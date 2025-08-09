আপনি কীভাবে আপনার ট্যাবলেটটি চার্জ করছেন তা ধীরে ধীরে এটিকে হত্যা করছে – এড়াতে 3 টি পদ্ধতি (এবং সঠিক উপায়)

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- 100%এ আনপ্লাগ করুন, ব্যাটারি 20%থেকে 80%এর মধ্যে রাখুন।
- 0%এ নিষ্কাশন এড়িয়ে চলুন; অব্যবহৃত ট্যাবলেটগুলি 50%এ সঞ্চয় করুন।
- স্ট্রেস এবং অতিরিক্ত উত্তাপ রোধ করতে প্রত্যয়িত চার্জার ব্যবহার করুন।
যে কেউ প্রতিদিন একটি ট্যাবলেট ব্যবহার করেন, আমি ক্রমাগত এর ব্যাটারিটি দীর্ঘায়িত করার উপায়গুলি সন্ধান করি। যাইহোক, এমন কিছু অভ্যাস যা আপনি ভাবেন না যে দু’বার আসলে আপনার ব্যাটারি সময়ের সাথে সাথে আঘাত করতে পারে। আপনার ট্যাবলেটের ব্যাটারি আয়ু বাড়ানোর উপায় রয়েছে এবং এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা আপনার এড়ানো উচিত যা বিপরীতটি করে।
এছাড়াও: এই 7 টি সাধারণ গৃহস্থালীর আইটেমগুলি সারাদিন শক্তি শুকিয়ে যাচ্ছিল – যতক্ষণ না আমি প্লাগটি টানছি
বেশিরভাগ ট্যাবলেটগুলি একক চার্জে ছয় থেকে আট ঘন্টা ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়, যদিও ব্যাটারির জীবন বয়স এবং অব্যাহত ব্যবহারের সাথে হ্রাস পায়। ব্যাটারি লাইফ সংরক্ষণের জন্য আপনি করতে পারেন এমন অনেকগুলি জিনিস রয়েছে, তবে আপনার ব্যাটারির দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য আপনার এড়ানো উচিত।
1। আপনার ট্যাবলেটটি রাতারাতি প্লাগ ইন করা
এটি সর্বদা নতুন ট্যাবলেটগুলির সাথে সমস্যা নয়, তবে বাজারের বেশিরভাগ ট্যাবলেটগুলি রাতারাতি প্লাগ ইন করা থেকে ভুগবে। ট্যাবলেটগুলি সাধারণত 100% চার্জ করে এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। যাইহোক, আপনার ট্যাবলেটটি প্লাগ ইন করে রেখে ব্যাটারি পূর্ণ রাখতে ট্রিকল-চার্জিং চালিয়ে যেতে পারে, যা সময়ের সাথে সাথে ব্যাটারিটিকে চাপ দিতে পারে এবং এর জীবনকাল হ্রাস করতে পারে।
পরিবর্তে, আপনার ট্যাবলেটটি যখন তার ব্যাটারি 100%এ পৌঁছায় তখন প্লাগ করুন। থাম্বের নিয়ম হিসাবে, আপনার ব্যাটারি 20% থেকে 80% এর মধ্যে চার্জ রাখা ভাল।
এছাড়াও: আমি কেন এই স্যামসাং ট্যাবলেটটি প্রাইসিয়ার মডেলগুলির উপরে সুপারিশ করি – বিশেষত আল্ট্রা
আমাদের ট্যাবলেটগুলির সাথে আমরা যে সাধারণ চার্জিং ভুলগুলি করি তার মতো, এটি একবার বা দু’বার রাতারাতি প্লাগ করে রেখে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। যখন এই ভুল অনুশীলনগুলি অভ্যাসে পরিণত হয় এবং প্রায়শই অনুসরণ করা হয় তখন ব্যাটারির ক্ষতি হয়।
2। ব্যাটারি ড্রেন 0% এ দেওয়া (এবং এটি ভুলে যাওয়া)
আমি আমার ট্যাবলেটের ব্যাটারি ড্রেনটি 0% এ কেবল একপাশে রেখে দেওয়ার জন্য এবং কয়েক দিনের জন্য এটি চার্জ করতে ভুলে যাওয়ার জন্য দোষী হয়েছি। বারবার আপনার ব্যাটারি ড্রেনটি 0% এ ছেড়ে দেওয়া এটিকে আরও দ্রুততর করে তোলে, ব্যাটারির মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে, এটি পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রতিস্থাপন বা মেরামতের প্রয়োজন।
দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কয়েক মাস ধরে আমার ডিসচার্জ নিন্টেন্ডো স্যুইচ লাইটকে একটি ড্রয়ারে রেখে যাওয়ার পরে এই কঠিন উপায়টি শিখেছি, কেবল এটি শিখতে যে এর ব্যাটারি অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিগুলি কেবল খালি থাকার জন্য বোঝানো হয় না, তাই বেশিরভাগ ট্যাবলেটগুলি বন্ধ হয়ে গেলে সত্যই 0% আঘাত করে না। পরিবর্তে, তারা ব্যাটারি সুরক্ষার জন্য সামান্য চার্জ দিয়ে বন্ধ করে দেয়, এ কারণেই আপনি যখন সেগুলি চালু করার চেষ্টা করেন তখন একটি কম-ব্যাটারি স্ক্রিন উপস্থিত হয়। আপনি যদি আপনার ট্যাবলেটটি কয়েক দিন, সপ্তাহ বা মাসের জন্য শুকনো ব্যাটারি দিয়ে ছেড়ে যান তবে ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রসায়নকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ভোল্টেজটি খুব কম না হওয়া পর্যন্ত ব্যাটারি আস্তে আস্তে স্রাব করে চলেছে।
এছাড়াও: 8 টি কারণ কেন আমি আমার কিন্ডলটি ইবুকগুলি পড়ার জন্য একটি আইপ্যাড মিনি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি
বারবার এটি করার ফলে এমন একটি ব্যাটারিতে ফলাফল করা হয় যা চার্জ ধরে রাখতে বা আরও খারাপ, পুরোপুরি রিচার্জ করতে অক্ষম।
এটি প্রতিরোধ করতে এবং আপনার ব্যাটারির জীবন দীর্ঘায়িত করতে, ব্যাটারিটি 20%এর নিচে নামতে দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি যদি কিছু সময়ের জন্য আপনার ট্যাবলেটটি ব্যবহার না করেন তবে এটি 50% ক্ষমতায় চার্জ করুন এবং এটি সংরক্ষণের আগে এটি বন্ধ করুন।
3। ভুল চার্জার ব্যবহার করে
আপনার স্থানীয় ডলারের স্টোরটি পার্টি এবং নৈপুণ্যের সরবরাহ পেতে ভাল জায়গা হতে পারে তবে ইলেকট্রনিক্স নয়। $ 1 চার্জার কেনার ধারণাটি কতটা প্ররোচিত করা মনে হয় না, এটি এড়ানো সম্ভবত সেরা। আপনার ট্যাবলেটের জন্য একটি সস্তা, অ-প্রত্যয়িত, বা ভুল চার্জার ব্যবহার করে অসঙ্গতিপূর্ণ শক্তি সরবরাহ করতে পারে, এটি অতিরিক্ত চার্জ করতে পারে বা অকার্যকর চার্জিং করতে পারে। এগুলির সমস্তই আপনার ব্যাটারিতে স্ট্রেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকাল বাড়িয়ে তোলে।
আপনার ব্যাটারিতে ভুল চার্জারটি ব্যবহার করা কেবল তার চার্জিং সময়কে দীর্ঘায়িত করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে পারে। যদি কোনও চার্জারের ওয়াটেজটি ব্যাটারির সাথে যথাযথভাবে মেলে না, তবে এটি আপনার ডিভাইসটিকে পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহের জন্য লড়াই করার কারণে বা ট্যাবলেটের সার্কিটগুলিকে ওভারলোড করে যদি এটি পাওয়ার ড্র নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তবে এটি অতিরিক্ত গরম করতে পারে। সস্তা চার্জারগুলি ওঠানামা করা ভোল্টেজও সরবরাহ করতে পারে, যা ব্যাটারিটিকে চাপ দেয় এবং এর রসায়নটি পরিধান করে।
এছাড়াও: এই প্রাচীর-মাউন্ট করা স্মার্ট ক্যালেন্ডারটি আমার বাড়িতে একটি গেম চেঞ্জার হয়েছে (এবং এটি 50 ডলার বন্ধ)
