আপনি যখন একটি নতুন গুগল পিক্সেল 10 ফোনটি প্রিআর্ডার করুন – তখন একটি বিনামূল্যে অ্যামাজন উপহার কার্ড পান – 300 ডলার পর্যন্ত – এখানে কীভাবে রয়েছে

নতুন পিক্সেল 10 সিরিজ, নতুন ইয়ারবডস এবং দ্য নিউ সহ বুধবার গুগলের তৈরি গুগলের তৈরি বেশ কয়েকটি নতুন ডিভাইস বাদ পড়েছে পিক্সেল ওয়াচ 4।
এছাড়াও: গুগল দ্বারা তৈরি সমস্ত কিছু ঘোষণা
আপনি আজ থেকে শুরু করে এই ডিভাইসগুলি প্রিআর্ডার করতে পারেন এবং আমরা ইতিমধ্যে কিছু স্ট্যান্ডআউট ডিল স্পট করেছি যা আপনার অর্থ সাশ্রয় করবে। ওভার এ অ্যামাজনআপনি যখন গুগল পিক্সেল 10 প্রো ফোল্ডকে প্রিআর্ডার করুন, আপনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটি 300 ডলার অ্যামাজন উপহার কার্ড পাবেন।
এছাড়াও, আপনি যখন প্রিআর্ডার করুন তখন আপনি একটি 200 ডলার উপহার কার্ড পেতে পারেন গুগল পিক্সেল 10 প্রোএবং আপনি যখন বেস মডেলটিকে প্রিপারেন্ড করেন তখন একটি 100 ডলার উপহার কার্ড গুগল পিক্সেল 10।
গুগল পিক্সেল 10 সিরিজের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে কিউ 2 ওয়্যারলেস চার্জিং, একটি নতুন ডক মোড বৈশিষ্ট্য যা ফোনগুলি নতুন পিক্সেলস্নাপ চার্জিং মাউন্ট, স্লিমার ফ্রন্ট স্ক্রিন বেজেলস এবং আরও ভাল ব্যাটারির লাইফে মাউন্ট করার সময় সময়, আবহাওয়া, ফটোগুলি এবং এমনকি স্মার্ট হোম নিয়ন্ত্রণগুলি প্যাসিভভাবে প্রদর্শন করতে দেয়।
জেডডিএনইটি ম্যানেজিং এডিটর কেরি ওয়ান গুগল পিক্সেল 10 মডেলের চারটি সাথেই হ্যান্ডস-অন গিয়েছিলেন এবং পিক্সেল প্রো এক্সএল দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল।
এছাড়াও: আমি প্রতিটি গুগল পিক্সেল 10 মডেলের সাথে হ্যান্ডস -অন গিয়েছিলাম – এবং আমি যেটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছি তা দেখে অবাক হয়েছি
“আমি গুগলের বিভিন্ন নতুন এআই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্রো এক্সএল মডেলের বৃহত্তর 6.8-ইঞ্চি স্ক্রিনটি আরও অনুকূল পেয়েছি, এটি বার্তা এবং ফোন কলগুলিতে যাদু সংকেত প্রদর্শন করার জন্য, বা ক্যামেরা কোচ চালু করার সময় ফটো টিপস, এটি ফোন হিসাবে সিমেন্ট করে আমি সম্ভবত এই গ্রীষ্মে আপগ্রেড করব,” তিনি লিখেছিলেন।
পিক্সেল 10, পিক্সেল 10 প্রো, এবং পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল আনুষ্ঠানিকভাবে 28 আগস্ট মুক্তি পাবে, যখন আপনাকে পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজের জন্য 9 ই অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এটি মিস করবেন না অ্যামাজন প্রির্ডার ডিল এবং একটি বিনামূল্যে উপহার কার্ডে 300 ডলার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ।
আরও গুগল পিক্সেল ফোন ডিল: সেরা কিনুন | ভেরিজন | টি-মোবাইল | সেরা পিক্সেল 10 ফোন কেস
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
জেডডনেটের রেটিং সিস্টেমের ভিত্তিতে, আমি এই চুক্তিটি 3/5 রেটিং দিচ্ছি যেহেতু ফোনটি নিজেই ছাড় নেই; আপনি কেবল একটি অ্যামাজন উপহার কার্ডের পার্ক পান। তবে, আপনি যে উপহার কার্ডটি চান তার দিকে রাখতে পারেন, যা দুর্দান্ত।
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রয় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি কোনও চুক্তি মিস করেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাই।
আরও দেখান
আপনাকে স্মার্ট কেনাকাটা করতে সহায়তা করার জন্য আমরা সর্বাধিক সঠিক পরামর্শ সরবরাহ করার লক্ষ্য রেখেছি। জেডডিএনইটি 33 বছরের অভিজ্ঞতা, 30 হ্যান্ড-অন পণ্য পর্যালোচক এবং 10,000 বর্গফুট ল্যাব স্পেস সরবরাহ করে যাতে আমরা আপনাকে সেরা প্রযুক্তি নিয়ে আসছি তা নিশ্চিত করতে।
2025 সালে, আমরা আপনার মতো পাঠকদের সাথে সঞ্চয় ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি পরিমাপযোগ্য সিস্টেম বিকাশ করে ডিলগুলিতে আমাদের পদ্ধতির পরিমার্জন করেছি। আমাদের সম্পাদকের ডিল রেটিং ব্যাজগুলি আমাদের বেশিরভাগ চুক্তির সামগ্রীর সাথে সংযুক্ত করা হয়, আপনাকে সর্বোত্তম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার জন্য আমাদের দক্ষতার ব্যাখ্যা করা সহজ করে তোলে।
এই পদ্ধতির মূল অংশে আমাদের দলের সদস্যদের দক্ষতার ভিত্তিতে এবং ফ্রিকোয়েন্সি, ব্র্যান্ড বা পণ্য স্বীকৃতি এবং আরও অনেক কিছুর উপর ভিত্তি করে স্লাইডিং-স্কেল সিস্টেমের সাথে মিলিত টপ-টেক পণ্যগুলিতে প্রদত্ত সঞ্চয়কে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য শতাংশ-অফ-ভিত্তিক সিস্টেম রয়েছে। ফলাফল? হস্তশিল্পী ডিলগুলি আপনার মতো জেডডিএনইটি পাঠকদের জন্য বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, আমাদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত।
এছাড়াও: 2025 সালে আমরা কীভাবে জেডডনেটে ডিলগুলি রেট করি
আরও দেখান