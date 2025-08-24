আপনি খ্রিস্টানদের আরও বেশি সমর্থন করছেন – মাহদী ত্রুটিগুলি রেমি টিনুবুর দাতব্য হস্তক্ষেপ

মানবাধিকার কর্মী, মাহদী শেহু নাইজেরিয়ার প্রথম মহিলা, সিনেটর ওলুরেমি টিনুবুকে পুনর্নবীকরণ আশা প্রকল্পের অধীনে তার দাতব্য হস্তক্ষেপে উন্মুক্ত পক্ষপাত দেখানোর অভিযোগ করেছেন, তিনি বলেছেন যে তার পদক্ষেপগুলি মুসলমানদের উপর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষে রয়েছে বলে মনে হয়।
রবিবার এক্স -তে ভাগ করা একটি পোস্টে শেহু মিসেস টিনুবুকে একজন আপাতদৃষ্টিতে পক্ষপাতদুষ্ট মা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যার ত্রাণ বিতরণের দিকে দৃষ্টিভঙ্গি নাইজেরিয়ানদের একত্রিত করার পরিবর্তে গভীরতর বিভাজনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
“তার দেহের ভাষা, তার অসংখ্য দাতব্য ব্যয় এবং দুর্যোগের জায়গাগুলিতে তার পরিদর্শনগুলি দেখায় যে নবীন আশা প্রকল্পটি তার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের দিকে খুব বেশি কাত হয়ে গেছে,” তিনি লিখেছিলেন।
“এই উন্মুক্ত পক্ষপাতিত্বগুলি আশা বাড়ায় না বরং আশাগুলি ড্যাশ করে, আরও বিভাজন তৈরি করে এবং ঘৃণা করে যা শেষ পর্যন্ত unity ক্য, সম্প্রীতি এবং সংহতি ধ্বংস করে দেয়।”
শেহু দাবি করেছিলেন যে বেনু, মালভূমি, বাউচি এবং কোগির মতো রাজ্যে দুর্যোগের শিকার ব্যক্তিরা যেখানে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ গঠন করে, প্রথম মহিলার কাছ থেকে কোটি কোটি কোটি নায়ারে চলমান দ্রুত পরিদর্শন এবং উদার অনুদান পেয়েছে।
বিপরীতে, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, সোকোটো, জামফারা, ক্যাটসিনা এবং নাইজারের মতো মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলি হয় হয় উপেক্ষা করা হয়েছে বা তাকে নগদ অর্থ এবং স্বস্তির ফোঁটা ফোঁটা চিনাবাদাম বলে।
তাঁর মতে, “দুর্যোগের শিকার, বেশিরভাগ মুসলমানরা একজন মাকে তার নির্বাচিত এবং পছন্দের বাচ্চাদের প্রতি দৃশ্যমানভাবে কাত হয়ে দেখছেন।”
“এই উন্মুক্ত পক্ষপাতিত্বগুলি আশা বাড়ায় না বরং তাদের ছিন্ন করে, আরও বিভাজন, ঘৃণা তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত unity ক্য ও সম্প্রীতি ধ্বংস করে দেয়।”
বাইবেলের রেফারেন্সের সাথে তাঁর সমালোচনা সমর্থন করে শেহু গীতসংহিতা 25: 8 এবং ইশাইয়া 32: 1-5 নেতৃত্বে ন্যায়বিচার এবং ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
শেহু প্রথম মহিলাকে তার ভূমিকার প্রতি গভীরভাবে প্রতিফলিত করার আহ্বান জানিয়ে শেষ করেছিলেন।