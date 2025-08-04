আপনি এখন চিত্র, অডিও এবং ভিডিও প্রেরণে টি -মোবাইলের স্টারলিংক পরিষেবাটি ব্যবহার করতে পারেন – কীভাবে এখানে রয়েছে

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- টি-স্যাটেলাইট এখন নির্বাচন করা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে এমএমএসকে সমর্থন করে।
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চিত্র, ভয়েস নোট এবং সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রেরণ করুন।
- অপ্টিমাইজড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্যাটেলাইট ডেটা সমর্থন 2025 সালের অক্টোবর আসছে।
টি-মোবাইলের স্যাটেলাইট পরিষেবা, টি-স্যাটেলাইট নিঃশব্দে আরও সক্ষম অফ-গ্রিড যোগাযোগের সরঞ্জামে আপগ্রেড করেছে। মূলত বেসিক এসএমএস হ্যান্ডেল করার জন্য, পরিষেবাটি এখন নির্বাচন করা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে সম্পূর্ণ এমএমএস মেসেজিং সমর্থন করে।
চিত্র, ভয়েস নোট এবং ভিডিও প্রেরণ করুন
আপনার ফোনটি যখন সেল পরিষেবা হারাবে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্যাটেলাইট লিঙ্কটিতে স্যুইচ করা উচিত। আপনি টি-মোবাইল এবং স্পেসএক্স লোগোটি দেখতে পাবেন, যা একটি শক্ত সংযোগ নির্দেশ করে এবং সেখান থেকে আপনি পাঠ্য পাঠানো, চিত্র প্রেরণ এবং ভয়েস নোট রেকর্ডিং শুরু করতে পারেন।
আমাদের জিফ ডেভিস বোন সাইট পিসিএমএজি এমএমএসকে টি-স্যাটেলাইটের উপরে পরীক্ষায় রাখুন এবং জানিয়েছেন যে আপনার আকাশের একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন এবং টাওয়ারের মতো গতি আশা করা উচিত নয়। তবুও, আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যে চিত্র, অডিও এবং এমনকি সংক্ষিপ্ত ভিডিও ফাইলগুলি প্রেরণ করতে পারেন।
নতুন ক্ষমতা স্পষ্টতই সামঞ্জস্যপূর্ণ স্যামসাং এবং মটোরোলা হ্যান্ডসেটগুলিতে শুরু করার জন্য কাজ করে – কেবল একটি সমর্থিত ফোনে আপনার ডিফল্ট বার্তা অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন, ছবি সংযুক্ত করুন বা ফাইল সংযুক্ত করুন এবং তারপরে আপনার জেপিজি, জিআইএফ, ভয়েস ক্লিপ বা ভিডিও প্রেরণ করুন। দীর্ঘতর ভিডিওগুলি প্রেরণে 20 মিনিটের বেশি সময় নিতে পারে তবে আপনার ডিভাইসে ব্যাটারির প্রভাবটি বিনয়ী প্রদর্শিত হবে।
অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্যাটেলাইট ডেটা আসছে
এমএমএসের বাইরে, টি-মোবাইল অনুকূলিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য একটি বিস্তৃত “স্যাটেলাইট ডেটা” বৈশিষ্ট্যটি টিজ করেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে আসছেন, তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলি যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, অ্যাকুওয়েদার এবং এক্স স্টারলিঙ্কের মাধ্যমে ডেটা প্রেরণ করতে সক্ষম হবে বলে জানা গেছে।
“আমরা ডিভাইসগুলি নির্বাচন করতে ছবি এবং ভয়েস মেসেজিংও রোল আউট করছি এবং আগামী মাসগুলিতে আরও যোগ করা চালিয়ে যাব,” টি-মোবাইলের ওয়েবসাইটটি পড়ে। “এরপরে, আমরা অনুকূলিত অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য স্যাটেলাইট ডেটা সরবরাহ করব এবং আরও বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে থাকব” ”
কীভাবে টি-স্যাটেলাইট চেষ্টা করবেন
চিত্র, অডিও এবং অ্যাপ্লিকেশন ডেটার মাধ্যমে রিয়েল-টাইম তথ্য প্রেরণ করার ক্ষমতা হ’ল যদি আপনি ইতিমধ্যে না থাকেন তবে টি-স্যাটেলাইট চেষ্টা করার একটি বাধ্যতামূলক কারণ। পরিষেবাটি এখন সাধারণত পুয়ের্তো রিকো, হাওয়াই এবং দক্ষিণ আলাস্কার কিছু অংশ সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপলব্ধ।
আপনি যদি টি-মোবাইলের শীর্ষ স্তরের অভিজ্ঞতায় বা পরবর্তী পরিকল্পনার বাইরে যান বা go5g পরবর্তী পরিকল্পনায় থাকেন তবে টি-স্যাটেলাইট কোনও অতিরিক্ত ব্যয়েই আসে না। এটিএন্ডটি এবং ভেরিজন গ্রাহকরা যারা সাইন আপ করতে চান তাদের সহ অন্য প্রত্যেকে এটি এখানে এক মাসে 10 ডলারে যুক্ত করতে পারেন।
