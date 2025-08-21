আপনি এখন কপাইলট ব্যবহার করে উইন্ডোজে ফাইলগুলি অনুসন্ধান করতে পারেন – কীভাবে এখানে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- আপনি এখন কপাইলট অ্যাপের মাধ্যমে ফাইলগুলি অনুসন্ধান করতে পারেন।
- নতুন অনুসন্ধানের জন্য একটি কপিলট+ পিসি এবং উইন্ডোজ 11 ইনসাইডার অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
- বৈশিষ্ট্যটি আপনার রিসেন্টস ফোল্ডারে ফাইলগুলি স্ক্যান করে কাজ করে।
মাইক্রোসফ্ট বিশেষত উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের আরও বেশি সহায়তা প্রদানের জন্য এর কপাইলট এআইয়ের শক্তি এবং পৌঁছনো প্রসারিত করে চলেছে। এখন একটি নতুন দক্ষতা রোল আউট আপনাকে আপনার ফটো, ডকুমেন্ট এবং প্রাকৃতিক ভাষা ব্যবহার করে অন্যান্য ফাইলগুলি অনুসন্ধান করতে উইন্ডোজ কপাইলট অ্যাপটি ব্যবহার করতে দেবে।
একটি বুধবার প্রকাশিত ব্লগ পোস্টমাইক্রোসফ্ট নতুন “শব্দার্থক ফাইল অনুসন্ধান” ঘোষণা করেছে এবং এটি কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করেছে। সংক্ষেপে, আপনি বিতর্কিত পুনরুদ্ধার বা অন্যান্য এআই-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে সরাসরি কপিলট অ্যাপের মাধ্যমে বর্ধিত অনুসন্ধান ক্ষমতাগুলির সুবিধা নিতে সক্ষম হন। প্রাকৃতিক ভাষা ব্যবহার করে, আপনি এর নাম বা ফাইলের নির্দিষ্ট শব্দগুলির কোনওটি মনে না রেখে আপনার প্রয়োজনীয় ফাইলটি বর্ণনা করতে পারেন।
দুর্দান্ত লাগছে। তবে আপনি ডুব দেওয়ার আগে জেনে রাখুন যে আপনাকে অবশ্যই বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে।
প্রয়োজনীয়তা
প্রথমত, আপনার একটি কপিলট+ পিসি দরকার, যা মাইক্রোসফ্ট তার এআই উদ্যোগগুলি পরীক্ষা করার জন্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। দ্বিতীয়ত, আপনাকে উইন্ডোজ ইনসাইডার প্রোগ্রামের অংশ হতে হবে, কারণ নতুন বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র সর্বশেষ উইন্ডোজ 11 ইনসাইডার বিল্ডগুলিতে উপলব্ধ।
কিভাবে চেষ্টা করবেন
আপনি যদি যোগ্যতা অর্জন করেন তবে কীভাবে এটি চেষ্টা করবেন তা এখানে। উইন্ডোজে কপাইলট অ্যাপটি ফায়ার করুন। প্রম্পটে, আপনি যে ফাইলগুলি সন্ধান করছেন তার একটি বিবরণ টাইপ করুন। মাইক্রোসফ্ট দ্বারা পরিবেশন করা কয়েকটি উদাহরণ এখানে।
