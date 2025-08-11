এটি যদি মহিলাদের জন্য না হত …
কয়েকশো বছর ধরে, পুরুষরা একটি জিনিস থেকে ভয় পেয়েছে: একজন স্মার্ট মহিলা।
এবং ভয়ঙ্কর পুরুষরা বিপজ্জনক মানুষ। তারা কেবল স্মার্ট মহিলাদের ভয় পায়নি – তারা তাদের ধ্বংস করেছিল। তারা তাদেরকে বর্বর করে দিয়েছিল, তাদের বুদ্ধি উপহাস করেছে এবং ইতিহাস থেকে তাদের উত্তরাধিকারকে ঘিরে রেখেছে – কেবলমাত্র একটি বিষাক্ত কল্পকাহিনী দিয়ে সত্যকে প্রতিস্থাপনের জন্য: মহিলাদের মন পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট।
এবং তারপরে মিথ্যা বললেন: “দেখুন? মহিলারা কখনই দুর্দান্ত ছিলেন না,” মানব জাতিকে গ্যাসলাইট করে। যদি কোনও মহিলা কোনও সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে তবে স্টেরিওটাইপটি নিশ্চিত হয়ে গেছে: “মস্তিষ্ক আপনার বিভাগ নয়, তাই না?” তবে যদি সে এর উত্তর দিতে পারে তবে গোলপোস্টগুলি স্থানান্তরিত – “তিনি অবশ্যই এটি মুখস্থ করেছেন,” বা, “তিনি কেবল ভাগ্যবান”। পুরুষদের মধ্যে বুদ্ধি প্রশংসা করা হয়; মহিলাদের মধ্যে এটি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।
মহিলারা যদি সত্যই বুদ্ধিমান না হন তবে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহুর্তগুলি মহিলাদের উজ্জ্বলতার দ্বারা রুপান্তরিত হত না – যৌনতাবাদী আখ্যানকে ছিন্নভিন্ন করে।
মেরি কুরি কেবল রেডিয়েশন অধ্যয়ন করেননি – তিনি প্যান্ডোরার পারমাণবিক বিজ্ঞানের বাক্সটি খুললেন। তিনি তেজস্ক্রিয়তা উন্মোচন করেছিলেন, এর বিজ্ঞানকে উন্নত করেছিলেন এবং ইতিহাসকে একমাত্র দ্বৈত-নোবেল বিজয়ী মহিলা হিসাবে তৈরি করেছিলেন। কোনও মানুষই এর সাথে মিলেনি। আসলে, তার গবেষণাটি পরে সেই খুব “একই পুরুষ” দ্বারা পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
মহিলারা যদি “কম বুদ্ধিমান” হন তবে ওষুধ এবং পদার্থবিজ্ঞানের উভয় ক্ষেত্রেই কুরির প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। আপনি পারেন না।
হেডি লামার, খ্যাতিমান অভিনেত্রী এবং উজ্জ্বল উদ্ভাবক, সহ-নির্মিত ফ্রিকোয়েন্সি-হপিং প্রযুক্তি-ওয়াই-ফাই, জিপিএস এবং ব্লুটুথের বীজ। তাকে ছাড়া আপনি এটি আপনার ফোন বা ল্যাপটপে পড়বেন না।
নাসার কালো গণিতবিদ ক্যাথরিন জনসন ফ্লাইটের পথগুলি গণনা করেছিলেন যা প্রথম আমেরিকানকে কক্ষপথে রেখেছিল এবং অ্যাপোলো 11কে চাঁদে পেয়েছে। তাকে ছাড়া ইউএস স্পেস প্রোগ্রামটি একটি বিপর্যয় হতে পারে।
আপনার স্মার্টফোনের প্রায় 150 বছর আগে, 1800 এর দশকে, এডিএ লাভলেস প্রযুক্তিটি এখনও বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও প্রোগ্রামিং (প্রথম কম্পিউটার অ্যালগরিদম) আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি আক্ষরিকভাবে আধুনিক প্রোগ্রামিংয়ের পূর্বাভাস দিয়েছেন। তাকে ছাড়া প্রযুক্তি জগতটি যেমন আমরা জানি যে এটির অস্তিত্ব থাকবে না। আজ, সফ্টওয়্যার বিকাশের পুরো ক্ষেত্রটি লাভলেসের ভিশনারি অ্যালগরিথের কাছে এর উত্স ow ণী If যদি মহিলারা সত্যই “স্মার্ট না” হয় তবে এগুলির কোনওটিরই অস্তিত্ব থাকবে না। কোন স্থান ভ্রমণ। কোন ওয়াই-ফাই নেই। কোনও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নেই।
লোকেরা দাবি করে যে মহিলাদের মন পুরুষদের থেকে আলাদাভাবে কাজ করে। পুরুষরা আমাদের যুদ্ধ, লোভ এবং আধিপত্য এনেছিল – সম্ভবত মহিলাদের যুক্তি পরিবর্তে আমাদের নিরাময় করতে পারে। | ইয়ুমনা জাহিদ আলী করাচি, পাকিস্তান।
