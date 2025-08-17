আপনি কি পর্তুগিজ মহান -স্নাতক এবং নাগরিকত্ব চান? আইনে কী পরিবর্তন করতে পারে তা সন্ধান করুন | ইমিগ্রেশন

ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
সাংবিধানিক আদালত কর্তৃক উল্টে যাওয়া অভিবাসন বিরোধী প্যাকেজে পরাজয়ের পরে পর্তুগাল সরকার প্রস্তাবিত পরিবর্তনের উপর জোর দেবে জাতীয়তার আইন (37/81)লুসা নাগরিকত্ব প্রদানের উপর লক চাপানো। এবং আরও সন্দেহের কারণ হিসাবে একটি বিষয় হ’ল পর্তুগিজ মহান -গ্র্যান্ডচিল্ডেনদের জড়িত।
আইনজীবী ফার্নান্দা ভেরাসের মতে, এটি গ্রেট -গ্র্যান্ডচিল্ডেনের কাছে দুর্দান্ত অধিকার গ্রহণের বিষয়ে নয়, বরং সরকারের মূল্যায়নে আজ আইনটির 6 অনুচ্ছেদটি সীমিত করার বিষয়ে খুব জেনেরিক। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন: “জাতীয়তার আইনের 1 অনুচ্ছেদে কিছুই পরিবর্তন হয় না। আজ, তারা পর্তুগিজের জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের (মূল) নাতি -নাতনিদের জন্য সরাসরি পর্তুগালের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে।
পর্তুগিজ বংশধরদের প্রাকৃতিককরণ (উত্পন্ন) নিয়ে কাজ করে এমন অনুচ্ছেদ 6 সম্পর্কিত, আইনের বর্তমান শব্দটি পর্তুগিজ নাগরিকত্বের জন্য অনুরোধ করতে পারে এমন প্রজন্মকে সীমানা করে না। “এটি দুর্দান্ত পর্তুগিজ থেকে দুর্দান্ত বা আরও বেশি দূরবর্তী প্রজন্ম হতে পারে,” ফার্নান্দা ব্যাখ্যা করেছেন। এবং এখানেই সরকার সরে যেতে চায়। “সংসদে যে প্রস্তাব রয়েছে তার দ্বারা, সরকার আইনটির শব্দটি” গ্রেট -গ্র্যান্ডসন “শব্দটি সন্নিবেশ করতে চায়। অর্থাৎ এই প্রজন্মের কাছে প্রাকৃতিকীকরণের মাধ্যমে জাতীয়তার প্রয়োজনীয়তার সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করার জন্য,” তিনি বলেছেন।
ইউরোপীয় পাসপোর্ট
আইনজীবী আমন্ডা রেটসেরও মূল্যায়নে, এটি আরও জোরদার করা গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতীয়তার আইনের অনুচ্ছেদ 1, লেটার ডি দ্বারা গ্রেট -গ্র্যান্ডচিল্ডেনদের দ্বারা নাগরিকত্বের জন্য অনুরোধের ক্ষেত্রে, যাতে এই সুবিধাটি উত্স দ্বারা মঞ্জুর করা হয় (প্রাকৃতিককরণ দ্বারা নয়), এটি প্রয়োজনীয় যে পূর্বের একজন (পিতামাতা বা দাদা -দাদী) রয়েছে। “সুতরাং, বেশ কয়েকটি প্রজন্মের জন্য নাগরিকত্বকে সামনে রেখে দেওয়া সম্ভব। এবং জাতীয়তা রয়েছে এমন আরোহী পর্তুগালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি না তা বিবেচ্য নয়,” তিনি বলেছেন। আইনের এই নিবন্ধটি পর্তুগিজ নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য ব্রাজিলিয়ানদের দ্বারা সর্বাধিক ব্যবহৃত।
