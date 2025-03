আপনি কেন ওড়না নিয়ে আলোচনা করে প্রতিদিন সমাজের স্নায়ুগুলিকে ব্যাহত করেন? / আমি বলি, গত নির্বাচনের পর থেকে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে আপনার সদর দফতর বন্ধ করুন

ভাইস প্রেসিডেন্টের আইনী ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন: “আইনী ওড়না লেখা হয়েছিল, তবে এর কিছু অংশ অপ্রচলিত ছিল এবং আইনী কর্তৃপক্ষ ভাইস প্রেসিডেন্টের আইন বিভাগ কর্তৃক সংশোধনী প্রস্তুত না করা এবং সংসদে প্রেরণ না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে অবহিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; আমরা এটিও করছি।

তাসনিমের মতে, হোজজাতলাম মাজিদ আনসারী, হোজজাত আল -ইস্লামের বার্ষিকীর স্মরণে আইনী ভাইস প্রেসিডেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইমাম রাহেলের ছেলে সাইয়িদ আহমদ খোমিনি বলেছিলেন যে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইমামের সবচেয়ে বড় স্মৃতিস্তম্ভ, বলেছেন: “এটি আমাদের স্মৃতিশক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক।” পবিত্র প্রতিরক্ষার যুগের চেয়ে আজ দেশের প্রশাসন অনেক কঠিন; দেশের জনসংখ্যার সেই সময়ের দ্বিগুণেরও বেশি এবং আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা বেড়েছে। আমরা আজ একটি পূর্ণ -সমঝোতা অর্থনৈতিক সংমিশ্রণে আছি। শত্রুরা ভেবেছিল যে আমাদের দুর্বলতাগুলি অর্থনীতি এবং এই স্থানটি আরও শক্ত করতে, জনগণ এবং ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্রটি ধ্বংস করতে এবং ইস্রায়েলের জন্য সুরক্ষা তৈরি করতে চায়, যদিও এটি পুরো মধ্য প্রাচ্যের ব্যয়ে শেষ হয়।

“সরকারের একজন ছোট সদস্য হিসাবে, আমি জনগণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার জন্য এই দিনটির সাক্ষ্য দিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। তবে আজকের দিনের অসুবিধা হ’ল অনেক বিষয় মানুষের সাথে আলোচনা করা যায় না। আমাদের শীতকালীন শীতকালীন শীতকাল রয়েছে এবং লোকেরা সমস্যায় না পড়ার জন্য God শ্বর জানেন যে মহান জিহাদ কী করা হয়েছিল।

ভাইস প্রেসিডেন্টের আইনী ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছেন: জিহাদিস্টদের মতো পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের এই তিন মাসের মধ্যে আমাদের কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। অবশ্যই, আগামী বছরগুলিতে শক্তি দূর করার জন্য এবং প্রতিবেশীদের সাথে অত্যন্ত নিবিড় কূটনীতি দূর করার জন্য ভাল পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও চাপ সত্ত্বেও, আমাদের কূটনীতিটি ভালভাবে এগিয়ে চলেছে।

আনসারি বলেছিলেন: “নাহজ আল -বলাগা দ্বারা প্রভাবিত নৈতিকভাবে প্রভাবিত ডাক্তার ডাক্তার, বারবার আমাদেরকে অতীতের মার্জিন এবং সমালোচনা না করতে এবং জনগণের জন্য আশা তৈরি না করার জন্য সতর্ক করেছেন।” এক মাস আগে, যখন স্যাটেলাইটটি চালু করার সময় একটি দুর্দান্ত কাজ করা হয়েছিল এবং মন্ত্রিপরিষদের কাছে এটি জানানো হয়েছিল, তখন রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীর কাছে বলেছিলেন যে আপনি কেন পূর্ববর্তী সরকারে স্যাটেলাইটটি নির্মিত হয়েছিল এবং আমরা এটি চালু করার জন্য তৈরি করেছিলাম? এবং তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আপনি যদি অতীতের জন্য কৃতজ্ঞ না হন তবে ভবিষ্যতের প্রশংসা করা হবে না।

তিনি বলেছিলেন: আমি বলছি প্রিয়জন! 8 মাসেরও বেশি সময় ধরে আপনার সদর দফতর বন্ধ করুন। সরকার যখন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে তখন কেন কিছু লোক প্রান্তিক করছে? এই দেশের কোন কর্মকর্তা ওড়নাটিতে বিশ্বাস করবেন না?

আনসারি আরও যোগ করেছেন: “আইনী লেখা ছিল, তবে এর কিছু অংশ অপ্রাসঙ্গিক, এবং দেশের সাফল্য অনুসারে, উজানের আইনী কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে তার বিজ্ঞপ্তি রোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে আইনটির সংশোধনী সহ -রাষ্ট্রপতির আইনী বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত করা যায় এবং সংসদে প্রেরণ করা যায়।” আমরা এটিও করছি। আপনি কেন প্রতিদিন সমাজের শান্তি ব্যাহত করেন এবং জঘন্য কাজ করেন? এখন সময় নয়।

তিনি ইরানকে ট্রাম্পের চিঠির কথাও উল্লেখ করে বলেছিলেন: “সুপ্রিম লিডার বারবার বলেছে যে আমাদের বিশ্বের সাথে কোনও যুদ্ধ নেই, তবে আমরা যোদ্ধার হুমকিতে হাঁটু গেড়েছি না।” Therefore, if the United States is ready to interact with Iran from the status of respect for this nation and recognizing equal rights in the international arena, we are also interactive. তবে আমাদের জাতি এমন কোনও জাতি নয় যা শক্তি এবং ক্ষমতার জন্য হুমকির সাথে বাঁকায়। আমাদের জাতির 46 বছর এটি প্রমাণ করেছে। পরীক্ষাটি ত্রুটি পরীক্ষা করা হয়।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন: “ইরানি জনগণের সাথে এক ধাপ এগিয়ে যান এবং এক ধাপ এগিয়ে যান এবং আমরা এক ধাপ এগিয়ে যাব।” এটি সত্য নয় যে আপনি লেখার চিঠি হিসাবে একই সময়ে নিষেধাজ্ঞাগুলি আরও বাড়িয়ে তুলেছেন। আপনি যদি সত্যবাদী হন তবে ইরানের বিরুদ্ধে ওষুধ বয়কট তুলুন। নিষেধাজ্ঞাগুলি একটি অপরাধ।