জাতীয় সংলাপ একটি পরম শাম
গুড পার্টির ব্রেট হেরনের এই দাবী যে জাতীয় সংলাপ আগের চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক, কেবল এএনসি কীভাবে উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়াটিকে কাঠামোগত করেছে তার কারণেই নয়, কারণ ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনটি জাতীয় সংলাপ ছিল।
সেই দিন ভোটাররা একমাত্র শাসক উঠে আসার কারণে এএনসির সময় ঘোষণা করেছিলেন। এটি “সকলের জন্য আরও ভাল জীবন” দেওয়ার জন্য 30 বছর ছিল এবং নৃশংসভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।
জিএনইউ হ’ল এএনসির পক্ষে এটি ভান করার জন্য এটি এখনও দক্ষিণ আফ্রিকা নষ্ট করার ম্যান্ডেট রয়েছে যদিও এটি ২৯ শে মে ২০২৪ -এ এটি হারিয়েছে। মিঃ হেরন নিজেকে বিভ্রান্ত করেছেন যখন তিনি বলেছিলেন যে “সরকারকে তার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার জন্য” একটি জাতীয় সংলাপ প্রয়োজন।
এএনসি যা করছে তা পুরোপুরি বেঁচে আছে। এটি তার মার্কসবাদী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সরবরাহ করছে এবং জিএনইউকে এটির সুবিধার্থে ব্যবহার করছে।
তথাকথিত জাতীয় কথোপকথনের সুবিধার্থে R700 মিলিয়ন নষ্ট করার ক্ষেত্রে রামফোসার উদ্দেশ্য হ’ল এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রজেক্ট করার জন্য একটি মুখ-সাশ্রয়ী ভান করা হয়েছে যে এএনসি দেশের অসুস্থতাগুলিকে সম্বোধন করার বিষয়ে আন্তরিক রয়েছে।
এটি একটি ভণ্ডামি কারণ আগাম এটি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে কথোপকথনের চূড়ান্ত ফলাফলগুলি অবশ্যই এএনসির আদর্শিক বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একত্রিত হতে হবে। এর অর্থ তাদের আখ্যানকে চ্যালেঞ্জ জানানো মতামতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে প্রতিফলিত হবে না Process প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফলগুলিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেওয়ার প্রয়াসে, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্যানেল নিযুক্ত করা হয়েছে যার সদস্যদের মতামত এএনসির প্রতিধ্বনিত করে।
এই প্যারামিটারগুলি থেকে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে দেশের রাজ্যে কোনও উন্নতির ফলস্বরূপ হতে পারে না যখন পূর্বনির্ধারিত হয় যে একই নীতিগুলি যা কর্মহীনতা, অবরুদ্ধতা এবং সঙ্কট নিয়ে এসেছিল তা চ্যালেঞ্জ জানানো হবে না। অন্য কথায়, তথাকথিত কথোপকথনটি একটি উইন্ডো ড্রেসিং শাম। এএনসি এবং এর কমিউনিস্ট ক্যাডার এবং ক্রোনিকে মূল এবং শাখা অপসারণ না করা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কোনও পরিত্রাণ থাকতে পারে না।
এই প্রক্রিয়াটি শুরু করার জন্য একটি সাধারণ নির্বাচনে একটি স্পষ্ট কমিউনিস্ট বিরোধী আদেশের প্রয়োজন হবে। সেখান থেকে একটি জাতীয় সম্মেলন নিখরচায় উদ্যোগ, দ্ব্যর্থহীন সম্পত্তি অধিকার এবং জুডো-খ্রিস্টান মূল্যবোধের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার ভিত্তিতে তৈরি করা উচিত।
তারপরে, যেমন ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক সূচনা করা হচ্ছে, যারা এই ব্যবস্থাটি লুট, প্রতারণা করেছেন এবং দুর্নীতিগ্রস্থ করেছেন তাদের জন্য অবশ্যই পরিণতি হতে হবে। এই প্রক্রিয়াটি অনুসরণ না করা হলে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কোনও আশা নেই – যদি না God শ্বর হস্তক্ষেপ করেন। | ডাঃ ডানকান ডু বোইস খলফ
