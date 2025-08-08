আপনি কি দেখছেন এবং আপনি কি সুপারিশ করছেন? (আগস্ট 08, 2025 এর সপ্তাহ)

মন্তব্যগুলি ডিফল্টরূপে নতুন দ্বারা বাছাই করা হয়।
আপনি কী দেখছেন এবং সেগুলি সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন তা বর্ণনা করতে নির্দ্বিধায়।
অন্য ব্যবহারকারীদের কী দেখতে হবে তার জন্য নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করুন এবং সুপারিশ দিন।
সুপারিশগুলির জন্য সমস্ত অনুরোধগুলি এই থ্রেডে পুনঃনির্দেশিত করা হয়েছে, তবে আপনি অন্যকে কিছু প্রস্তাব দেওয়ার জন্য বা আপনি বর্তমানে কী দেখছেন তা নিয়ে আলোচনা করতে আপনার নিজের থ্রেড তৈরি করতে মুক্ত।
উপযুক্ত যেখানে স্পোলার ট্যাগ ব্যবহার করুন। এই পাঠ্যটি অনুলিপি করুন এবং সম্পাদনা করুন:>! স্পয়লার! < স্পোলার। প্রকার ভিতরে কোনও অতিরিক্ত জায়গা ছাড়াই বিস্ময়কর চিহ্নগুলি।
/ইউ /অটোমোডারেটর দ্বারা জমা দেওয়া
(লিঙ্ক) (মন্তব্য)
Source link