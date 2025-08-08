আপনি জাল আপগ্রেড করা উচিত? আমি এটিকে একটি traditional তিহ্যবাহী ওয়াই-ফাই রাউটারের সাথে তুলনা করেছি এবং এখানে আমার পরামর্শ

রিমোট এবং হাইব্রিড কাজ গ্রহণের সাথে, বাড়িতে একটি নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ থাকা জরুরী – কেবল একটি ডিভাইসের জন্য নয়, বেশ কয়েকটি জন্য। আপনার যদি পরিবার থাকে তবে এমনকি কয়েক ডজনও। তাহলে এর চেয়ে ভাল আর কী, একটি একক অ্যাক্সেস পয়েন্ট, বা একটি জাল নেটওয়ার্ক বাড়ির বিষয়ে ছড়িয়ে পড়ে?
আপনার বাড়ি এবং অফিস কীভাবে সেট আপ করা হয় এবং আপনার কী ধরণের সংযোগ প্রয়োজন তার উপর উত্তর নির্ভর করে। ওয়াই-ফাই রাউটারগুলি আজকাল এত ভাল যে একটি একক অ্যাক্সেস পয়েন্ট প্রায়শই সবচেয়ে সোজা সমাধান হয়। তবে যদি আপনার আরও বড় বাড়ি থাকে বা আপনার অফিসটি আপনার রাউটার থেকে অনেক দূরে অবস্থিত থাকে তবে একটি জাল নেটওয়ার্ক গেম-চেঞ্জার হতে পারে, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন সংকেতকে বাড়িয়ে তোলে।
আপনি যদি পার্থক্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তবে তাও ঠিক আছে। আসুন উভয় প্রকারের সংযোগ পরীক্ষা করি এবং কোনটি আপনার পক্ষে সেরা তা নির্ধারণ করতে তাদের উপকারিতা এবং কনস বিবেচনা করুন।
একটি traditional তিহ্যবাহী ওয়াই-ফাই রাউটার কী?
একটি traditional তিহ্যবাহী রাউটার ইন্টারনেট সংযোগের কেন্দ্রীয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। রাউটারটি আপনার ইন্টারনেট পরিষেবা সরবরাহকারী (আইএসপি) এর কাছ থেকে সংযোগটি অর্জন করে এবং তারপরে বাড়ির চারপাশের অন্যান্য ডিভাইসগুলিকে এটির সাথে সংযোগ স্থাপনের অনুমতি দেয়, হয় ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে, বা কেবল একটি ইথারনেট কেবলটিতে প্লাগ ইন করে। সাধারণত, রাউটারগুলি পাসওয়ার্ড-সুরক্ষিত থাকে যাতে কেবল আপনার পরিবার এটির সাথে সংযোগ করতে পারে।
আপনার যদি একটি traditional তিহ্যবাহী ওয়াই-ফাই রাউটার কিনতে হবে …
1। আপনি একটি বাজেটে
স্ট্যান্ডার্ড রাউটারগুলি সাধারণত জাল নেটওয়ার্ক পণ্যগুলির চেয়ে অনেক বেশি সাশ্রয়ী মূল্যের। আপনি এখনও প্রিমিয়াম রাউটারের জন্য একশো ডলার বা তার বেশি অর্থ প্রদানের আশা করতে পারেন, তবে আরও অনেক ইনপুট ছাড়াই আপনার হোম অফিসকে কার্যকরভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকগুলি বাজেট-বান্ধব বিকল্প রয়েছে।
2। আপনার ভারী ব্যান্ডউইথ এবং গতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে
আজ অনেক রাউটার, যেমন টিপি-লিংক AXE5400 ভারী ব্যান্ডউইথ এবং স্ট্রিমিংয়ের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। কিছু, মত Asus rt-be86uদ্রুততম সংযোগের জন্য বেশিরভাগ লোকের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করার লক্ষ্য।
উদাহরণস্বরূপ, গেমার এবং লাইভ স্ট্রিমারগুলি সাধারণত তারযুক্ত ইথারনেট সংযোগ এবং traditional তিহ্যবাহী রাউটারগুলির সাথে লেগে থাকা উচিত, কারণ তারা সম্ভবত ওয়্যারলেস-প্রথম পণ্যগুলির উপর উন্নত গতি এবং স্থিতিশীলতা সরবরাহ করবে।
3। আপনি একটি প্লাগ এবং প্লে পণ্য চান
একটি স্ট্যান্ডার্ড রাউটার প্রায়শই জাল নেটওয়ার্কের চেয়ে সেট আপ করতে কম ঝামেলা হয়। “জাস্ট ওয়ার্কস” এমন কোনও কিছুর জন্য একটি সাধারণ রাউটার সেরা বিকল্প হতে পারে। এটি একবার সেট আপ করুন, আপডেটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন এবং এটি সম্পর্কে ভুলে যান।
4 আপনি ডিভাইস এবং নেটওয়ার্কগুলি পৃথক করতে চান
আপনি বেশিরভাগ আধুনিক রাউটারগুলিতে অতিথি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক সেট আপ করতে পারেন, তবে আপনি যদি আপনার সমস্ত ডিভাইসকে সুরক্ষার স্বার্থে একটি পৃথক হোম নেটওয়ার্কে রাখতে চান তবে বেশিরভাগ রাউটারগুলি আপনাকে খুব বেশি ঝামেলা ছাড়াই এটি করার অনুমতি দেবে।
জাল রাউটার কি?
