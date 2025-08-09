আপনি যখন আইনত একটি কুকুরের সাথে একটি গরম গাড়িতে প্রবেশ করতে পারেন | আবহাওয়া | খবর

গ্রীষ্মের উত্তাপে ব্রিটেন যেমন বাস করে, বিপদটি বন্ধ গাড়ির দরজার পিছনে রয়েছে – এবং এটির জন্য জীবন ব্যয় করতে পারে।
গরম যানবাহনে থাকা কুকুরগুলি কয়েক মিনিটের মধ্যে মারাত্মক হিটস্ট্রোক ভোগ করতে পারে, তবুও জনসাধারণের অনেক ভাল-অর্থপূর্ণ সদস্যরা বুঝতে পারেন না যে তাদের বাঁচানোর জন্য একটি গাড়িতে প্রবেশ করা তাদের আদালতে অবতরণ করতে পারে।
এখন যুক্তরাজ্যের একজন আইনজীবী উভয় পোষা প্রাণীর মালিক এবং উদ্ধারকারীদের পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আইনটি বোঝার জন্য সতর্ক করছেন।
আইনী প্ল্যাটফর্মের আইনী অভিযানের প্রধান ড্যানিয়েল ম্যাকাফি বলেছেন, “কোনও গাড়িতে পোষা প্রাণী ছেড়ে দেওয়া প্রযুক্তিগতভাবে অবৈধ নয়” আইনী।
“তবে প্রাণী কল্যাণ আইন ২০০ 2006 মালিকরা তাদের প্রাণীর কল্যাণের জন্য মালিকদের অপরাধমূলকভাবে দায়ী করে তোলে। যদি কোনও পোষা প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে, ভোগা হয় বা তাপের সংস্পর্শের কারণে মারা যায়, তবে মালিকরা কারাগারের সাজা এবং সীমাহীন জরিমানা বহনকারী প্রাণী নিষ্ঠুরতার অভিযোগের মুখোমুখি হতে পারেন।”
এটি কেবল পোষা প্রাণীর মালিক নয় যাদের সাবধানতার সাথে পদচারণ করা দরকার। যদিও জনগণ ধরে নিতে পারে যে তারা যদি কোনও দু: খিত প্রাণীকে বাঁচাতে কাজ করে তবে তারা সুরক্ষিত, ম্যাকাফি দ্রুত স্পষ্ট করে বলেছে যে অপরাধী ক্ষতির অভিযোগের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে অনুসরণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনী পদক্ষেপ রয়েছে।
“যদিও পুলিশ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে (সঙ্কটে থাকা প্রাণী সম্পর্কে জরুরি আহ্বানের প্রতিক্রিয়া সহ), আইনটি জনসাধারণের সদস্যদের জন্যও প্রাণীদের উদ্ধার করার জন্য গাড়িতে প্রবেশের প্রতিরক্ষা সরবরাহ করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেন।
এই সুরক্ষা, প্রায়শই “আইনী অজুহাত” প্রতিরক্ষা বলা হয়, এটি ফৌজদারী ক্ষতি আইন আইন 1971 এর ধারা 5 (2) (খ) এর অধীনে আসে। তবে এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যদি ব্যক্তি সত্যই বিশ্বাস করে যে প্রাণীটিকে গুরুতর ক্ষতি বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।
“একটি সাধারণ ভুল ধারণা হ’ল একা সহানুভূতির বাইরে কাজ করা আইনী প্রতিরক্ষা – এটি নয়,” ম্যাকাফি সতর্ক করে দিয়েছেন। “আদালত একটি প্রমাণযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসের সন্ধান করবে যে ফৌজদারী ক্ষতি আইন ১৯ 1971১ এর ধারা ৫ (২) (খ) অনুসারে প্রাণীর কল্যাণ রক্ষার জন্য তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।”
আইনী সমস্যা এড়ানোর জন্য, জনসাধারণের সদস্যদের হস্তক্ষেপের আগে বেশ কয়েকটি মূল পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে: “অভিনয়ের আগে আইনত নিজেকে রক্ষা করার জন্য জনসাধারণের একজন সদস্যকে নেওয়া উচিত,” ম্যাকাফি পরামর্শ দিয়েছেন। “এর মধ্যে অবিলম্বে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করা, প্রাণীর ফটোগ্রাফিক বা ভিডিও প্রমাণ নেওয়া এবং আশেপাশের গাড়ির মালিককে সনাক্ত করার চেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।”
গুরুতরভাবে, কুকুর এবং অন্যান্য পোষা প্রাণীকে ইংরেজি এবং ওয়েলশ আইনের অধীনে সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয় – এ কারণেই একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ করা এমনকি উদ্ধার নামে এমনকি আদালতকে সম্মতি জানানো হলেও এই পদক্ষেপটি যুক্তিসঙ্গত ছিল।
আদালত পৃথকভাবে প্রতিটি কেসকে মূল্যায়ন করে, তাপমাত্রার অবস্থার মতো ওজনের কারণগুলি, পরিস্থিতির আপাত জরুরিতা এবং প্রাণীটি কতক্ষণ সঙ্কটে পড়েছিল বলে মনে হয়।
পার্ক করা যানবাহনগুলির অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা এক ঘন্টার নিচে 47 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রকেট করতে সক্ষম হয় – এমনকি যখন এটি কেবল 22 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বাইরে থাকে – বিপদগুলি আসল, এবং প্রতি গ্রীষ্মে গাড়িগুলিতে থাকা প্রাণীদের আরএসপিসিএ রিপোর্টগুলি।
সুতরাং যখন সহানুভূতি প্রশংসনীয়, আইনী সচেতনতা অপরিহার্য।
যদি আপনি কোনও লক গাড়িতে কোনও কুকুরকে সঙ্কটে দেখেন তবে কেবল অভিনয় করবেন না – ডকুমেন্ট, সতর্কতা এবং বুদ্ধিমানের সাথে এগিয়ে যান।