আপনি কীভাবে এখনও চ্যাটজিপিটি-তে জিপিটি -4o, o3 এবং অন্যান্য পুরানো মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস করতে পারেন

- ওপেনাইয়ের নতুন জিপিটি -5 মডেলটি প্রাথমিকভাবে গত সপ্তাহে লঞ্চে পূর্বের মডেলগুলি প্রতিস্থাপন করেছিল।
- জনপ্রিয় চাহিদার কারণে ওপেনএআই ব্যবহারকারীদের উত্তরাধিকার মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস দিচ্ছে।
- জিপিটি -4o চ্যাটজিপিটি প্লাস এবং প্রো ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ (পরবর্তীকালের জন্য আরও মডেল সহ)।
ওপেনাইয়ের উচ্চ প্রত্যাশিত জিপিটি -5 মডেলের আবেদনটি বেশিরভাগ প্রশ্নের জন্য একটি স্মার্ট মডেলের সংমিশ্রণে এবং কঠোর সমস্যার জন্য আরও গভীর যুক্তিযুক্ত মডেলটির সংমিশ্রণে রয়েছে এবং এটি ব্যবহারকারীর প্রম্পটের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেছে নেয়। যেহেতু এটি প্রযুক্তিগতভাবে ওপেনাইয়ের সেরা মডেলগুলির সাথে একত্রিত হয়েছে, তাই সংস্থাটি এটি চ্যাটজিপিটিতে তার সমস্ত উত্তরাধিকার মডেলগুলি প্রতিস্থাপন করেছিল – এবং ব্যবহারকারীরা খুশি ছিলেন না।
(প্রকাশ: জিফডনেটের মূল সংস্থা জিফ ডেভিস ২০২৫ সালের এপ্রিল ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছেন যে এটি এর এআই সিস্টেমগুলি প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় জিফ ডেভিস কপিরাইট লঙ্ঘন করেছে।)
চ্যাটজিপিটি প্লাস এবং প্রো ব্যবহারকারীদের সহ অর্থ প্রদানের গ্রাহকরা এর আগে জিপিটি -4 ও, ও 3, ও 4-মিনিট, এবং ও 4-মিনিট-উচ্চ-উচ্চ-উচ্চ-উচ্চ-উচ্চ-উচ্চতর এবং জিপিটি -4.5 এবং জিপিটি -4.1 এর গবেষণা পূর্বরূপ সহ একাধিক যুক্তিযুক্ত মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস পেয়েছিলেন। চ্যাটজিপিটি প্রো ব্যবহারকারীদের বেশ কয়েকটি অতিরিক্ত পার্ক ছিল, যেমন ও 3 প্রো মোড। ফলস্বরূপ, যখন ওপেনএআই এই মডেলগুলিতে অ্যাক্সেস সরিয়ে দেয় যখন এটি জিপিটি -5 রোল আউট করে, তখন অনেক গ্রাহকের কর্মপ্রবাহকে বিরক্ত করা হয়েছিল; কিছু লোক এমনকি তাদের সাবস্ক্রিপশন বাতিল।
ওপেনাই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে এবং অবিলম্বে পরিবর্তনগুলি প্রয়োগ করেছে। ওপেনই স্যাম আল্টম্যান বললেন এক্স“আমরা প্লাস ব্যবহারকারীদের 4o ব্যবহার চালিয়ে যেতে বেছে নেব। আমরা কতক্ষণ লিগ্যাসি মডেলগুলি অফার করবেন সে সম্পর্কে আমরা যেমন ভাবি তেমন ব্যবহার দেখব।” একটি পৃথক পোস্টে তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা নিশ্চিতভাবেই জিপিটি -4o এ লোকেরা তাদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অবমূল্যায়ন করেছিলাম, এমনকি জিপিটি -5 বেশিরভাগ উপায়ে আরও ভাল পারফর্ম করে।”
