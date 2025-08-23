You are Here
আপনি কিডি পুলে রয়েছেন, হ্যারি! ‘: মেঘান তার কৃত্রিম তরঙ্গগুলিতে সার্ফিংয়ের ভিডিও পোস্ট করার পরে সাসেক্সের ডিউক অনলাইনে উপহাস করেছেন
প্রিন্স হ্যারি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর স্ত্রী মেঘান মার্কেল কৃত্রিম তরঙ্গগুলিতে সার্ফিংয়ের একটি ভিডিও পোস্ট করার পরে তিনি ‘কিডি পুলে’ রয়েছেন বলে দাবি করেছেন।

পিছনের দিকে বেসবল ক্যাপ পরা, সাসেক্সের ডিউক তাকে ‘শক্তিশালী ভাল মানুষ’ হিসাবে উদযাপন করে একটি সাউন্ডট্র্যাকের পাশাপাশি তরঙ্গগুলিতে চড়েছিল।

তার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে মেঘান একটি শিয়াল ইমোজি যুক্ত করেছিলেন, তার স্বামীর জন্য তিনি যে ডাকনাম রেখেছিলেন তা উল্লেখ করে, সল্ট-এন-পেপার 1993 এর হিট হোয়াটা ম্যানের সাথে।

মেঘান শুক্রবার ভিডিওটির ক্যাপশন দিয়েছে: ‘আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি আনতে আমরা আপনার নিয়মিত নির্ধারিত প্রোগ্রামিংয়ে বাধা দিই।’

মেঘান দ্বারা নির্বাচিত সাউন্ডবাইটের গানের মধ্যে রয়েছে: ‘কি মানুষ, কী মানুষ, কী মানুষ। কি শক্তিশালী ভাল মানুষ। ‘

ভিডিওতে, প্রিন্স হ্যারিকে নীল তরঙ্গ তাকে ঘিরে ফেলতে দেখা যায়, তিনি উঠে দাঁড়ানোর সময় উদযাপনে হাত ও তালি দেওয়ার আগে।

যাইহোক, সার্ফিং ভক্তরা দ্য প্রিন্সকে এক্স অন প্রিন্সের কাছে মজা করেছেন এবং বলেছিলেন যে ‘ম্যান তৈরি’ তরঙ্গগুলি ‘বিনোদনমূলক যাত্রার চেয়ে কম কিছু নয়’।

অন্যরা যখন ‘ইকো ওয়ারিয়র’ ডিউক অফ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে একটি কৃত্রিম সার্ফ স্কুলে অভ্যন্তরীণ গাড়ি চালানোর জন্য অভিযুক্ত করেছে ‘যা তরঙ্গ তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে শক্তি ব্যবহার করে’।

মেঘান মার্কেল ইনস্টাগ্রামে প্রিন্স হ্যারি সার্ফিংয়ের একটি নতুন ভিডিও ভাগ করেছেন - একটি সাউন্ডট্র্যাকের পাশাপাশি তাঁকে 'কী শক্তিশালী শক্তিশালী ভাল মানুষ' হিসাবে উদযাপন করছেন

হ্যারি উঠে দাঁড়াতে এবং হাত বাড়াতে দেখা যায় যখন তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেন

অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা তার স্ত্রী মেঘান মার্কেল কৃত্রিম তরঙ্গগুলিতে তার ভিডিওটি সার্ফিংয়ের ভিডিও পোস্ট করার পরে ডিউকে বিদ্রূপ করেছেন

একজন লিখেছেন, ‘এটি সার্ফিং নয়, এটি কেবল একজন মানুষ তৈরি ওয়েভ মেশিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে,’ একজন লিখেছেন, যখন দ্বিতীয়টি চিমে গেছে: ‘এটি আসল সৈকত থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি সার্ফিং যৌগিক।

‘এটি মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ায়। সে সৈকতের কাছে কোথাও নেই! ‘

তৃতীয় একজন ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেছিলেন: ‘বাহ তিন ফুট আর্টিসিয়াল ওয়েভ সার্ফ করছে। দুর্দান্ত বন্ধু! ‘

‘ওহে আমার God শ্বর, তিনি আসলে সার্ফিং করছেন এমন নয়, সেই মানুষ তৈরি তরঙ্গ,’ একটি দর্শক একটি হাসি ইমোজির পাশাপাশি এক্সে লিখেছিলেন।

‘আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি সার্ফ করছেন, তবে যতক্ষণ না আপনি সত্যিকারের সমুদ্রের মধ্যে বেরিয়ে আসেন এবং কিছু বালি খান বা বোর্ড আপনাকে মাথায় আঘাত করার হুমকি না পাওয়া পর্যন্ত তরঙ্গটি আপনার মনে হয় এমনভাবে না যায়, এটি ভুলে যাও, এটি ভুলে যান,’ একজন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী যোগ করেছেন।

‘আপনি কিডি পুলে আছেন।’