যদিও traditional তিহ্যবাহী রাউটারগুলি একক, কেন্দ্রীয় অ্যাক্সেস পয়েন্ট, জাল নেটওয়ার্কিং ডিভাইসগুলি বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়।
ইন্টারনেটে একক গেটওয়ের সাথে সংযুক্ত একটি ডিভাইসের পরিবর্তে, একাধিক ওয়াই-ফাই নোড থেকে জাল নেটওয়ার্কগুলি তৈরি করা হয় যা সমস্ত ওয়েব সংযোগ সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার রান্নাঘরে একটি কেন্দ্রীয় কেন্দ্র এবং হোম অফিস, রান্নাঘর এবং শয়নকক্ষে স্যাটেলাইট নোড থাকতে পারে।
আপনি যখন রান্নাঘরে থাকাকালীন ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করবেন, আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাবের সাথে সংযোগ স্থাপন করবেন, যেখানে আপনি আপনার হোম অফিসে থাকাকালীন একটি নোডে ঝাঁপিয়ে পড়বেন – এবং এই কম্বল কভারেজটি কেন জাল ডিভাইসগুলি বৃহত্তর বাড়ি বা অফিসগুলির জন্য দুর্দান্ত। বেশিরভাগ জাল সিস্টেমগুলি মৃত অঞ্চলগুলি এড়াতে এবং দুর্বল সংযোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেরা চ্যানেল এবং নোডগুলি নির্বাচন করবে।
আপনার যদি একটি জাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম কিনতে হবে …
1। আপনার বাড়িতে স্পটি কভারেজ রয়েছে
একটি জাল নেটওয়ার্কের প্রধান সুবিধা হ’ল প্রসারিত কভারেজ। জাল সেটআপে বিনিয়োগ করা বিরক্তিগুলি সরিয়ে ফেলবে, যেমন কভারেজ ব্ল্যাকস্পট বা প্রচুর বর্গফুট সহ বৃহত্তর বৈশিষ্ট্যগুলিতে ধীর সংযোগগুলি। আপনার একক রাউটার অ্যাক্সেস পয়েন্টের চেয়ে জাল সিস্টেমের সাথে মৃত অঞ্চল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।
জাল নেটওয়ার্কগুলি প্রায়শই পর্যাপ্ত উপগ্রহ সহ 5,000 বর্গফুট এবং আরও অনেক কিছু কভার করতে পারে। এটি একটি কেন্দ্রীয় রাউটার থেকে আপনি আশা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক বেশি।
2। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আপনার একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ দরকার
যেহেতু আপনার ডিভাইসটি কেন্দ্রীয় অ্যাক্সেসের পরিবর্তে নিকটতম স্যাটেলাইট নোডের সাথে সংযুক্ত হবে, এই বৈশিষ্ট্যটি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যে আপনি কোনও সম্পত্তিতে থাকুক না কেন – আপনি সংযোগ ব্যর্থতা বা ড্রপগুলি অনুভব করার সম্ভাবনা কম।
এই পদ্ধতিতে, আপনার বাড়ি থেকে পৃথক কোনও বাগান অঞ্চলে হোম অফিস থাকলে জাল নেটওয়ার্কগুলি বিশেষত কার্যকর।
আরেকটি সুবিধা হ’ল জাল সিস্টেম এবং উপগ্রহগুলি প্রায়শই আধুনিক, স্নিগ্ধ দেখতে এবং ভারী, traditional তিহ্যবাহী রাউটারগুলির চেয়ে আরও বিচক্ষণ হতে পারে, যা আপনাকে স্থান নির্ধারণের জন্য আরও বিকল্প দেয়।
3। আপনি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ চান
