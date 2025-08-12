আপনি এটিএন্ডটি এর 177 মিলিয়ন ডলার ডেটা লঙ্ঘন পরিশোধ থেকে 7,500 ডলার পর্যন্ত দাবি করতে পারেন – কীভাবে আপনার যোগ্যতা ASAP পরীক্ষা করবেন

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- এটিএন্ডটি এর 177 মিলিয়ন ডলার বন্দোবস্ত 2019 এবং 2024 সালে ডেটা লঙ্ঘনের জন্য।
- 5,000 ডলার (প্রথম লঙ্ঘন) এবং $ 2,500 (স্নোফ্লেক হ্যাক), বা উভয় পর্যন্ত দাবি করুন।
- 18 নভেম্বর, 2025 এর মধ্যে ফাইল দাবি করুন, হয় অনলাইনে বা মেল দ্বারা।
আপনি যদি বর্তমান বা প্রাক্তন এটিএন্ডটি গ্রাহক হন তবে এখানে কিছু সুসংবাদ রয়েছে: আপনি এখন নতুন অনুমোদিত অনুমোদিত দাবি দায়ের করতে পারেন 7 177 মিলিয়ন শ্রেণি-অ্যাকশন নিষ্পত্তি দুটি বিশাল ডেটা লঙ্ঘন থেকে উদ্ভূত। এই হ্যাকস – একটি 2019 এর একটি এবং 2024 সালে একটি দ্বিতীয় – সামাজিক সুরক্ষা নম্বর, কল এবং পাঠ্য রেকর্ড, নাম, ঠিকানা, জন্মের তারিখ এবং আরও অনেক কিছু উন্মুক্ত।
সোমবার, বন্দোবস্ত পরিচালনার ফার্ম ক্রোল সেটেলমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঘোষণা করেছে যে দাবী প্রক্রিয়াটি আক্রান্ত গ্রাহকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত। এটিএন্ডটি দুটি পৃথক তহবিল স্থাপন করেছে: যার ব্যক্তিগত বিবরণ প্রথম লঙ্ঘনে ফাঁস হয়েছিল তার জন্য একটি 9 149 মিলিয়ন পুল (2024 মার্চ ঘোষণা), এবং যাদের কল এবং পাঠ্য লগগুলি স্নোফ্লেক হ্যাকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল তাদের জন্য একটি 28 মিলিয়ন ডলার পুল (2024 জুলাই ঘোষণা করা হয়েছে)।
আপনি এক বা উভয় তহবিলের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের জন্য দাবি জমা দিতে পারেন। এখানে কিভাবে।
বন্দোবস্ত থেকে আমি কত পেতে পারি?
আপনি যদি কোনও দাবি দায়ের করেন তবে আপনি প্রথম তহবিল থেকে 5,000 ডলার পর্যন্ত (এটিএন্ডটি 1 সেটেলমেন্ট ক্লাস নামে পরিচিত) এবং দ্বিতীয় (এটিএন্ডটি 2 সেটেলমেন্ট ক্লাস) থেকে 2,500 ডলার পেতে পারেন-যাতে দ্বৈত-লঙ্ঘন ক্ষতিগ্রস্থরা $ 7,500 হিসাবে বেশি পেতে পারে।
আপনার সঠিক পরিশোধের উপর নির্ভর করবে যে কত লোক আবেদন করে তার উপর নির্ভর করবে, তবে উচ্চতর অর্থ প্রদানগুলি তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে যারা পকেটের কোনও ক্ষতিপূরণ প্রমাণ করতে পারে। আপনাকে ডকুমেন্টেশন জমা দিতে হবে যা “মোটামুটি ট্রেসযোগ্য“আপনি যখন সেই উচ্চতর পরিশোধের জন্য যোগ্য হওয়ার দাবি দায়ের করেন you আপনি যদি নির্দিষ্ট ক্ষতি প্রমাণ করতে না পারেন, তবে ডকুমেন্টেড-ক্ষতি দাবিদারদের অর্থ প্রদানের পরে আপনি কী বাকী রয়েছেন তা এখনও আপনি ভাগ করে নেবেন।
আমি যোগ্যতা অর্জন করলে আমি কীভাবে জানব?
বন্দোবস্তটি কোনও বর্তমান বা প্রাক্তন এটিএন্ডটি গ্রাহককে কভার করে যার ডেটা লঙ্ঘনের একটিতে অ্যাক্সেস করা হয়েছিল।
আপনি যদি যোগ্য হন তবে আপনি ক্রল সেটেলমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে ইমেল বা শারীরিক মেইলের মাধ্যমে একটি নোটিশ পাবেন। আপনি যদি এখনও কিছু না পেয়ে থাকেন তবে আতঙ্কিত হবেন না – এটি 4 আগস্ট শুরু হয়েছিল এবং 2025 সালের অক্টোবরের মধ্যে চালিয়ে যাওয়া উচিত।
কীভাবে আপনার দাবি জমা দিতে হবে
আপনি অনলাইনে বা মেল দ্বারা দাবি দায়ের করতে পারেন।
অনলাইন
যেতে টেলিকমড্যাটাসেটলেটমেন্ট ডট কম“দাবি জমা দিন” ক্লিক করুন এবং আপনার শ্রেণীর সদস্য আইডি (আপনার নোটিশ থেকে), এটিএন্ডটি অ্যাকাউন্ট নম্বর (বা পুরো নাম) এবং একটি ইমেল ঠিকানা কার্যকর করুন।
মেল দ্বারা
আপনি যদি অনলাইনে দাবিটি ফাইল করতে না চান তবে আপনি পিডিএফ ফর্মগুলি ডাউনলোড এবং মুদ্রণ করতে পারেন প্রথম ডেটা লঙ্ঘনদ্য দ্বিতীয় লঙ্ঘনবা ওভারল্যাপ ফর্ম আপনি যদি উভয় লঙ্ঘনের অংশ হন। মুদ্রণ করুন, পূরণ করুন এবং ফর্মগুলি স্বাক্ষর করুন, তারপরে সেগুলি মেইল করুন:
এটিএন্ডটি ডেটা ঘটনা নিষ্পত্তি
সি/ও ক্রোল সেটেলমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এলএলসি
পিও বক্স 5324
নিউ ইয়র্ক, এনওয়াই 10150-5324
আপনার মেইল করা দাবিটি 18 নভেম্বর, 2025 এর মধ্যে পোস্টমার্ক করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন।
দাবি দায়ের করার সময়সীমা কখন?
সেটেলমেন্টের দাবিগুলি 18 নভেম্বর, 2025 এর মধ্যে জমা দেওয়া দরকার। আপনি যদি বন্দোবস্তের সাথে একমত নন এবং আপনি নিজেই মামলা করতে পারেন যাতে আপনি নিজেই মামলা করতে পারেন তবে আপনাকে 17 অক্টোবর, 2025 এর মধ্যে এটি করতে হবে। প্রস্তাবিত বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অনুমোদনের শুনানি 3 ডিসেম্বর, 2025 হবে।
পরিশোধ কখন শুরু হবে?
প্রস্তাবিত নিষ্পত্তি যদি ডিসেম্বরে অনুমোদিত হয় তবে সম্ভবত 2026 এর প্রথম দিকে অর্থ প্রদান শুরু হবে।