‘সার্ফিং ঠিক আছে,’ আরেকটি চিমযুক্ত। ‘এটি ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বড় জিনিস। তবে এটি ‘একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা’ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা এটি নয় ”

‘আমাদের জানান, হ্যারি যদি কখনও তার বড় ছেলে ব্রিচগুলি লাগিয়ে সমুদ্রের মধ্যে তৈরি করতে পারে তবে’ একজন চুপচাপ।

‘হ্যারি কেবল একটি শিক্ষানবিস বলে মনে হচ্ছে যেহেতু সে দাঁড়াতে এবং ভাল ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না .. এবং স্পষ্টতই সমুদ্রের মধ্যে সার্ফ করতে পারে না।

‘যদি তিনি বিগ সুরে থাকতেন এবং বাস্তবে সমুদ্রের মধ্যে কিছু বড় তরঙ্গ ধরার জন্য এটি সংবাদযোগ্য হতে পারে!’

কিংবদন্তি সার্ফিং প্রো, কেলি স্লেটার এর আগে ক্যালিফোর্নিয়ার লেমুরে কৃত্রিম তরঙ্গ সহ একটি পূর্ণ স্কেল সার্ফ রাঞ্চ তৈরি করেছিলেন, যা 2015 সালে খোলা হয়েছিল।

2020 সালে, 53 বছর বয়সী এই ক্যালিফোর্নিয়ার লা কুইন্টায় একটি 18 মিলিয়ন গ্যালন পুল-মরুভূমিতে বিশ্বের বৃহত্তম মানবসৃষ্ট তরঙ্গ তৈরির পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।

প্রিন্স হ্যারি এবং মেঘান মার্কেল চিত্রিত 23 এপ্রিল, 2025 এ নিউইয়র্কের মিডটাউনে লিংকন সেন্টারে টাইম 100 শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন

মেঘান (উইথ লাভ উইথ লাভ, মেঘান) একজন বিশেষজ্ঞের দ্বারা তার ব্র্যান্ডের অবস্থানকে 'মিশ্রিত' করার জন্য 'মিড-টায়ার প্রভাবশালীদের পুনরায় পোস্ট করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল

১১ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সার্ফারকে বিশ্বে বৃহত্তম রাইডেবল ওপেন-ব্যারেল মানব-তৈরি তরঙ্গকে জীবনে আনার জন্য বেসরকারী রিয়েল এস্টেট এবং উন্নয়ন সংস্থা মেরিওথের সংস্থাগুলি এবং বিগ স্কাই ওয়েভ বিকাশের সাথে দলবদ্ধ করা হবে বলে জানা গেছে।

আলোক দূষণ, ট্র্যাফিক, জলের ব্যবহার এবং গোলমাল সম্পর্কিত স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্বেগের মধ্যে প্রকল্পটি বিলম্বের সাথে প্রকল্পটি – কোরাল মাউন্টেন – এখনও শেষ হয়নি মরুভূমি সূর্য রিপোর্ট

মন্টেকিটো-ভিত্তিক মেঘানকে ‘মিড-টায়ার প্রভাবশালীদের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে’ তার ব্র্যান্ডের অবস্থানকে ‘মিশ্রণ’ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে এটি আসে।

ডাচেস এই বছরের শুরুর দিকে যেমন চালু হয়েছিল এবং তখন থেকেই লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের প্রচারে ব্যস্ত ছিল।

তার কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে ইনস্টাগ্রামে পণ্যগুলি উপভোগ করা মাইক্রো-ইনফ্লুয়েন্সারদের পুনরায় পোস্ট করা।

তবে, যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ব্র্যান্ড এবং পিআর বিশেষজ্ঞ চাদ টিক্সিরা আজ প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি দুজনের মায়ের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে এবং গ্রাহকদের তার পণ্য কেনা থেকে বিরত রাখে।

ডেইলি মেইলের সাথে একচেটিয়াভাবে কথা বলার সময়, টেক্সিরা ব্যাখ্যা করেছিলেন: ‘মেঘান যেমন কখনও ব্র্যান্ডের শক্তিশালী নাম, একটি বাধ্যতামূলক ব্যাকস্টোরি এবং এমন একটি পণ্য যা একটি জীবনযাত্রার জায়গায় বসে থাকে যেখানে তিনি স্বাভাবিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন তার সাথে সাফল্যের জন্য সমস্ত সঠিক উপাদান রয়েছে।

‘তবে, বর্তমান কৌশলটি কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং মৌলিকত্বের অভাব বোধ করে এবং আমরা তার কাছ থেকে আরও প্রত্যাশা করব।

‘মিড-টায়ার প্রভাবশালীদের পুনরায় পোস্ট করার ক্ষেত্রে খুব বেশি ঝুঁকানো ব্র্যান্ডের অবস্থানকে হ্রাস করার ঝুঁকি নিয়ে থাকে, কারণ এটি বিবেচিত রোলআউটের চেয়ে ফিলার সামগ্রীর মতো আরও বেশি আসে।

