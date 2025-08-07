আপনি কি আপনার মানিব্যাগ হারিয়েছেন? আপনার মোবাইল ফোন আপনাকে এটি খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে আমার ডিভাইসটি সন্ধান করুন

ছুটির দিনগুলি বিশ্রামের সমার্থক, তবে বিভ্রান্তিরও। ট্রিপস, টেরেস এবং ট্যুরগুলির মধ্যে, ঝামেলা আতঙ্কের ক্লাসিক মুহুর্তের দিকে নিয়ে যেতে পারে: কীগুলি কোথায়? রেস্তোঁরায় মানিব্যাগ ছিল? আর বাচ্চাদের ব্যাকপ্যাক? পকেটগুলি পেরেক করার এবং মানসিকভাবে শেষ পদক্ষেপগুলি রিওয়াইন্ড করার আচারটি একটি চাপযুক্ত অভিজ্ঞতা যা ছুটির দিনগুলিকে নষ্ট করতে পারে। ভাগ্যক্রমে, প্রযুক্তি এই পুরানো সমস্যাটির ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী এবং বিচক্ষণ সমাধান দেয়: লোকেটারগুলি ব্লুটুথ।
এই ছোট ডিভাইসগুলি, যার মধ্যে মুদ্রা বা ক্রেডিট কার্ডের আকার থাকতে পারে, গ্রীষ্মের প্রতিশ্রুতি দেয় (এবং একটি জীবন) কম চমকে দেওয়া। এর সাথে একত্রে কাজ স্মার্টফোন আমাদের জানানোর জন্য কোথায় কোনও বস্তু শেষ দেখা হয়েছিল। তবে এর আসল যাদুটি কেবল সরাসরি সংযোগে নয় ব্লুটুথযার মধ্যে কয়েক ডজন মিটার ব্যাপ্তি রয়েছে। এর পরাশক্তি সম্প্রদায়ের শক্তির মধ্যে রয়েছে – বা আরও স্পষ্টভাবে, কয়েক মিলিয়ন অন্যান্য মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক যা বেনামে এবং নিরাপদে, হারিয়ে যাওয়া বস্তুর একটি বিশ্বব্যাপী মানচিত্র তৈরি করতে সহায়তা করে। এখনও অবধি, অ্যাপল এই অঞ্চলটিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তবে গুগল ইতিমধ্যে গেমটিতে প্রবেশ করেছে।
আপনার পরিষেবাতে বিশালাকার অ্যান্ড্রয়েড নেটওয়ার্ক
কয়েক বছর ধরে, আইফোন ব্যবহারকারীরা বিশাল ফাইন্ড মাই (ফাইন্ড) নেটওয়ার্কের বাস্তব প্রতিযোগিতা ছাড়াই উপকৃত হয়েছে, যা কোনও আইফোন, আইপ্যাড বা ম্যাক ওয়ার্ল্ডওয়াইডকে একটি হারিয়ে যাওয়া এয়ারট্যাগ সনাক্ত করতে বেনামে “পাঠক” হিসাবে ব্যবহার করে। আপনি যদি সৈকতে এয়ারট্যাগ দিয়ে কীগুলি হারাবেন তবে আইফোন সহ কারও পক্ষে পাস করা যথেষ্ট যাতে আপনার অবস্থানটি আপনার মানচিত্রে আপডেট করা হয়, সমস্ত এনক্রিপ্ট করা এবং ব্যক্তিগতভাবে। অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা অনেক ছোট এবং কম কার্যকর নেটওয়ার্ক সহ নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের সমাধানগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল।
এই দৃশ্যটি ২০২৪ সালে পরিবর্তিত হয়েছে। গুগল অবশেষে তার ফাইন্ড মাই ডিভাইস নেটওয়ার্ক (আমার ডিভাইসটি সন্ধান করছে) সক্রিয় করেছে, বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার মিলিয়ন অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসকে (যাদের গুগল প্লে পরিষেবাদি রয়েছে তাদের সকলকে) একটি বিশাল সহযোগী অবস্থান নেটওয়ার্কে পরিণত করেছে। নীতিটি অ্যাপলের সমান: নিরাপদ, বেনামে এবং শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত এনক্রিপ্ট করা। এবং প্রথম ট্যাগ্স এই গুগল নেটওয়ার্কের জন্য।
অনুশীলনে, এর অর্থ হ’ল অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেমের এখন অ্যাপলের চেয়ে একটি সরঞ্জাম বা আরও শক্তিশালী রয়েছে। লোকেটার কেনার সময়, সুপারিশটি পরিষ্কার: সিলটি সন্ধান করুন “গুগল ফাইন্ড মাই ডিভাইস দিয়ে কাজ করে”। এটি নিশ্চিত করে যে এটি আপনার মোবাইল ফোনের উপর নির্ভর করবে না, তবে প্রায় সবার উপর স্মার্টফোন অ্যান্ড্রয়েড যা তাদের হারিয়ে যাওয়া বস্তুর কাছে চলে যায়, তাত্পর্যপূর্ণভাবে এটি পুনরুদ্ধার করার অনুমানগুলি বাড়িয়ে তোলে। সুপারিশ যে, কৌতূহলীভাবে, অন্যের জন্যও বৈধ গ্যাজেটসএটি কারণ আমার ডিভাইসটি ওয়্যারলেস হেডফোন এবং স্মার্ট ঘড়ির মতো যন্ত্রপাতিগুলিতে সংহত করা হচ্ছে।