ব্যবহারকারীরা এখন উত্তরাধিকার মডেলগুলি দেখতে পারেন তবে বিকল্পটি সক্রিয় করার জন্য কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন। কীভাবে শুরু করবেন তা এখানে।
কীভাবে চ্যাটজিপ্টের উত্তরাধিকার মডেলগুলি অ্যাক্সেস করবেন
আপনি কি প্রয়োজন: লিগ্যাসি মডেলগুলি অ্যাক্সেস করার জন্য, আপনাকে চ্যাটজিপ্টের একটি প্রিমিয়াম স্তরগুলিতে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। চ্যাটজিপিটি প্লাসটির জন্য প্রতি মাসে 20 ডলার খরচ হয় এবং অন্যান্য পার্কগুলি যেমন ওপেনাইয়ের অনেকগুলি সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য উচ্চতর ব্যবহারের সীমা অন্তর্ভুক্ত করে। চ্যাটজিপিটি প্রো সুপার ব্যবহারকারীদের জন্য এবং প্রতি মাসে 200 ডলারে খুচরা।
আপনি যখন আপনার চ্যাটজিপিটি অ্যাকাউন্টে লগইন করেন, আপনি নীচের বাম-হাতের কোণায় আপনার সাবস্ক্রিপশন/অ্যাকাউন্টের স্তরটি দেখতে পাবেন, যেখানে আপনার নাম প্রদর্শিত হবে। যদি এটি “ফ্রি” বলে থাকে তবে আপনি এটিতে ক্লিক করতে এবং “আপগ্রেড পরিকল্পনা বিকল্প” হিট করতে চাইবেন।
একবার আপনি এটি করার পরে, আপনি উচ্চতর সাবস্ক্রিপশন স্তরগুলির মধ্যে একটিতে সাবস্ক্রাইব করতে বেছে নিতে পারেন: হয় প্রতি মাসে 20 ডলারে চ্যাটজিপিটি প্লাস বা প্রতি মাসে 200 ডলারে চ্যাটজিপিটি প্রো। তারপরে আপনি উপরে চিত্রিত পরিকল্পনা এবং তাদের পার্কগুলির তুলনা করে একটি চার্ট দেখতে পাবেন।
ডিফল্টরূপে আপনার প্লাস বা প্রো অ্যাকাউন্ট হয়ে গেলে, আপনার কাছে জিপিটি -5, জিপিটি -5 চিন্তাভাবনা, এবং আপনি যদি একজন প্রো ব্যবহারকারী হন, জিপিটি -5 প্রো এর মধ্যে টগল করার বিকল্প পাবেন। যাইহোক, আপনি যতক্ষণ না সেটিংসটি টগল করেন ততক্ষণ আপনার কাছে উত্তরাধিকার মডেলগুলি অ্যাক্সেস করার বিকল্প রয়েছে।
আপনাকে যা করতে হবে তা হ’ল আপনার নাম সহ নীচের বাম-কোণে ক্লিক করুন এবং সেটিংস ক্লিক করুন। “জেনারেল” এর অধীনে যা প্রথম পৃষ্ঠায় আসে, “শো লিগ্যাসি মডেলগুলি” তে টগল করুন। তারপরে, মডেল পিকার টগল “লিগ্যাসি মডেল” বিকল্পটিও প্রদর্শন করবে।
যখন “শো লিগ্যাসি মডেলগুলি” বিকল্পটি টগল করা হয়, আসলে মডেলটি ব্যবহার করতে, আপনাকে কেবল মডেল পিকার টগলে ক্লিক করতে হবে, যা আপনি যখন উপরের বাম-কোণে মডেলের নামটি ক্লিক করেন তখন উপস্থিত হয়।
আপনি যদি চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহারকারী হন তবে আপনি জিপিটি -5 ছাড়াও জিপিটি -4o অ্যাক্সেস করতে পারেন। আপনি যদি একজন প্রো ব্যবহারকারী হন তবে আপনি জিপিটি -4 ও, জিপিটি -4.5 (গবেষণা প্রাকদর্শন), ও 3, ও 4-মিনি, জিপিটি -4.1, এবং জিপিটি -4.1-মিনিট সহ লিগ্যাসি মডেলগুলির পুরো স্যুটটি অ্যাক্সেস করতে পারেন। আপনি যে কোনও নির্বাচন করুন আপনার প্রতিক্রিয়া আউটপুট করার জন্য একটি হবে।