একবার জাল নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়ে গেলে, অনেক বিক্রেতারা ব্যবহারকারীদের একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তাদের সিস্টেমটি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। এর মধ্যে নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিকের দিকে নজর রাখা, রিবুট করা বা এমনকি ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে – সম্ভবত এমন শিশুদের জন্য যারা একটি সাধারণ রাউটারের কনফিগারেশন নিয়ে গোলযোগ করতে চান না তাদের জন্য সম্ভবত আকর্ষণীয় সম্ভাবনা। এছাড়াও, কিছু জাল নেটওয়ার্কগুলি স্মার্ট হাব হিসাবেও কাজ করে এবং ভয়েস সহায়কগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সতর্কতার একটি নোট, তবে: আপনি যখন প্রথম জাল নেটওয়ার্ক সেট আপ করেন তখন আপনাকে কনফিগারেশন সেটিংস টুইট করার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করতে হবে।
একটি traditional তিহ্যবাহী ওয়াই-ফাই রাউটার ব্যবহারের তিনটি মূল অসুবিধা রয়েছে:
কভারেজ ইস্যু: যেহেতু একক পয়েন্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস বিতরণ করা হয়, এই সেটআপটির অর্থ এই হতে পারে যে আপনার রাউটার থেকে অনেক দূরে অঞ্চলগুলি ধীর বা দাগযুক্ত সংযোগগুলি ড্রপ করবে। রেঞ্জ এক্সটেন্ডাররা এই বাধা অপসারণে সহায়তা করতে পারে এবং তারা এখনও জাল নেটওয়ার্কে বিনিয়োগের চেয়ে সস্তা হতে পারে, এটি অতিরিক্ত ব্যয়।
ওভারলোড: যদি না এক্সটেন্ডার বা চ্যানেল পৃথকীকরণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার না করা হয় তবে অনেকগুলি সংযোগের ফলে ওভারলোডিং, বাধা, ল্যাগ এবং সংযোগের ড্রপ হতে পারে।
টুইটিং: আপনি যদি রাউটারে আরও উন্নত সেটিংসটি টুইট করতে চান তবে এটি প্রায়শই ডেস্কটপের মাধ্যমে একটি প্ল্যাটফর্মে বিরক্তিকর পরিদর্শন প্রয়োজন, আমরা আমাদের অনেক আধুনিক পরিষেবার জন্য উপভোগ করতে শিখেছি এমন বিরামবিহীন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সংযোগের পরিবর্তে।
পুরো জাল নেটওয়ার্কের জন্য আর্থিক ব্যয়টি মূল্যবান কিনা তা আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মৃত দাগযুক্ত বৃহত্তর বাড়িতে, জাল নেটওয়ার্কিং অবিলম্বে আপনার ওয়াই-ফাই সংকেত শক্তি এবং কভারেজ উন্নত করার একটি উপায় সরবরাহ করতে পারে।
যাইহোক, একটি বড় বাড়ির জন্য আপনার বিদ্যমান রাউটার সেটআপটি ওভারহোল করা ব্যয়বহুল হতে পারে। আপনার ধারাবাহিকভাবে একাধিক ব্যবহারকারী এবং ব্যান্ডউইথের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সংযুক্ত ডিভাইস না থাকলে সম্পূর্ণ জাল সিস্টেমের জন্য যাওয়া ওভারকিল হতে পারে।
আপনি যদি কোনও traditional তিহ্যবাহী হোম রাউটারের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তবে কভারেজটি প্রসারিত করার প্রয়োজন হয় তবে তার পরিবর্তে একটি ওয়াই-ফাই এক্সটেন্ডার একটি সার্থক বিনিয়োগ হতে পারে।
কিছু জাল নেটওয়ার্ক সিস্টেম, যেমন গুগল ওয়াইফাই, নেটগার অরবিএবং অ্যামাজন ইরোআপনার খুব বেশি উপগ্রহের প্রয়োজন না হলে সেট আপ করতে তুলনামূলকভাবে সস্তা।