চার লোকেটার কখনই কিছু হারাবেন না
যুদ্ধক্ষেত্রটি বড় নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে সংজ্ঞায়িত (অ্যাপল, গুগল এবং স্যামসাংয়ের সবচেয়ে সীমাবদ্ধ), আমরা বাজারের সেরা চারটি বিকল্প বিশ্লেষণ করেছি।
অ্যাপল এয়ারট্যাগ
মূল্য: 39 ডলার থেকে
যারা অ্যাপল বাস্তুতন্ত্রের ভিতরে থাকেন তাদের জন্য এয়ারট্যাগ সুস্পষ্ট পছন্দ হিসাবে রয়ে গেছে। ইন্টিগ্রেশনটি নিখুঁত: কেবল আইফোনের কাছে যান এবং কনফিগারেশন তৈরি করা হয়। এর সবচেয়ে বড় শক্তি হ’ল “আমার সন্ধান করুন” নেটওয়ার্কের ঘনত্ব। শহরাঞ্চলে, হারিয়ে যাওয়া এয়ারট্যাগটি কয়েক মিনিটের মধ্যে সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব। সর্বশেষ আইফোন মডেলগুলির জন্য, এটি আল্ট্রা-ওয়াইডব্যান্ড টেকনোলজি (ইউডাব্লুবি) সহ “নির্ভুল অবস্থান” সরবরাহ করে, যা এটিকে তীর এবং সঠিক দূরত্বের সাথে অবজেক্টকে গাইড করে, যেন এটি কোনও খেলা। এটি প্রায় এক বছর স্থায়ী একটি প্রতিস্থাপনযোগ্য গাদা ব্যবহার করে।
স্যামসাং গ্যালাক্সি স্মার্টট্যাগ 2
মূল্য: 39 €
স্মার্টট্যাগ 2 স্মার্টথিংস ফাইন্ড নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্যামসাং গ্যালাক্সি মোবাইল ফোনগুলির সাথে একচেটিয়াভাবে কাজ করে। আপনি যদি ব্যবহার করেন স্মার্টফোন দক্ষিণ কোরিয়ার ব্র্যান্ড থেকে, এটি একটি ভাল বিকল্প। নতুন ডিজাইনটি আরও ব্যবহারিক, একটি বড় ধাতব হুপ সহ। ব্যাটারি লাইফটি প্রায় 500 দিনের জন্য উন্নত করা হয়েছে এবং যেমন এয়ারট্যাগের মতো একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য ইউডাব্লুবির সাথে একটি বর্ধিত বাস্তবতা কার্যকারিতা রয়েছে। এর দুর্দান্ত অসুবিধা হ’ল এক্সক্লুসিভিটি: এটি এর সাথে কাজ করে না স্মার্টফোন অন্যান্য ব্র্যান্ডের। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আমরা দেখতে পেলাম যে স্মার্টট্যাগ 2 সহ একটি হারিয়ে যাওয়া বস্তুর সম্ভাবনা খুব বেশি – যদিও এটি এয়ারট্যাগ বা নতুন গুগল নেটওয়ার্কের স্তরে পৌঁছায় না।
চিপোলো
দাম: 35 ডলার (পপ) থেকে
চিপোলো হ’ল লোকেটারগুলির “সুইস”, উভয় বাস্তুতন্ত্রের জন্য মডেল সরবরাহ করে। পয়েন্টটি (চিপোলো ওয়ান পয়েন্ট এবং কার্ড পয়েন্ট) পরিসীমাটি বিশেষত গুগলের সন্ধান আমার ডিভাইস নেটওয়ার্কের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, যা শংসাপত্র প্রাপ্ত প্রথমগুলির মধ্যে একটি। একটি সংস্করণে একটি মুদ্রার আকৃতি এবং একটি বিশেষত উচ্চ অ্যালার্ম সাউন্ড (120 ডিবি) রয়েছে, যখন কার্ডটি মানিব্যাগটি ফিট করার জন্য পাতলা। সংস্থাটি অ্যাপলের সন্ধান আমার নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংস্করণগুলিও বিক্রি করে। এবং, আরও ভাল, পপ রঙিনগুলি উভয় নেটওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই নমনীয়তা একটি দুর্দান্ত সম্পদ, যা গ্রাহককে তারা যে নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে চায় তা চয়ন করতে দেয়।
নুড়ি
দাম: € 37.95 থেকে
চিপোলহোর মতো, পেবলবিও উভয় ক্ষেত্রেই খেলেন এবং ইউনিভার্সাল সিরিজটি গুগলকে আমার ডিভাইসটি সন্ধান করে এবং অ্যাপল আমার সন্ধান করে। এই লোকেটারগুলির প্রধান পার্থক্য ফ্যাক্টর হ’ল টেকসই এবং সুবিধা: লোকেটারগুলি একটি ইউএসবি-সি সংযোগের মাধ্যমে রিচার্জেবল। ব্যাটারি শেষ ছিল। ক্লিপটি দৃ ust ় এবং কী বা ব্যাকপ্যাকগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, অন্যদিকে কার্ডটি ওয়ালেটের জন্য বাজারে সেরা। এমন একটি লোকেটার থাকা যা বৈদ্যুতিন বর্জ্য উত্পন্ন করে না এবং একই মোবাইল ফোন কেবলের সাথে রিচার্জ করা যায় তা একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা।