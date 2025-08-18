You are Here
‘আপনি এখানে চাই না’: অস্ট্রেলিয়া দূর-ডান এমকে রোথম্যানের ভিসা স্ক্র্যাপ করে, ভ্রমণের কয়েক ঘন্টা এগিয়ে
অস্ট্রেলিয়া সুদূর ডান ধর্মীয় জায়নিজম এমকে সিমচা রোথম্যানকে একাধিক উপস্থিতির জন্য দেশে বেড়াতে বাধা দিয়েছে, স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী টনি বার্ক সোমবার বলেছিলেন, রাজনীতিবিদকে “স্প্রেড বিভাগ” করার ইচ্ছা বলে অভিযোগ করে।

অস্ট্রেলিয়ান ইহুদি অ্যাসোসিয়েশনের মতে, রোথম্যান, একজন সুদূর আইনজীবি, ইহুদি স্কুল এবং উপাসনালয়গুলিতে একাধিক উপস্থিতি অর্জন করতে এবং অস্ট্রেলিয়ান ইহুদি অ্যাসোসিয়েশনের মতে, সাম্প্রতিক বিরোধী হামলার শিকারদের সাথে বৈঠক করার কথা বলেছিল, যা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং বাতিলকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

“আপনি যদি ঘৃণা ও বিভাগের বার্তা ছড়িয়ে দিতে অস্ট্রেলিয়ায় আসছেন তবে আমরা আপনাকে এখানে চাই না,” বার্ক বলেছিলেন। “অস্ট্রেলিয়া এমন একটি দেশ হবে যেখানে প্রত্যেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং নিরাপদ বোধ করতে পারে।”

ভিসা বাতিলকরণের একটি স্বয়ংক্রিয় অবস্থা হিসাবে, রথম্যান তিন বছরের জন্য অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করতে অক্ষম।

এটি অস্পষ্ট ছিল যে, যদি কোনও হয় তবে রথম্যানের নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা মন্তব্য ক্যানবেরার এই পদক্ষেপকে ট্রিগার করেছিল।

তবে এক বিবৃতিতে রথম্যান বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি ছিল “অস্ট্রেলিয়ার রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে সন্ত্রাসবাদ ও বিরোধীতাবাদের আত্মসমর্পণ” এবং গত মাসে নেসেটের ভোটের কারণে ওয়েস্ট তীরকে সংযুক্ত করার পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করার কারণে তৈরি করা হয়েছিল, যা সংসদ অমান্য নয়।

অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী টনি বার্ক 3 ডিসেম্বর, 2024 -এ জাকার্তায় একটি সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন (বে ইসমোইও / এএফপি)

তিনি আরও বলেছিলেন যে তাকে তাঁর মতামত হিসাবে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল “ইস্রায়েলি সমাজের মূলধারার প্রতিফলন করে: হামাস দেখিয়েছে যে ইস্রায়েলকে অবশ্যই এটি পরাস্ত করতে হবে, এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ইস্রায়েলের রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য একটি বিপদ ডেকে আনে।”

সোমবার কান পাবলিক ব্রডকাস্টারের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে রোথম্যান দাবি করেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়ান সরকার “আমাকে দেখার অনুমতি দেওয়া হলে কী হবে তা ইসলামপন্থী জিহাদীদের দ্বারা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, এবং তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃ firm ়তার পরিবর্তে জনসাধারণের শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিবর্তে তারা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেছিল।”

এজেএ অনুসারে, রোথম্যানকে অস্ট্রেলিয়ায় উড়ানোর কয়েক ঘন্টা আগে ভিসা বাতিল করা হয়েছিল।

আজার প্রধান রবার্ট গ্রেগরি এই গ্রুপের অনলাইনে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এটি ইহুদি সম্প্রদায় এবং ইস্রায়েলকে লক্ষ্য করে আচ্ছন্ন একটি সরকারের কাছ থেকে এক ভয়াবহ বিরোধী পদক্ষেপ।”

গ্রেগরি বলেছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে ইহুদিদের দু’বার চিন্তা করা উচিত, দাবি করে যে অস্ট্রেলিয়ান ইহুদিরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক দেশত্যাগের দিকে নজর রাখছে।

তিনি আরও যোগ করেন, “এর জবাবে ইস্রায়েল দৃ strong ় পদক্ষেপ গ্রহণে পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত এবং আমরা ট্রাম্প প্রশাসনে যোগাযোগগুলি ব্রিফ করেছি যারা অস্ট্রেলিয়ার ঘটনা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন,” তিনি যোগ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনেস (সি) এবং স্থানীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্যরা মেলবোর্নে ইস্রায়েল উপাসনালয়টি 10 ডিসেম্বর, 2024 -এ পরিদর্শন করছেন। (প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ / এএফপি বিভাগ)