ভবিষ্যতের বিষয়ে অরওয়েলের দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে
ডাঃ ইকবাল জরিপের নিবন্ধটি ‘ রবিবার ট্রিবিউন যার মধ্যে তিনি জর্জ অরওয়েল বইয়ের ভিত্তি ব্যবহার করেন 1984 যেহেতু তাঁর নিবন্ধের মানদণ্ডটি অর্থের উপর সঠিক।
1949 সালে রচিত বইটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ছিল এবং এখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খেলানো হচ্ছে। অরওয়েল একটি নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডার সম্পর্কে লিখেছিলেন যেখানে সমস্ত স্বাধীনতা নিষিদ্ধ ছিল – চিন্তার স্বাধীনতা, লিখিত শব্দ, সাহিত্য, ইতিহাস এবং মতামত।
অরওয়েলের বইতে নজরদারি পুলিশ বর্ণনা করা হয়েছে যারা মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি লেনদেনকারীদের সাথে জনসংখ্যার পর্যবেক্ষণ করে।
আমেরিকা 2025 এ দ্রুত ফরোয়ার্ড যা ডোনাল্ড জে ট্রাম্পের অধীনে দ্রুত ডাইস্টোপিয়ান হয়ে উঠছে। জর্জ ওয়াশিংটনের উদ্বোধনী হওয়ার পর থেকেই বিশ্ব অর্ডারটি ট্রাম্পের দ্বারা months মাসের মধ্যে উল্টে গেছে।
ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদী শাসন দ্বারা প্রতিস্থাপিত গণতন্ত্রটি চলে গেছে।
ডাঃ জরিপের পরামর্শ যে এআই যুগ শত শত অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলির উপর তথ্যগুলি বিকৃত করছে সঠিক … এই সমস্ত “তথ্য” কেবল শত শত মানুষের মতামত এবং অনুসন্ধান ইঞ্জিনগুলি দ্বারা সত্যের একটি কৃত্রিম সংস্করণে সম্পর্কযুক্ত – সত্য কোনও মতামত নয়।
একটি পুরানো প্রবাদ আছে: “শক্তি দুর্নীতিগ্রস্থ এবং পরম শক্তি একেবারে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়।” অরওয়েল ট্রাম্পের অফিসে প্রথম 6 মাসের উপর ভিত্তি করে তাঁর বইটি লিখতে পারতেন! | কলিন বোসম্যান নিউল্যান্ডস
সঠিক কাজ করার জন্য ডিএ মন্ত্রীর কাছে কুডোস
ডিএ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং গণপূর্ত মন্ত্রীর অভিনন্দন ডিন ম্যাকফারসনকে আবার সঠিক কাজ করার জন্য, পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রকাশ করা, মুখোমুখি হওয়া, চ্যালেঞ্জিং এবং অপরাধমূলকভাবে তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের কক্ষপথে অন্যায়কে চার্জ করা।
অন্যান্য ডিএ মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীদের মতো নয়, ম্যাকফারসন কেবল পর্দার আড়ালে থাকা ভাল কাজ করছেন যা কেউ কখনও জানতে পারে না, তবে তিনি কুটিলদের তাড়া করার মতোই প্রচারের তাড়া করছেন।
জিএনইউ এবং তাঁর সহকর্মী ডিএ মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রীদের (ডিএ নেতা জনি জেলি টোট স্টেনহুইসেন এবং বিখ্যাত দক্ষ স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী লিওন শ্রাইবার সহ) এবং উপ -মন্ত্রীরাও একই কাজ শুরু করার জন্য খুব ভাল কাজ করবেন। জিএনইউতে তাদের অব্যাহত অংশগ্রহণ – কার্যকর তবে মূলত নীরব, সামান্য বা কোনও প্রচার এবং কুটিলকে গ্রেপ্তার করে – সম্ভবত কোথাও “ভাল কাজ” করছে, কোনওভাবেই, তবে রাজনৈতিক এবং কৌশলগতভাবে ডিএর পক্ষে এটি কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।
যদি কেউ এটি সম্পর্কে জানে না তবে এটি ঘটছে না এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভোটার এবং তাদের কুখ্যাত সংক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলির সাথে, ডিএ পরবর্তী নির্বাচনে একটি ভারী মূল্য দেবে। | মার্ক লো ডার্বান