আপনি যদি একমাত্র ব্যক্তি যদি আপনার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেন এবং একটি স্থিতিশীল, শক্তিশালী ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয়-যেমন রিসোর্স-ক্ষুধার্ত কাজের অ্যাপ্লিকেশন বা গেমিংয়ের জন্য-একটি traditional তিহ্যবাহী রাউটার এবং একটি ইথারনেট কেবল আপনার নির্ভরযোগ্য এবং দ্রুত ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত হতে পারে। সংযোগটি সঠিকভাবে কাজ করে থাকলে ওয়্যারলেসের চেয়ে তারযুক্ত ইন্টারনেটের গতি দ্রুত হওয়া উচিত, এবং একটি সাধারণ ইথারনেট কেবলে বিনিয়োগ করা, 10 ডলার বা 15 ডলারের বেশি না পাওয়া সহজ, যথেষ্ট হতে পারে। এটি আপনাকে সম্পূর্ণ ওভারহোলের ব্যয় বাঁচাতে পারে।
ওয়াই-ফাই রেঞ্জের এক্সটেন্ডারগুলিও যদি আপনাকে কিছু ক্ষেত্রে কভারেজ এবং থ্রুপুট বাড়াতে হয় তবে জালটির বিকল্প হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে এবং তারা সম্ভবত পৃথক জাল নোড কেনার চেয়ে কম ব্যয়বহুল হবে। কিছু বিক্রেতারা যেমন জাল “বোল্ট-অনস” সরবরাহ করে আসুস ‘আইমেশযা সমস্ত কিছু ছিঁড়ে ফেলা এবং আবার শুরু না করে জাল-জাতীয় কভারেজ ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক তৈরি করে। যাইহোক, খারাপ দিকটি হ’ল আপনাকে সম্ভবত এই বল্ট-অনগুলি সেট আপ করতে এবং আপনার রাউটারের কনফিগারেশনগুলির সাথে টেম্পারিং করতে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হবে।
এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সর্বোত্তম উপায় হ’ল বিলম্বতা বিবেচনা করা। সামগ্রিকভাবে, অনেক জাল সিস্টেম আজ সম্ভাব্য ডাউনগ্রেডগুলির গতিতে প্রসারিত কভারেজ বাণিজ্য করে।
যদি আপনার পরিবারের গেমাররা আকস্মিকভাবে কনসোল ব্যবহার করে থাকে তবে আপনি কোন ধরণের রাউটার ব্যবহার করেন তা বিবেচ্য নয়। তবে পেশাদার এবং ডেডিকেটেড গেমাররা একেবারে ছোট ল্যাগ বা বিলম্বিত সমস্যাগুলি লক্ষ্য করবে – এবং তারা সর্বোত্তম গতি এবং স্থিতিশীলতা উপলব্ধ চাইবে। এই ক্ষেত্রে, একটি তারযুক্ত, traditional তিহ্যবাহী রাউটার সম্ভবত আপনার সেরা বাজি।
আমি পিসি, ইন্টারনেট-ভিত্তিক গেমিং এবং বন্ধুদের সাথে সেশনগুলির জন্য একটি ইথারনেট, ক্যাবলড সংযোগ পছন্দ করি এবং আমার জাল নেটওয়ার্ক সম্ভবত পর্যাপ্ত হবে, তবে আমি পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাই না।
যদিও জাল ওয়াই-ফাই এবং এক্সটেন্ডাররা উভয়ই আপনার বাড়ির কভারেজ উন্নত করবে, উভয়ই অসুবিধা রয়েছে।
জাল সিস্টেমগুলির জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় এবং ব্যয়টি দ্রুত যোগ করতে পারে তবে তারা আপনার বাড়ির চারপাশে বিন্দুযুক্ত ওয়াই-ফাই অ্যাক্সেস পয়েন্টগুলির মধ্যে নির্বিঘ্ন ট্রানজিশন সরবরাহ করে। তদুপরি, আপনি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে দ্রুত সেটিংস পরিবর্তন করতে বা আপডেটগুলি সম্পাদন করতে পারেন।
ওয়াই-ফাই এক্সটেন্ডারদের এত সহজে টুইট করা যায় না। যাইহোক, এগুলি সস্তা এবং আপনি যদি কেবল কয়েকটি মৃত অঞ্চল মোকাবেলা করতে চান তবে সেরা বিকল্প, কারণ আপনাকে কেবল আপনার প্রধান রাউটারে প্লাগ করতে হবে। মনে রাখবেন যে, জাল নোডগুলির বিপরীতে, ওয়াই-ফাই এক্সটেন্ডাররা যানজটকে উন্নত করবে না বা বাধাগুলি নির্মূল করবে না।
