আপনি এখনই কানাডায় কিনতে পারেন এমন সর্বাধিক নান্দনিক রোপনকারী – জাতীয়

ক্ষুদ্র সাফল্য থেকে শুরু করে সমৃদ্ধ ফিডল পাতার ডুমুর পর্যন্ত, ডান প্লান্টারটি কীভাবে আপনার সবুজ রঙের জ্বলজ্বল করে তার সমস্ত পার্থক্য আনতে পারে। আড়ম্বরপূর্ণ স্থানগুলি (এবং সুখী গৃহপালিত) উদযাপনে, আমরা আপনার ইনডোর বা আউটডোর অঞ্চলকে উন্নত করতে আমাদের প্রিয় কিছু চটকদার প্লান্টারকে গোল করে ফেলেছি – নিবন্ধ, আম্ব্রা, এর মতো ব্র্যান্ডের স্ট্যান্ডআউট ডিজাইনগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেরাদেক এবং আরও।
এই বোহো সুতির দড়ির ঝুড়ি গাছপালা প্রদর্শন করতে বা আপনার ডেস্কের প্রয়োজনীয় জিনিস সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত।
কানাডিয়ান ব্র্যান্ড আম্ব্রা থেকে ট্রাইফ্লোরা ঝুলন্ত রোপনকারীরা আপনার উইন্ডোজিলকে মুক্ত করার সময় আপনার গাছপালা সূর্যের আলোতে বাস করতে দেয় – হ্যালো, ভাসমান বাগান।
সমসাময়িক এবং আধুনিক, এই বৃত্তাকার রোপনকারীরা আপনার গাছগুলিকে যতটা সম্ভব চটকদার দেখায়।
এই আরাধ্য সিরামিক পাত্রটিতে আপনার ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বাচ্চাদের দেখান – আপনার ডেস্ক বা উইন্ডোজিলটিতে জীবন যুক্ত করার জন্য উপযুক্ত।
এর প্রাচীন-অনুপ্রাণিত কবজ সহ, এই সুন্দর সিরামিক পাত্রটি আপনার বাড়ির জন্য ইতিহাসের সামান্য অংশের মতো অনুভূত হয়।
এর মসৃণ, বৃত্তাকার নকশা এবং আধুনিক পাদদেশের সাথে, ওয়েস্ট এলমের এই রোপনকারী আপনার বাগান বা প্যাটিওতে চটকদার ভাইবস নিয়ে আসে।
এই সমস্ত-আবহাওয়া রোপনকারী টেকসই প্লাস্টিক থেকে তৈরি, যে কোনও জলবায়ু প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত, ঝলকানো তাপ থেকে শুরু করে মরিচ ঠান্ডা পর্যন্ত। ইনডোর বা বহিরঙ্গন ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
লাইটওয়েট তবুও দৃ ur ়, এই রোপনকারীরা আপনার গাছপালা সুখী এবং হাইড্রেটেড রাখার জন্য তৈরি করা হয় – কারণ আপনার গাছপালা সর্বোত্তম প্রাপ্য।
কানাডিয়ান ব্র্যান্ডের নিবন্ধ থেকে গর্বের সাথে, টুভা প্লান্টার আপনার উদ্ভিদগুলিকে একটি চটকদার কংক্রিটের মঞ্চে উন্নীত করার জন্য দেয় – বাড়ির অভ্যন্তরে বা বাইরে, তারা তাদের সেরা জীবনযাপন করবে।
