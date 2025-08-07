আপনি কি আজ আইওএস 26 বিটা ডাউনলোড করতে পারেন? এখানে সমস্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ আইফোনগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা রয়েছে

আপনার আইফোনের অপারেটিং সিস্টেমটি আইওএস 26 প্রকাশের সাথে এই পতনের একটি বড় আপগ্রেড পাচ্ছে। আরও ভাল পরিবর্তনগুলির মধ্যে একটি – এবং বছরের পর বছর অ্যাপলের বৃহত্তম ভিজ্যুয়াল আপডেট – এটি হ’ল নতুন তরল কাচের নকশা (মনে করুন উইন্ডোজ ভিস্তা, তবে যুক্তিযুক্ত আরও চিন্তাশীল)। আমরা এটি পরীক্ষা-চালনা করার জন্য দুই সপ্তাহ ব্যয় করেছি-আপনি আমাদের বিশদ হ্যান্ডস অন আইওএস 26 পূর্বরূপ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, বা আপনি পাবলিক বিটা ডাউনলোড করে এবং ইনস্টল করে নিজেই এটি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। সেই সফ্টওয়্যারটি পৃথক বিকাশকারী সংস্করণের আরও স্থিতিশীল পুনরাবৃত্তি, যা সম্প্রতি এটি হিট বিটা 5 ওয়েপয়েন্ট, এবং আরও কয়েকটি অফার চটকদার বৈশিষ্ট্য এখনও পাবলিক সংস্করণে পাওয়া যায় নি। (যদিও পাবলিক বিটা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং বেশ স্থিতিশীল, সর্বদা মনে রাখবেন যে বিটা সফ্টওয়্যারটির সাথে জড়িত একটি ডিগ্রি রয়েছে)) এই বছর আপনার স্মার্টফোনটি আপগ্রেড করতে প্রস্তুত নন? কোনও উদ্বেগ নেই, আপনার ফোনটি আইওএস 26 চালাতে সক্ষম হবে কিনা তা জানতে আমরা আপনাকে সহায়তা করব।
যদিও অ্যাপল গত বছর তার যোগ্যতার তালিকা থেকে কোনও আইফোনকে নিক্স করে নি, 2025 এর ক্ষেত্রে এটি নয় – কয়েকটি মডেল এবার কেটে যাচ্ছে। সমস্ত আইফোন 8 মডেল এবং আইফোন এক্স 2023 সালে বুট পাওয়ার সর্বশেষ ছিল এবং এই বছর 2018 মডেলগুলি পিছনে চলে যাচ্ছে। আপনার যদি অযোগ্য ডিভাইস থাকে তবে এই শরত্কালে এটি উপলব্ধ হয়ে গেলে আপনি আইওএস 26 ডাউনলোড করতে সক্ষম হবেন না।
আমরা এই বছর আইফোনগুলি আইওএস 26 সমর্থন করবে তার নীচে পৌঁছে যাব। সর্বশেষতম ওএস এবং আরও কিছু নিয়ে কী আসছে তা দেখতে, অ্যাপলের ডাব্লুডাব্লুডিসি 9 ই জুন ইভেন্টে ঘোষিত সমস্ত কিছু দেখুন। একটি জিনিস আপনার তাত্ক্ষণিকভাবে আশা করা উচিত নয় তা হ’ল অ্যাপলের সিরির আপডেট হওয়া সংস্করণ, যদিও সংস্থাটি চ্যাটজিপিটি-র সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য একটি ‘স্ট্রিপড-ডাউন’ এআই চ্যাটবোটে কাজ করছে বলে জানা গেছে।
এই তিনটি আইফোন আইওএস 26 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না
গত বছরের বিপরীতে, বেশ কয়েকটি আইফোন মডেল যখন এই শরত্কালে আত্মপ্রকাশ করে তখন নতুন আইওএস ডাউনলোড করার যোগ্য হবে না। 2018 সালে প্রকাশিত মডেলগুলির এই ত্রয়ী আইওএস 26 পার্টিতে আসবে না:
আইফোনগুলি আইওএস 26 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
যদিও আমরা এখনও জানি না যে নতুন আইফোনগুলি অ্যাপল এই পতনটি হ্রাস করবে – যদিও আইফোন 17 গুজব রয়েছে – আমরা জানি, প্রতি অ্যাপলের সাইটনীচে তালিকাভুক্ত ফোনগুলি আইওএস 26 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। মূলত, যদি আপনার আইফোন থাকে যা 2019 বা তার পরে ঘোষণা করা হয়েছিল, আপনি পরিষ্কার রয়েছেন:
আইফোন এসই (দ্বিতীয় প্রজন্ম বা তার পরে)
আমি যদি নতুন আইফোন কিনতে না চাই?