প্রিন্স হ্যারি এবং মেঘান 2024 সালের জুলাইয়ে হলিউডের ডলবি থিয়েটারে ইএসপিওয়াই পুরষ্কারে

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ব্র্যান্ড এবং পিআর বিশেষজ্ঞ, চাদ টিক্সিরা আজ প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি দুজনের মায়ের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে এবং গ্রাহকদের তার পণ্য কেনা থেকে বিরত রাখে

এই বছরের শুরুর দিকে ইনভিক্টাস গেমসের সময় তার স্বামীর সাথে মেঘান

‘এমন ঝুঁকিও রয়েছে যে এটি তার গ্রাহক বেসের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য না হওয়ায় এটি এসেছে, কারণ তারা কেবল এটি উচ্চ-প্রোফাইলের পরিসংখ্যান দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে।’

এই মাসের শুরুর দিকে, সাসেক্সের ডিউক এবং ডাচেস নেটফ্লিক্সের সাথে একটি নতুন ‘বহু -বছর, ফিল্ম এবং টেলিভিশন প্রকল্পগুলির জন্য প্রথম চেহারা চুক্তি’ স্বাক্ষর করেছে – তাদের আগের চুক্তিতে একটি ডাউনগ্রেড।

এই দম্পতির নতুন আউটপুটটিতে এই মাসের শেষের দিকে ডাচেসস উইথ লাভ, মেঘান লাইফস্টাইল শো, পাশাপাশি ডিসেম্বর মাসে ক্রিসমাস বিশেষ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নতুন বিন্যাসটি একটি প্রথম চেহারার চুক্তি, যার অর্থ নেটফ্লিক্স অন্য কারও আগে নতুন ফিল্ম বা টিভি প্রকল্পগুলিতে হ্যাঁ বা না বলতে পারে।

সাসেক্সেস মাসাকা বাচ্চাদের উপরও কাজ করছে, এর মধ্যে একটি ছন্দ – উগান্ডার অনাথ শিশুদের সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি, যেখানে ‘এইচআইভি/এইডস ক্রাইসিস দীর্ঘস্থায়ী ছায়া’।

নেটফ্লিক্স ইতিমধ্যে লাভ, মেঘান, বোম্বেল ডকুমেন্টারি হ্যারি অ্যান্ড মেঘানের প্রথম সিরিজ প্রকাশ করেছে, পাশাপাশি মেঘানের লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের ব্যবসায়িক অংশীদার হয়েও বরাবরের মতো।

নেটফ্লিক্সের সাথে অন্যান্য প্রকল্পগুলিতেও ‘সক্রিয় বিকাশ’ রয়েছে যা রোমান্টিক উপন্যাসের একটি অভিযোজন সহ হ্রদে মিট মি মি।

আরও জানা গেছে যে এই দম্পতি ১৯৯ 1997 সালে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ৩০ বছর পর থেকে নতুন চুক্তির অংশ হিসাবে প্রিন্সেস ডায়ানা সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি রেখেছেন।

প্রিন্স হ্যারি এবং মেঘান মার্কেল নেটফ্লিক্সের সাথে তাদের নতুন 'ফার্স্ট লুক চুক্তির' অংশ হিসাবে প্রিন্সেস ডায়ানা সম্পর্কে একটি ডকুমেন্টারি রেখেছেন, এটি জানা গেছে

প্রিন্সেস ডায়ানাকে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে নিউইয়র্ক সফর করতে দেখা যায়। দু'বছর পরে তাকে গাড়ি দুর্ঘটনায় হত্যা করা হয়েছিল

নেটফ্লিক্সের চিফ কন্টেন্ট অফিসার বেলা বাজারি বলেছেন: ‘হ্যারি এবং মেঘান প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর, যাদের গল্পগুলি সর্বত্র শ্রোতাদের সাথে অনুরণিত হয়।

‘তাদের কাজের প্রতিক্রিয়াটি নিজের পক্ষে কথা বলে – হ্যারি এবং মেঘান দর্শকদের তাদের জীবন সম্পর্কে একটি অন্তরঙ্গ চেহারা দিয়েছিল এবং দ্রুত আমাদের সর্বাধিক দেখা ডকুমেন্টারি সিরিজে পরিণত হয়েছিল।

‘আরও সাম্প্রতিককালে, ভক্তরা প্রেমের সাথে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, মেঘান, নতুনের মতো পণ্যগুলি রেকর্ড সময়ে ধারাবাহিকভাবে বিক্রি করে।

‘আমরা আর্কওয়েল প্রোডাকশনের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব চালিয়ে যেতে এবং একসাথে আমাদের সদস্যদের বিনোদন দিতে আগ্রহী।’

সাসেক্সেসের একজন মুখপাত্র ডেইলি মেইলকে বলেছেন যে তারা প্রিন্সেস ডায়ানা সম্পর্কে একটি নতুন ডকুমেন্টারি ঘিরে দাবির বিষয়ে মন্তব্য করবেন না।