অ্যাপল-প্রত্যয়িত বা ইউএসবি-পিডিগুলির মতো অনেকগুলি প্রত্যয়িত চার্জারগুলির অন্তর্নির্মিত সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে যা অফ-ব্র্যান্ড এবং সস্তা চার্জারগুলি এড়িয়ে যায়। এই ব্যবস্থাগুলি ব্যাটারি এবং চার্জিং পোর্টকে ক্ষতি করতে পারে এমন উত্সাহ এবং অতিরিক্ত গরমকে প্রতিরোধ করে।
আপনার ট্যাবলেটটি চার্জ করার সময়, তারের থেকে ইট পর্যন্ত আপনার ডিভাইসের জন্য প্রত্যয়িত বা সঠিকভাবে মেলে এমন চার্জারটি সন্ধান করা ভাল।
আপনার স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট পুরোপুরি চার্জ করার সময় ট্রিকল চার্জিং ঘটে তবে প্লাগ ইন থাকে, এর ব্যাটারিটি 100%এ রাখার জন্য অল্প পরিমাণে বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে। আপনি যদি প্রতি রাতে আপনার ট্যাবলেটটি প্লাগ ইন করেন এবং এটি 100%এ পৌঁছে যায় তবে এর ব্যাটারিটি রাতের কোর্সের তুলনায় কিছুটা চার্জ হারাবে, যা চার্জারটিকে এটিকে পিছনে শীর্ষে রাখার জন্য ট্রিগার করে।
দীর্ঘ সময় ধরে 100% এ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি রাখা তাদের চাপ দিতে পারে এবং পরিধানকে ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশেষত যদি এটি গরম হয়ে যায়।
এছাড়াও: আপনার ইউএসবি -সি ডিভাইস কেন চার্জ করবে না – এবং পরিবর্তে আপনি কী করতে পারেন
এই কারণেই অনেক স্মার্টফোন নির্মাতারা যখন রাতারাতি কোনও ডিভাইস প্লাগ হয় তখন একটি ধীর চার্জিং বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে। আপনার ব্যাটারিটি দ্রুত 100% এ চার্জ করার পরিবর্তে এবং তারপরে সারা রাত এটি শীর্ষে রাখার পরিবর্তে আপনার স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটটি সকালের কাছাকাছি 100% পৌঁছাতে কয়েক ঘন্টা সময় নিতে পারে। এটি ডিভাইসের ব্যাটারির আজীবন প্রসারিত করে।
আরও দেখান
রাসায়নিক বয়সের একটি শব্দ যা স্বাভাবিক পরিধান এবং টিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় যা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে ঘটে যা এটি বারবার চার্জিং এবং স্রাব চক্রের মধ্য দিয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে, স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটগুলিতে ব্যবহৃত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির অভ্যন্তরে ঘটে এমন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি কম দক্ষ হয়ে ওঠে, যার ফলে ক্ষমতা হ্রাস এবং ধীর পারফরম্যান্সের ঝুঁকি থাকে-এটিকে কেমিক্যাল এজিং বলা হয়।
এছাড়াও: 2025 এর সেরা অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত এবং পর্যালোচনা
রাসায়নিক বার্ধক্য এড়ানোর কোনও উপায় নেই; এটি কেবল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি বয়সের বয়স, তবে আপনি এটি ধীর করতে পারেন। রাসায়নিক বার্ধক্যটি উপরে বর্ণিত যা করা হয়েছে তা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমন আপনার ডিভাইসে রাতারাতি প্লাগ ইন করা, ব্যাটারিটি প্রায়শই 0% এ নামিয়ে দেওয়া হয়, সস্তা চার্জারগুলি ব্যবহার করে এবং ডিভাইসটিকে উত্তাপের জন্য প্রকাশ করে।
আরও দেখান
সাথে সর্বশেষ প্রযুক্তি টিপসের চেয়ে এগিয়ে থাকুন প্রযুক্তি আজপ্রতিদিন সকালে আপনার ইনবক্সে বিতরণ করা হয়।