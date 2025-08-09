আপনি কিয়েভে রাতে ট্যাক্সি কল করতে পারেন – সাংবাদিকরা কীভাবে ব্যবসায় কাজ করে তা শিখেছিলেন

জনপ্রিয় ট্যাক্সি পরিষেবাগুলি রাতে কাজ করে না, তবে বিকল্প রয়েছে
ইউক্রেনে, রাশিয়ান আক্রমণ শুরুর পরে, একটি কমান্ড্যান্ট সময় রয়েছে, এবং তাই প্রত্যেকে রাতে শহরের অন্য দিকে যেতে পারে না। যাইহোক, যেখানে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে এমন কিছু লোক থাকবে যারা তাদের বাইপাসে ব্যবসা তৈরি করতে পারে।
নাইট ট্যাক্সি বাজারের সাথে একই ঘটনা ঘটেছিল, যা গ্রাহকদের পরিষেবা সরবরাহ করে এমনকি যখন লোকেরা বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়। তিনি কীভাবে কাজ করেন, সাংবাদিকরা বলেছেন বিহস.ইনফো।
যেমন আপনি জানেন, কেবল বিশেষ পাস সহ কেবল ব্যক্তিরা কিয়েভে চলে যেতে পারেন – সামরিক, ডাক্তার, সুরক্ষা কর্মকর্তা, সমালোচনামূলক অবকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থা। অতএব, অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে এই মুহুর্তে আইনত কোনও ট্যাক্সি অর্ডার করা অসম্ভব।
তবে, টেলিগ্রাম এবং ইনস্টাগ্রামে আপনি এমন একটি গাড়ি খুঁজে পেতে পারেন যা আপনাকে 10 বার অতিরিক্ত দামের দ্বারা সরবরাহ করবে এমন যেখানেই আপনাকে সরবরাহ করবে। একই সময়ে, ড্রাইভাররা কেবল হাল ছেড়ে দিতে পারে না, খাবার, অ্যালকোহল বা সিগারেটও সরবরাহ করতে পারে।
চালকরা প্রকাশনার সাংবাদিককে বলেছিলেন যে তাদের সহকর্মীরা মূলত সামরিক, যারা সশস্ত্র বাহিনীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই তথ্যটি নিশ্চিত করতে পারেননি।
অন্যান্য ড্রাইভাররা বলেছিলেন যে আপনি 300-500 ডলারে একটি পাস কিনতে পারেন। যাইহোক, তদন্তে দেখা গেছে যে এটি কেবল একটি কেলেঙ্কারী ছিল, যেহেতু এই দস্তাবেজটি একটি “প্রেসের জন্য উত্তরণ”, যা রাতের বেলা চালানোর অধিকার দেয় না।
অনুমতি পাওয়ার আরেকটি উপায় হ’ল একটি “পাসওয়ার্ড” সন্ধান করা যা একটি চেকপয়েন্টে বলা যেতে পারে। একজন ড্রাইভার স্বীকার করেছেন যে শহরটির আশেপাশের আন্দোলনকে সহজ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে এ জাতীয় দেওয়া হয়েছে, তবে তারা কোনওভাবেই তার ওয়ার্কিং টেলিগ্রাম চ্যানেলের প্রশাসকের কাছে পড়েছিল। একই সময়ে, প্রশাসকের ব্যক্তিত্ব ড্রাইভারদের পাশাপাশি এই পাসওয়ার্ডগুলি পাওয়ার উপায়গুলি প্রকাশ করা হয় না।
তদন্তে তারা উপসংহারে পৌঁছেছে যে নাগরিকদের প্রয়োজনের কারণে, রাতের পরিবহণের একটি পদ্ধতি অনিবার্যভাবে উপস্থিত হতে হয়েছিল, তবে নিয়ন্ত্রণের অভাবের কারণে এটি অবিলম্বে অবৈধ হয়ে ওঠে। এটি কেবল এই নয় যে এই ব্যবসাটি কোনও নিয়ম মেনে চলে না, তবে যে কোনও মুহুর্তে যে কোনও মুহুর্তে যে কোনও জায়গায় সমস্ত চেকপয়েন্ট এবং চেককে বাইপাস করেও পেতে পারে।
