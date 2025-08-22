আপনি কি এই বিরল রংধনু সাপ দেখেছেন? ফ্লোরিডা জানতে চায়

তাদের নাম অনুসারে, রেইনবো সাপ স্পোর্টস স্ট্রাইকিং, ইরিডেসেন্ট স্কেলগুলি যা সূর্যের চকচকে নীল হয়ে যায়। তবে এই সুন্দর প্রাণীগুলি ২০২০ সাল থেকে দেখা যায়নি, তাই ফ্লোরিডার কর্মকর্তারা জনসাধারণকে জীবিত এবং ভাল নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য জনসাধারণকে নিয়োগ দিচ্ছেন।
একটি মুক্তি 18 আগস্ট প্রকাশিত, ফ্লোরিডার ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন কমিশন (এফডাব্লুসি) ঘোষণা করেছে যে এটি সন্ধানের দিকে রয়েছে ফারানসিয়া এরিট্রোগমাযার জনসংখ্যা আবাসস্থল হ্রাস দ্বারা হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং সাপ ছত্রাকজনিত রোগ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে। রেইনবো সাপগুলি অযৌক্তিক এবং মানুষ বা পোষা প্রাণীর জন্য হুমকি তৈরি করে না, যা একটি আধা-একজনিত জীবনকে নেতৃত্ব দেয় এবং আমেরিকান els লগুলিতে খাওয়ায়।
এফডাব্লুসি বিজ্ঞানী কেভিন এনজে রেইনবো সাপ এখনও কোথায় ঘটে তা আরও ভালভাবে বুঝতে আমাদের ফ্লোরিডিয়ান এবং দর্শনার্থীদের কাছ থেকে সহায়তা দরকার। ” “প্রতিটি দর্শনীয় প্রতিবেদন আমাদের তাদের বর্তমান বিতরণ সম্পর্কে মূল্যবান ডেটা দেয় এবং ফ্লোরিডার প্রজাতির স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করতে আমাদের সহায়তা করে।”
Documents তিহাসিক নথিগুলি দক্ষিণ ফ্লোরিডার কিছু অংশে এই সাপগুলির উপস্থিতি রেকর্ড করে, তবে এটি ১৯৫২ সালে ফিরে এসেছিল Then তার পর থেকে এই ইতিমধ্যে বিরল প্রজাতিগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিখোঁজ হয়ে গেছে যতক্ষণ না একজন হাইকারের অবধি চান্স এনকাউন্টার 2020 সালে একটি রেইনবো সাপ সহ – 50 বছরের মধ্যে প্রথম দেখা।
তাদের বৃহত আকার এবং স্বতন্ত্র রঙিন এগুলি অন্যান্য প্রজাতি থেকে আলাদা করে দেয় তবে তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা সেগুলি সনাক্ত করার মূল বিষয়। অনুযায়ী ফ্লোরিডা যাদুঘরপ্রাপ্তবয়স্ক রেইনবো সাপগুলি বড় এবং ঘন দেহযুক্ত, দৈর্ঘ্যের 27 থেকে 48 ইঞ্চি (70 এবং 122 সেন্টিমিটার) এর মধ্যে পরিমাপ করে। রেইনবো সাপের স্বতন্ত্র চিহ্ন রয়েছে: পিছনে এবং পাশের নীচে তিনটি পাতলা লাল স্ট্রাইপগুলি চলছে, এর পিছন, চিবুক এবং গলার নীচের দিকে হলুদ বা গোলাপী প্যাচগুলি। তাদের একটি টেপার্ড লেজও রয়েছে যা “পয়েন্টযুক্ত, শৃঙ্গাকার স্কেলে” শেষ হয়।
এফডব্লিউসি যে কেউ রংধনু সাপকে স্পট করে তাদের এই মাধ্যমে তাদের দর্শনীয় স্থানগুলির প্রতিবেদন করতে বলছে অনলাইন ফর্ম। তারা বলেছেন, ছবির প্রমাণগুলি বিশেষত উত্সাহিত করা হয়, তারা আরও যোগ করে বলেছিলেন যে “জনগণ এই অনন্য প্রজাতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।”