ইস্রায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছ থেকে কোনও মন্তব্য হয়নি।

সুদূর ডান জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইটামার বেন গভির এক্সের বিষয়ে এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে এটিকে “historical তিহাসিক দাগ এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকারের জন্য লজ্জাজনক” বলে অভিহিত করেছেন এবং তিনি “ইস্রায়েলি বামপন্থী কর্মীদের, হামাসের সহযোগীরা এবং যারা ইস্রায়েলকে বিশ্বব্যাপী অপমান করেছেন তাদের” গ্লোটিংয়ের চিৎকার “বলে সমালোচনা করেছেন।”

ডায়াস্পোরার বিষয়ক মন্ত্রী অ্যামিচাই চিকলিও ইংরেজিতে এক্স -এর একটি পোস্টে যুক্তি দিয়েছিলেন যে রোথম্যানকে প্রবেশ থেকে বিরত রাখা “হামাসের ধর্ষক এবং হত্যাকারীদের সম্মান জানাতে (অস্ট্রেলিয়ার) অপমানজনক পছন্দের প্রত্যক্ষ সম্প্রসারণ,” একটি ভাঙা নৈতিক কম্পাস, বৈষম্য, এবং মুক্ত ভাষণে মারাত্মক আক্রমণকে প্রতিফলিত করে। “

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ “ইসলামপন্থী সন্ত্রাসের তৃপ্তি অস্ট্রেলিয়াকে অগ্রসর করবে বলে ভাবা ভুল” এবং বলেছিলেন যে “ব্রিটেনের বিপর্যয়কর পথ” এর পরে এই জাতীয় নীতিগুলি ঝুঁকিপূর্ণ। ” এটি ঠিক অস্পষ্ট ছিল যে চিকলি যুক্তরাজ্যের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে কী উল্লেখ করছিলেন।

নেসেটের সংবিধান, আইন ও বিচার কমিটির নেতৃত্ব দেওয়া রোথম্যানকে ইস্রায়েলি সরকার কর্তৃক ধাক্কা দেওয়া বিচার ব্যবস্থার বিতর্কিত ওভারহোলের অন্যতম প্রধান স্থপতি হিসাবে দেখা হয়।

তিনি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচের সুদূর ডান ধর্মীয় জায়নিজম পার্টির সদস্য। জুনে, স্মোট্রিচ এবং বেন গিভির উভয়ই পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে “উস্কে দেওয়া চরমপন্থী সহিংসতা” করার জন্য যুক্তরাজ্য, কানাডা, নিউজিল্যান্ড এবং নরওয়ের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।

স্মোট্রিচ প্রকাশ্যে গাজার পুনর্বাসনের আহ্বান জানিয়ে মে মাসে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল অন্য কোনও জিম্মি চুক্তি হলেও স্ট্রিপ থেকে সরে আসবে না, ইস্রায়েলীয়দের “পেশা” শব্দটি গ্রহণ করতে বলেছে।

অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ এবং নেসেট সংবিধান, আইন ও বিচার কমিটির চেয়ারম্যান এম কে সিমচা রোথম্যান নেসেটে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন, ২১ শে মার্চ, ২০২৩। (ইয়োনাতান সিন্ডেল/ফ্ল্যাশ 90)

ক্যানবেরা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইস্রায়েলের প্রতি ক্রমবর্ধমান সমালোচনামূলক অবস্থান নিয়েছে, পরের মাসে বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশগুলির পাশাপাশি পরের মাসে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা সহ।

বিরোধী হামলার তরঙ্গের মধ্যে সরকার এবং অস্ট্রেলিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যেও উত্তেজনা রয়েছে।

জুনে, অস্ট্রেলিয়া ইস্রায়েলপন্থী কর্মী এবং প্রভাবশালী হিলেল ফুল্ডকে নিষিদ্ধ করেছিল কারণ তার উপস্থিতি “স্বাস্থ্য, সুরক্ষা বা সুশৃঙ্খলার” ঝুঁকি তৈরি করবে, বার্কের অফিস এ সময় বলেছিল।

গত বছর, এটি প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী আইলেটকে একই কারণে কাঁপানো অবরুদ্ধ করেছিল।

জুলাইয়ে, ক্যানবেরা নাজির নেতা অ্যাডল্ফ হিটলারের গৌরব অর্জনকারী গানের উপর আমাদের র‌্যাপার কানিয়ে ওয়েস্টের ভিসা বাতিল করে দিয়েছেন।

আরিয়েলা কারমেল এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

