আপনি এখনই গুগল পিক্সেল ফোন কেনা উচিত নয় – এমনকি আপনি সুপারফ্যান হলেও

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- গুগল পরের সপ্তাহে পিক্সেল 10 সিরিজটি উন্মোচন করবে, এটি কোন মডেল – নতুন বা পুরানো – কেনার জন্য বিবেচনা করার জন্য এটি সেরা সময় তৈরি করবে।
- নতুন পিক্সেল 10 সিরিজের সাথে কী আপগ্রেডগুলির মধ্যে একটি ম্যাগস্যাফের মতো চার্জিং ক্ষমতা, টেনসর জি 5 চিপ এবং বর্ধিত এআই সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে।
- নতুন মডেলটির প্রকাশের ফলে পিক্সেল 9 সিরিজের মতো পুরানো মডেলগুলির দাম আরও হ্রাস করা উচিত।
এটি বছরের সেই সময়: পরবর্তী বড় পিক্সেল ফোন সিরিজটি দিগন্তে রয়েছে, তবুও হাজার হাজার অজান্তেই ব্যবহারকারীরা নতুনতম কেনার জন্য খুচরা বিক্রেতাদের, ক্যারিয়ার স্টোর এবং গুগল নিজেই তাদের পথ তৈরি করছেন – তবে শীঘ্রই পুরানো – হ্যান্ডসেটগুলি। আপনি যদি পিক্সেল 9 সিরিজে আপগ্রেড করার কথা বিবেচনা করছেন, তবে আমাকে – এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, নিজেকে – একটি অনুগ্রহ করুন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আগে আগামী বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।
গুগল নতুন পিক্সেল 10 সিরিজটি উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যার মধ্যে পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো, পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল, এবং পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, 20 আগস্ট, আপনি এক সপ্তাহের সময় আপনার পরবর্তী স্মার্টফোন কেনার জন্য আরও ভাল সজ্জিত হবেন।
পিক্সেল 10 সিরিজের স্পেসিফিকেশন এবং ফিচার আপগ্রেডগুলি কেবল তা নিশ্চিত করা হবে না, তবে পুরানো মডেলগুলি ইতিমধ্যে তাদের চেয়ে স্টিপার ছাড় পাবে এমন একটি উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।
পিক্সেল 10 সিরিজের সাথে নতুন কী?
যদিও গুগল এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পিক্সেল 10 সিরিজটি ঘোষণা করতে পারেনি, আমি সর্বশেষতম গুজব এবং ফাঁস থেকে তিনটি বৃহত্তম পরিবর্তন সংগ্রহ করেছি যা পরের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।
- পিক্সেলসন্যাপ কিউ 2 চার্জিং: যদিও আমি হৃদয়ের একজন অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী, আমি গত কয়েক বছর ধরে আইফোনের ম্যাগস্যাফের ক্ষমতা সম্পর্কে vious র্ষা বোধ করতে পারি না তবে আমি সাহায্য করতে পারি না। এজন্য চৌম্বকীয় অ্যাকসেসরি ইকোসিস্টেমের গুগলের ব্যাখ্যা পিক্সেলসন্যাপ এত বড় বিষয়। বৈশিষ্ট্যটি, যা কিউআই 2 ওয়্যারলেস চার্জিংকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, নতুন পিক্সেল 10 ফোনকে কিকস্ট্যান্ডগুলিতে স্ন্যাপ করতে, চার্জিং ডকস এবং আরও কোনও বাহ্যিক আনুষাঙ্গিক প্রয়োজন ছাড়াই আরও কিছু করতে দেবে।
- টেনসর জি 5 চিপসেট: গুগল তার প্রসেসরগুলির সাথে একটি বরং বিপজ্জনক খেলা খেলছে, তবে টেনসর জি 5 এখনও এটির সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী বাজি হতে পারে। চিপসেটটি আরও শক্তি-দক্ষ এবং পারফরম্যান্স অভিজ্ঞতার জন্য স্যামসাং ফাউন্ড্রিটির বিপরীতে টিএসএমসি দ্বারা উত্পাদিত হওয়ার গুজব রয়েছে। টেনসর জি 5 অ্যাডভান্সড জেমিনি/এআই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রবেশদ্বারও হতে পারে।
- নন-প্রো মডেলের জন্য উত্সর্গীকৃত টেলিফোটো ক্যামেরা: প্রথমবারের মতো, নন-প্রো পিক্সেল ফোনটি একটি ডেডিকেটেড টেলিফোটো সেন্সর গ্রহণ করবে, যা বিশদটি ধরে রাখার সময় এটি আরও দূরত্বে ক্যাপচার করতে দেয়। গুগল যদি গত বছর থেকে $ 799 মূল্য পয়েন্ট ধরে রাখে তবে পিক্সেল 10 গুচ্ছের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিকল্প হতে পারে।
আজ কে গুগল পিক্সেল ফোন কিনতে হবে?
এটি বলেছিল, একটি কেনার এখনও একটি কারণ আছে গুগল পিক্সেল ফোন আজ: যদি আপনার হ্যান্ডসেটটি অ-কার্যকরী, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা হারিয়ে যায়। এই যে কোনও কারণে, এটি অবিলম্বে একটি নতুন ফোন কেনা সর্বাধিক বোধগম্য হবে।
অ্যামাজন, বেস্ট ক্রয় বা টার্গেটের মতো বড় খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে পিক্সেল 9 বা 8 সিরিজের মতো বর্তমান মডেল কেনার জন্য এটি আরও স্মার্ট খেলা হতে পারে, যাতে তারা যদি পরের সপ্তাহে ফোনগুলি ছাড় দেয় তবে আপনি আংশিক ফেরত বা উপহার কার্ডের আকারে দামের সমন্বয় পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।