আপনি যদি কোনও নির্দিষ্ট ফাইল যেমন আপনার জীবনবৃত্তান্ত খুঁজছেন তবে কেবল “আমার জীবনবৃত্তান্তটি সন্ধান করুন” টাইপ করুন। আপনি যদি নির্দিষ্ট সামগ্রী সহ একটি ফাইল চান তবে নামটি জানেন না, “মুরগির টোস্টাডা রেসিপি সহ ফাইলটি সন্ধান করুন” এর মতো কিছু টাইপ করুন। এবং যদি আপনি কোনও গ্রুপের ফটো বা অন্যান্য চিত্র অনুসন্ধান করছেন তবে “সূর্যাস্তের সময় সেতুর চিত্রগুলি সন্ধান করুন” এর মতো কিছু টাইপ করুন। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কপাইলট ফলাফল ফাইলগুলির লিঙ্কগুলি প্রদর্শন করা উচিত, যা আপনি পরে খোলার জন্য নির্বাচন করতে পারেন।
আপনার ব্যক্তিগত ফাইলগুলিতে কোপাইলট উঁকি দেওয়ার বিষয়ে উদ্বিগ্ন? মাইক্রোসফ্ট বলেছে যে বৈশিষ্ট্যটি রিসেন্টস ফোল্ডারের মাধ্যমে কাজ করে, যা আপনি খোলা সমস্ত নথি এবং ফাইলগুলি দেখায়। আপনার পুরো পিসি স্ক্যান করার পরিবর্তে, এআই কেবল এই সাম্প্রতিক ফাইলগুলি এবং কেবল স্থানীয়ভাবে সঞ্চিত সেগুলি পরীক্ষা করে।
আরও, কপাইলট কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ধরণের ফাইলগুলি খুঁজে পেতে পারে, বিশেষত চিত্র ফাইলগুলি (.png, .jpeg, এবং .svg), অ্যাডোব পিডিএফ ফাইল (.pdf), মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ডকুমেন্টস (.docx), এক্সেল স্প্রেডশিট (.xlsx এবং .csv), এবং পাঠ্য ফাইল (.txt এবং .json)।
আপনি যদি কোনও ফাইল সংযুক্ত করেন এবং আপনার প্রম্পটের অংশ হিসাবে এটি কপিলোটে জমা দেন তবে এআই এটি প্রক্রিয়া করে তবে এটি ভাগ করে না। আপনি কোপাইলটকে কী অ্যাক্সেস করতে, পুনরুদ্ধার করতে এবং পড়তে পারে তা জানাতে অনুমতিগুলিও টুইট করতে পারেন। এটি করার জন্য, অনুমতি সেটিংসের অধীনে কপাইলট সেটিংসে যান।
আরও আছে
আপনি যদি নতুন কপাইলট উইন্ডোজ অ্যাপে “আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে গাইড হেল্প” বিভাগের মাধ্যমে সাম্প্রতিক অ্যাপ্লিকেশনটি নির্বাচন করেন তবে একটি কপাইলট ভিশন সেশনটি স্ক্রিনে কী দেখবে সে সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করে।
আরও, আপনি বিশ্লেষণের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে কপিলট অ্যাপে একটি ফাইল প্রেরণ করতে পারেন। এর জন্য, এটি কপিলোটে আপলোড করতে অ্যাপ্লিকেশনটিতে বাম ফলকে আপনার পছন্দের ফাইলটি নির্বাচন করুন। সেখান থেকে, এআই ফাইলটি সংক্ষিপ্ত করতে, কোনও ফটো বা অন্য চিত্রের আইটেমগুলি সনাক্ত করতে বা এটি সম্পর্কে কেবল আপনার সাথে চ্যাট করতে সক্ষম।
আপনি যদি সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করেন তবে নতুন অনুসন্ধান বিকল্পগুলি এখনও দেখতে না পান তবে ধৈর্য ধরুন। মাইক্রোসফ্ট বলেছে যে বৈশিষ্ট্যগুলি এখনও রোল আউট হচ্ছে, সুতরাং সমস্ত অভ্যন্তরীণ তাদের ব্যাট থেকে সরাসরি পাবে না। আপনার কোপাইলটের সংস্করণটি পরীক্ষা করতে, অ্যাপটি খুলুন এবং সম্পর্কে নির্বাচন করুন। যদি নতুন এআই ফাইল অনুসন্ধানটি আপনার পিসিতে পৌঁছেছে তবে কপাইলটের সংস্করণটি 1.25082.132.0 বা তার বেশি পড়তে হবে।