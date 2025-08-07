আপনি ওয়ালমার্টে $ 599 এর জন্য একটি নতুন ম্যাকবুক এয়ার এম 1 পেতে পারেন – এখানে চুক্তিটি

ম্যাকবুকগুলির ব্যয়বহুল হওয়ার জন্য খ্যাতি ছিল, তবে আর এত কিছু নয়। এই দিনগুলিতে, তারা দামের জন্য আপনি পেতে পারেন এমন কয়েকটি সাশ্রয়ী মূল্যের ল্যাপটপ। কেস ইন পয়েন্ট: দ্য 13 ইঞ্চি ম্যাকবুক এয়ার এম 1 ওয়ালমার্টে 8 জিবি স্মৃতি মাত্র 599 ডলারে নেমে এসেছে, আমরা যে কোনও ম্যাকবুকের জন্য দেখেছি সর্বনিম্ন দামগুলির মধ্যে একটি।
ম্যাকবুক এয়ার এম 1 প্রথম 2020 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে এটি এখনও কয়েকটি কারণে প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, এটি ম্যাকোস 26 “তাহো” তে আপগ্রেড করতে পারে – নতুন ম্যাক্সের মতো একই অপারেটিং সিস্টেম।
দ্বিতীয়ত, বোর্ডে অ্যাপলের হার্ডওয়্যার আজও ল্যাপটপগুলি উত্পাদিত হওয়ার সাথে প্রতিযোগিতামূলক। ম্যাকবুক এয়ার পাতলা এবং হালকা ডিভাইসের জন্য মান সেট করে এবং সংখ্যাগুলি দ্বারা, আপনি কেবল 2.8 পাউন্ডে পেতে পারেন এমন হালকা ল্যাপটপগুলির মধ্যে একটি। তাহলে আপনার কি এম 1 ম্যাকবুকের জন্য বসন্ত উচিত? আসুন এটি ভেঙে দিন।
যখন ম্যাকোস 26 “তাহো” 2025 এর শরত্কালে প্রকাশিত হয়, তখন যোগ্য ম্যাকবুকগুলি উন্নত স্পটলাইট বৈশিষ্ট্য, আইফোন মিররিং এবং নতুন তরল গ্লাস ইন্টারফেস ডিজাইন ওভারহোল সহ নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির আপগ্রেড করতে এবং সুবিধা নিতে সক্ষম হবে।
ম্যাকবুক এয়ার এম 1 আপগ্রেডের জন্য যোগ্য, যা এটি এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেস দেয় এবং এটি সর্বশেষতম ম্যাকবুকগুলির সাথে সমান করে দেয়। এটি একা ম্যাকবুক এয়ার এম 1 কে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে, এমনকি যদি এটি বাজারে সবচেয়ে শক্তিশালী ল্যাপটপ না হয়।
ম্যাকবুক এয়ার এম 1 চিপ, 8 জিবি ইউনিফাইড মেমরির সাথে যুক্ত, প্রতিদিনের কাজের জন্য ডিজাইন করা একটি লাইটওয়েট ল্যাপটপ তৈরি করে – হাইব্রিড কর্মীদের জন্য উপযুক্ত যারা অফিসে যাতায়াত করেন এবং এমন কিছু চান যা অ্যাপলের অ্যাপ্লিকেশনগুলির স্যুট জুড়ে মাল্টিটাস্কিংয়ের সময় উত্পাদনশীলতা কর্মপ্রবাহ পরিচালনা করতে পারে।
ওয়ালমার্ট এমন কয়েকটি খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে একটি যা এখনও ব্র্যান্ড-নতুন ম্যাকবুক এয়ার এম 1 ল্যাপটপের স্টক রয়েছে, কারণ অ্যাপল তার স্টোরগুলি থেকে ডিভাইসটি বন্ধ করে দিয়েছে। $ 599 এর ফলস্বরূপ মূল্য বিশেষভাবে প্রতিযোগিতামূলক, যেহেতু অন্যান্য খুচরা বিক্রেতারা যেমন অ্যামাজনের একই ডিভাইসটি বিক্রি করছেন, তবে পুনর্নির্মাণ করেছেন – $ 100 এরও কম দামের জন্য।
4K ভিডিও সম্পাদনা, অ্যানিমেশন এর মতো ওয়ার্কফ্লোগুলির দাবিতে আপনার যদি ল্যাপটপের প্রয়োজন হয় তবে ম্যাকবুক এয়ার এম 1 এর নিজস্ব রাখতে পারে তবে আপনি সম্ভবত ম্যাকবুক প্রো এম 1 বা তার পরে আরও ভাল পারফরম্যান্স পাবেন। সেই অর্থে, এই ম্যাকটি বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর প্রয়োজনকে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে কাজ এবং খেলার জন্য একটি বহুমুখী দৈনন্দিন মেশিন হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
আমি এখনও মনে করি ম্যাকবুকগুলি বাজারে যে কোনও ল্যাপটপের সেরা ভিডিও কনফারেন্সিং অভিজ্ঞতাগুলির একটি অফার করে, যা এই ডিভাইসে প্রযোজ্য। ফেসটাইম এইচডি ওয়েবক্যামটি উজ্জ্বল 2560 x 1600 (ডাব্লিউকিউএক্সজিএ) রেটিনা ডিসপ্লেটির সাথে জুটিবদ্ধ একটি তীক্ষ্ণ এবং রঙ-নির্ভুল চিত্র তৈরি করে, কোনও কাজের কল বা বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে ফেসটাইম হোক।
শেষ অবধি, আমাদের এখানে ব্যাটারি উল্লেখ করতে হবে ম্যাকবুক এয়ার এম 1 একটি চার্জে 18 ঘন্টা অবধি স্থায়ী, শীতল এবং দক্ষতার সাথে চালায়। আপনি যখন কোনও আউটলেটের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন, আপনার কাছে তিনটি ইউএসবি-সি পোর্ট রয়েছে (একদিকে দুটি, অন্যদিকে একটি), দ্রুত চার্জিংয়ের জন্য দুটি পোর্টে থান্ডারবোল্ট সমর্থন সহ।
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
আপনি যদি প্রতিদিনের কাজ, বিনোদন এবং আরও অনেক কিছুর জন্য ল্যাপটপে $ 600 এরও কম ব্যয় করতে চান তবে এটি একটি দুর্দান্ত অফার। ম্যাকবুক এয়ার এম 1 লাইনআপে নতুন নাও হতে পারে। যাইহোক, এটি এখনও অ্যাপলের আসন্ন প্রকাশের সর্বশেষতম সফ্টওয়্যার এবং বৈশিষ্ট্যগুলির উত্তরাধিকারী হতে প্রস্তুত, এটি পাঁচ বছর বয়সী হওয়া সত্ত্বেও এটি মোটামুটি প্রতিযোগিতামূলক ল্যাপটপ বিকল্প হিসাবে তৈরি করেছে। এবং $ 50 সঞ্চয়ও একটি দুর্দান্ত স্পর্শ। এজন্য আমি এটিকে একটি 4/5 সম্পাদকের চুক্তি রেটিং দিয়েছি।
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রয়-আউট বা মেয়াদোত্তীর্ণ সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি এই চুক্তিটি মিস করেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা ক্রমাগত সঞ্চয় স্কোর করার এবং জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছি।
