছিল যা আমি একই সাথে পরীক্ষা করে দেখেছি, যেহেতু পরবর্তীকালে আমি ব্যবহার করেছি এমন কিছু সর্বাধিক সাউন্ডিং ইয়ারবডগুলি, তবে আমি এখনও মনে করি যে এই ইয়ারবডগুলি সবচেয়ে সুদৃ .়ভাবে সন্তুষ্ট হবে। আমি উল্লিখিত টেকনিক্স কুঁড়িগুলি (গিজের “3 ডি দেশ”) পরীক্ষা করার জন্য আমি একই রেকর্ডটি শুনেছিলাম এবং টেকনিক্সের মতো একই গতিশীল পরিসীমা বা স্পষ্টতা না থাকলেও তারা গুগলের পিক্সেল কুঁড়ি প্রো -এর মতো অন্যান্য “প্রো” ইয়ারবডগুলির সাথে তাল মিলিয়ে রেখেছিল।
মিডস এবং উচ্চগুলি সন্তোষজনকভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। আমি বলব যে তারা এমনকি বাস বিভাগে খামটিকে ধাক্কা দেওয়ার ব্যবস্থা করে, যা আমার প্রত্যাশার চেয়ে ভাল শব্দের অভাবে অনেক বেশি বাসিয়ার ছিল। আপনি যদি বাক্সের বাইরে টিউনিং পছন্দ না করেন তবে আপনি কাস্টম এবং প্রিসেট EQ সহ বোস অ্যাপে জিনিসগুলি স্যুইচ করতে পারেন।
নকশা
একটি জিনিস যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজক হতে পারে তা হ’ল কুঁড়িগুলির চেহারা। তারা চঞ্চল, আমি মিথ্যা বলব না, তবে আমি নকশাটি পছন্দ করি, বিশেষত সাদা রঙে যে আমি কুঁড়িগুলি পেয়েছি, যা আমাকে একটি নিঃশব্দ প্লেস্টেশন 1 এর কথা মনে করিয়ে দেয়।
কুঁড়িগুলি কত বড় তা সত্ত্বেও, আমি ওজনকে বিরক্তিকর বলে মনে করি না, এবং বোস তাদেরকে মসৃণ দেখানোর সাথে আকারের ভারসাম্য বজায় রেখে ভাল কাজ করেছিলেন, কেসটির ম্যাট-ইশ প্লাস্টিকের মিশ্রণে কুঁড়িগুলিতে চকচকে, মসৃণ প্লাস্টিকের সাথে মিশ্রিত করে। কিছু বোস ব্র্যান্ডিং সহ স্টেম বরাবর একটি মসৃণ ধাতব স্ট্রিপ রয়েছে। সাউন্ডলিঙ্ক প্লাসের মতোই, বোসের নতুন ব্লুটুথ স্পিকারের মতো যা আমি সম্প্রতিও পরীক্ষা করেছি, আমি শান্তকামফোর্ট আল্ট্রা 2 কে ন্যূনতমবাদ এবং সৃজনশীলতার একটি আকর্ষণীয় মিশ্রণ বলে মনে করি।
বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্য অনুসারে, এই কুঁড়িগুলি সজ্জিত। আপনি যদি 3 ডি অডিও চান তবে আপনি কুঁড়িগুলি “নিমজ্জন” মোডে স্যুইচ করতে পারেন যা আপনার মাথার গতিবিধিতে অডিও ট্র্যাক করে, বোস অ্যাপে একটি কানের টিপ ফিট পরীক্ষা রয়েছে, কাস্টম ইকিউ এবং এই প্রজন্মের একটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য হ’ল আপনি এখন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটিতে কেসের ব্যাটারির স্তরগুলি দেখতে পাচ্ছেন, সুতরাং আপনার কখন এটি চার্জ করতে হবে তা আপনি জানেন। আমি আবারও বলছি, আপনার ইয়ারবডসের সহযোগী অ্যাপে ঘুমানো বন্ধ করতে হবে – সেখানে অনেক কিছু ভালবাসে।
ব্যাটারির কথা বললে, বোস বলেছেন যে শান্তকক্ষ আল্ট্রা 2 এএনসির সাথে 6 ঘন্টা ব্যাটারি পেতে পারে তবে আপনার যদি নিমজ্জনিত অডিও সক্রিয় থাকে তবে সেই চিত্রটি (স্বাভাবিকভাবেই) নেমে আসে (প্রাকৃতিকভাবে)। এই কেসটি 24 ঘন্টা রস ধারণ করে, তাই প্রায় তিনটি সম্পূর্ণ চার্জ। এটি বিশ্বের সেরা ব্যাটারি লাইফ নয়, তবে এটি গড়।
আসল বিষয়টি হ’ল, বোসের শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা 2 একটি জিনিস সত্যিই ভাল করে, এবং এটি শব্দকে অবরুদ্ধ করে। কিছু ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র একটি দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য থাকা একটি ত্রুটি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, বিশেষত ইয়ারবডগুলির জন্য যার দাম $ 299, তবে লোকেরা প্রথমে ওয়্যারলেস ইয়ারবড কেনার অন্যতম প্রধান কারণ, তাই বোস মনে হয় সঠিক দিকে তার শক্তিটিকে কেন্দ্র করে।
যদিও এই ইয়ারবডগুলি আপনাকে বাজারে একই রকম দামের ইয়ারবডগুলির মতো একই স্তরের হাই-ফাই শব্দ দিচ্ছে না, যখন আপনার প্রতিবেশী একটি দুর্বোধ্য পার্টি হচ্ছে তখন তারা আপনাকে লভ্যাংশে পুরস্কৃত করে, আবার।