জাতীয়তার আইনের article অনুচ্ছেদ সম্পর্কে, যখন প্রাকৃতিককরণ প্রাপ্ত হয়, তখন এটি পাস করার সীমা রয়েছে, আইনজীবী ইসাবেল পাইমেটা যোগ করেছেন। “এই জাতীয় ক্ষেত্রে, জাতীয়তা কেবল 18 বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে বাড়ানো যেতে পারে। আমার অর্থ: প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের জন্য সুবিধাটি বৈধ নয়,” তিনি ব্যাখ্যা করেন। আরও: প্রাকৃতিককরণ নিশ্চিত করতে আপনাকে পর্তুগালের সাথে কার্যকর কলগুলি প্রমাণ করা এবং পর্তুগিজদের সাথে কার্যকর কলগুলি প্রমাণ করার মতো একাধিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে। “প্রাকৃতিককরণ, যিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি সরকার। অনুচ্ছেদ 1 এর ক্ষেত্রে এটি আইন,” তিনি বলেছেন।
আমন্ডা উল্লেখ করেছেন যে পর্তুগিজ প্রাকৃতিককরণ পাওয়া সহজ নয় এবং যদি আইনের পরিবর্তনগুলি আসলে ঘটে থাকে তবে এটি আরও সীমিত হবে, যেহেতু গ্রেট -গ্র্যান্ডচিল্ডেনের যারা রয়েছে তাদের সীমানা থাকবে, উদাহরণস্বরূপ, জীবিত পর্তুগিজ নাগরিকদের সাথে যে কোনও আরোহণকারীরা পর্তুগালে জন্মগ্রহণকারীরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তারা একটি পোর্টপোর্টের দ্বারা জন্মগ্রহণ করেছেন যা তারা ইউরোপীয়দের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে যা ইউরোপীয়দের দ্বারা উপস্থাপিত হয়।
নাগরিকত্ব প্রত্যাহার
ইসাবেল পিমেন্টা স্মরণ করেছেন যে, জাতীয়তার আইনের 6 অনুচ্ছেদে “গ্রেট -ন্যাশনসন” শব্দটি যুক্ত করার পাশাপাশি সরকার প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য পরিবর্তনগুলির সমাবেশের প্রস্তাব দিচ্ছে, যেমন আবাসনের সময় বাড়ানো যাতে পর্তুগালে আইনীভাবে বসবাসকারী অভিবাসীরা পর্তুগিজ নাগরিকত্বের জন্য অনুরোধ করতে পারে। পর্তুগিজ -স্পেকিং দেশগুলির (সিপিএলপি) সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জন্য, সর্বনিম্ন সময়কাল পাঁচ থেকে সাত বছর পর্যন্ত যাবে। এবং অন্যান্য বিদেশীদের জন্য, পাঁচ থেকে 10 বছর পর্যন্ত।
এমন বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন যারা এই পৃথক চিকিত্সায় অসাংবিধানিকতা দেখেন, প্রজাতন্ত্রের সমাবেশটি সেপ্টেম্বরে ছুটির অবকাশ শেষ করার সময় সংসদ সদস্যদের মধ্যে অনেক বিতর্কের প্রয়োজন হবে। ফার্নান্দা ভেরাসের মতে আরও একটি বিষয় আরও আলোচনার কারণ হওয়া উচিত: যা 10 বছর আগে কম অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রাকৃতিকায়িত হয়েছিল এবং যারা গুরুতর অপরাধ করেছে তাদের পর্তুগিজ জাতীয়তা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেছে। সিদ্ধান্তের এই ক্ষমতা, যদি প্রতিনিধিরা সম্মত হন তবে সরকারকে দেওয়া হবে।
নাগরিকদের মধ্যে পর্তুগিজ উত্স থেকে অবতীর্ণ এবং যারা প্রাকৃতিকায়িত হয়েছে তাদের মধ্যে এই পার্থক্যটিও অসাংবিধানিক হিসাবে দেখা হয়। “আমরা দেখব যে সংসদ কীভাবে সমস্ত সরকারী প্রস্তাবকে আচরণ করবে,” আমন্ডা রেটসের উপর জোর দেয়। তিনি প্রত্যাশা করেন যে প্রজাতন্ত্রের সমাবেশে সমস্ত পদ্ধতি সাধারণত অনুসরণ করা হবে, অভিবাসন বিরোধী প্যাকেজের বিপরীতে, যা বিদেশী আইনে গভীর পরিবর্তনকে উত্সাহিত করেছিল এবং সংসদ সদস্যরা মাত্র ১ Backs ব্যবসায়িক দিনের মধ্যে অনুমোদিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সরকার লুয়েস মন্টিনিগ্রো ইতিমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছেন যে তিনি সাংবিধানিক আদালতে সরকারের পরাজয়ের দিকে পরিচালিত বিষয়গুলিতে জোর দেবেন।