আপনি কি জানেন যে কী পেপ্রিকা তৈরি হয়েছে এবং কেন এটি লাল?

পেপারিকা রান্নাঘরের অন্যতম সাধারণ মশলা যা মাংস থেকে স্টু পর্যন্ত বিভিন্ন খাবারের স্বাদে ব্যবহৃত হয়। তবে, অনেকে এই মশালার সঠিক উত্স জানেন না।
রোজিয়াটোর মতে, মশালার বেশিরভাগ নাম সরাসরি গাছগুলি থেকে নেওয়া হয় যা থেকে সেগুলি প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, দারুচিনি দারুচিনি, জিরা জিরা শুকনো বীজ থেকে তৈরি করা হয় এবং আদা আদা মূল গুঁড়ো হয়। পেপারিকা নামটি তার মূল উদ্ভিদ থেকেও নেওয়া হয়েছে, তবে এর উত্স বুঝতে আমাদের আরও কিছুটা সতর্ক হওয়া দরকার।
ব্যুৎপত্তি উত্সের তথ্য অনুসারে, শব্দটি লাতিন শব্দ “মরিচ” থেকে পরোক্ষভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। সুতরাং আপনি যখন মুরগির উপর, মরিচ খাবার বা পেটের ডিমের উপর পেপারিকা pour ালেন, আপনি আসলে আপনার খাবারে শুকনো মরিচের গুঁড়ো যুক্ত করেন।
এই মশালার উজ্জ্বল রঙ এটি তৈরি করতে ব্যবহৃত বেল মরিচের ধরণের সাথে সম্পর্কিত, যা সাধারণত লাল। পেপ্রিকা টক, ধূমপায়ী বা মিষ্টি স্বাদ যোগ করতে পারে। মশলা ভিটামিন এ, ক্যাপসাইকিন এবং ক্যারোটিনয়েড অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিগুলিতেও সমৃদ্ধ।
পেপ্রিকার সম্পত্তি কী?
ভিটামিন এ ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে এবং দৃষ্টি স্বাস্থ্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ক্যাপসাইসিন হার্টের স্বাস্থ্য, ওজন হ্রাস এবং ব্যথা পরিচালনার জন্য পরিচিত। ক্যারোটিনয়েড অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি স্থূলত্ব, ডায়াবেটিস এবং কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকিও হ্রাস করতে পারে।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, অনেক সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীরা পেপ্রিকার উত্স শুনে অবাক হয়েছেন। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্সের একজন ব্যবহারকারী বলেছেন যে তিনি কেবল লক্ষ্য করেছেন যে পেপারিকা রেড বেল মরিচ থেকে তৈরি হয়েছিল এবং এটি তাঁর কাছে খুব অবাক হয়েছিল।
অন্য একজন ব্যবহারকারী একই আবিষ্কারটি ভাগ করেছেন এবং এটি সম্পর্কে অজানা অন্যান্য শত শত লোক এতে সাড়া দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন, “পেপ্রিকা কেবল একটি রেডডেড মরিচ কিনা তা জানতে আমি কেন পাঁচ বছর ধরে আমার জীবন যাপন করব?!”
অন্য একজন ব্যক্তি অবাক হয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন এবং বললেন, “না … অপেক্ষা করুন, সত্যিই?”
অন্য একজন বললেন, “আমি এটি গ্রহণ করতে পারি না!”
পেপ্রিকা; জাতি সংশোধন এবং সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলাফল
একজন ব্যবহারকারী যিনি নিজেকে “উদ্ভিদের জনক” হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে পেপারিকা ক্যাপসিকাম অ্যানুয়াম দিয়ে তৈরি, যা এর অন্যতম ধরণের, তবে অন্যান্য ধরণের নিম্ন বা মিষ্টি মরিচ পেপারিকার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
কিছু অঞ্চলে, মরিচগুলি আলাদা স্বাদ তৈরি করতে ওকের উপর ধূমপান করে এবং কিছু জায়গায় দ্রুত ধরণের মরিচ যুক্ত করা হয়।
ক্যাকপাস মরিচ এবং অনুরূপ উদ্ভিদগুলি নির্বাচনী জাতের সংশোধন দ্বারা উত্পাদিত হয়। এই প্রক্রিয়াতে, বীজ উত্পাদনে সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সহ কৃষকরা স্বাদ, রঙ এবং কাস্টম বৈশিষ্ট্য সহ পণ্য চাষ করুন সেরা ধরণের পেপারিকা উত্পাদন করতে।
পেপারিকার উত্পাদনের মধ্যে মরিচগুলি শুকানো এবং তারপরে পাউডার আকারে পিষে জড়িত।
পেপারিকা সাধারণত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে স্থায়ী হয়, যদিও এটি এই সময়ের পরে হ্রাস পেয়েছে তবে এটি এখনও ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।
আরও গুণমান এবং বালুচর জীবন বজায় রাখতে, এটি একটি শীতল, শুকনো অঞ্চলে সংরক্ষণ করা উচিত।
পেপারিকা মূলত আমেরিকান মহাদেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে চাষ করা হয়েছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং প্রসারিত হয়েছিল।
এটি আজ বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয় তবে হাঙ্গেরিয়ান রান্নায় এটির একটি বিশেষ জায়গা রয়েছে।