আপনি যদি আপনার পুরানো আইফোন ব্যবহার চালিয়ে যেতে চান যা আইওএস 26 দ্বারা সমর্থিত নয়, এটি ঠিক আছে। তবে, আপনি সুরক্ষা আপডেটগুলি মিস করবেন যা আপনার ফোনটি ম্যালওয়্যার এবং অন্যান্য হুমকির জন্য ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। অতিরিক্তভাবে, কিছু অ্যাপ্লিকেশন যদি আইওএসের একটি নির্দিষ্ট সংস্করণ বা তার পরে প্রয়োজন হয় তবে তাদের কাজ বন্ধ করতে পারে। এবং অবশ্যই, আপনি সর্বশেষতম বৈশিষ্ট্যগুলি আইওএস 26 অফারগুলিতে অ্যাক্সেস করতে সক্ষম হবেন না।
আইওএস 26 কখন পাওয়া যাবে?
অ্যাপল সাধারণত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে তার সর্বশেষ আইওএস রোল আউট করে, নতুন আইফোনগুলি স্টোর তাকগুলিতে আঘাতের কয়েক দিন আগে। গত বছর, এটি সোমবার, 16 সেপ্টেম্বর আইওএস 18 প্রকাশ করেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে প্রত্যাশিত আইফোন 17 ইভেন্টে মুক্তির তারিখের একটি নিশ্চিতকরণের প্রত্যাশা করুন।
আইওএস 26 বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আমরা উত্সাহিত
তরল কাচের নকশা:: আপনার হোম স্ক্রিনটি গা dark ় মোড এবং সমস্ত পরিষ্কার বিকল্প সহ নতুন অ্যাপ্লিকেশন আইকনগুলির সাথে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। আপনি একটি নতুন ভাসমান নকশা সহ বোতামগুলিও লক্ষ্য করবেন। তরল গ্লাস অ্যাপলের সমস্ত ওসকে আরও সম্মিলিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
ফোন অ্যাপ পুনরায় নকশা: আপনি অবশেষে একটি স্ক্রিনে পরিচিতি, সাম্প্রতিক কল এবং ভয়েসমেইল বার্তাগুলির মাধ্যমে স্ক্রোল করতে সক্ষম হবেন। এটি হোল্ড অ্যাসিস্ট নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে যা কোনও এজেন্ট ফোনে আসে তখন আপনাকে অবহিত করবে যাতে আপনি লিফট সংগীত এড়াতে পারেন।
লাইভ অনুবাদ: আইওএস 26 অন্য কোনও ভাষায় কথা বলে এমন কারও সাথে ফোন কল বা পাঠ্য বার্তার মাধ্যমে কথোপকথন করার ক্ষমতা নিয়ে আসছে। লাইভ অনুবাদ আপনার কথোপকথন বাস্তব সময়ে অনুবাদ করবে।
পোল বৈশিষ্ট্য: বার্তা অ্যাপে গ্রুপ বার্তাগুলিতে আগত, চ্যাট সদস্যরা পোল তৈরি করতে সক্ষম হবেন। এই উইকএন্ডে আপনি কোন রেস্তোঁরাটির সাথে দেখা করছেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি অযাচিত 30+ বার্তাগুলি রোধ করতে সহায়তা করতে পারে।