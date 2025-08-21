আপনি যখন এটিএন্ডটি-তে কোনও ফোন ট্রেড-ইন করেন তখন একটি বিনামূল্যে পিক্সেল 10 প্রো বা পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল পান

জেডডনেট থেকে গুগল কভারেজ দ্বারা তৈরি আরও গভীরতা পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে তার সর্বশেষ স্মার্টফোন সিরিজ, দ্য পিক্সেল 10 প্রকাশ করেছে এবং আসন্ন রিলিজগুলির সাথে মিলে যাওয়ার জন্য এটিএন্ডটি তিনটি নতুন ডিল আউট করছে।
প্রথমত, আপনি হয় পেতে পারেন পিক্সেল 10 প্রো বা পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল সম্পূর্ণরূপে একটি যোগ্য বাণিজ্য সহ বিনামূল্যে। এটিএন্ডটি অনুসারে, এই অফারটি কেবলমাত্র “যোগ্য (স্মার্টফোন) এর সাথে বৈধ যা (ন্যূনতম) $ 35 এর সর্বনিম্ন ট্রেড-ইন মান”। অতিরিক্তভাবে, “যে কোনও বছর থেকে পিক্সেল স্মার্টফোনগুলি যে কোনও শর্তে গৃহীত হবে।”
দ্বিতীয়ত, আপনি যদি পিক্সেল 10 প্রো বা 10 প্রো এক্সএল অফারটি গ্রহণ করেন তবে আপনার কাছে একটি কেনার সুযোগ থাকবে 128 জিবি পিক্সেল 10 এক মাসে মাত্র $ 7.99 এর জন্য, কোনও ট্রেড-ইন প্রয়োজন নেই। সেই $ 8 মাসিক পরিকল্পনাটি পরবর্তী 36 মাসের জন্য চলবে।
অবশেষে, আপনি যদি পিক্সেল 10 সিরিজের স্মার্টফোনটি কিনে থাকেন তবে আপনি একটি পাবেন বিনামূল্যে পিক্সেল ওয়াচ 3 এবং 50% বন্ধ করুন গুগল পিক্সেল আনুষাঙ্গিক নির্বাচন করুন, যার মধ্যে পিক্সেল কুঁড়ি, স্ক্রিন প্রটেক্টর, ফোন কেস, একটি পাওয়ার চার্জার এবং একটি ওয়্যারলেস চার্জিং স্ট্যান্ড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন এটিএন্ডটি প্রতিনিধি আমাকে বলেছিলেন যে কেসস, চার্জার এবং চার্জিং সমস্ত নতুন পিক্সেলসন্যাপ বৈশিষ্ট্যটিকে সমর্থন করে।
পিক্সেলসন্যাপ মূলত অ্যান্ড্রয়েডের জন্য ম্যাগস্যাফ চার্জিং। এটি ফোনের পিছনে যায় এমন চৌম্বকীয় চার্জারের মাধ্যমে দ্রুত, কিউ 2-সামঞ্জস্যপূর্ণ ওয়্যারলেস চার্জিং সরবরাহ করে। আনুষঙ্গিক অফারে কয়েকটি বিধিনিষেধ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি চারটি সীমা সহ কেবলমাত্র যোগ্য ডিভাইস ক্রয় প্রতি একটি আনুষাঙ্গিক পেতে পারেন।
গুগলের পিক্সেল 10 সিরিজটি মূল ক্ষেত্রগুলিতে স্মার্টফোনকে উন্নত করে পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ক্রমবর্ধমানভাবে আপগ্রেড করে। বেস পিক্সেল 10 মডেলটি নতুন তৃতীয় বিকল্প হিসাবে 5x টেলিফোটো লেন্স সহ একটি ট্রিপল ক্যামেরা সিস্টেম পেয়েছে। প্রতিটি ডিভাইসে ক্যামেরা কোচের মতো নতুন এআই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা রিয়েল টাইমে ফটোগ্রাফির টিপস সরবরাহ করে। এছাড়াও ম্যাজিক কুরে রয়েছে, আরও সক্রিয় ডিজিটাল সহকারী যা আপনি অনুসন্ধান শুরু করার আগে তথ্য এবং ফাইলগুলি পৃষ্ঠতল করে, এটি আপনার কুকুরের ফ্লাইটের বিশদ বা ছবি হোক।
পিক্সেল 10 লাইনটি পিক্সেল 9 এর সাথে বিভিন্ন মিল রয়েছে – বেশিরভাগই এর টেকসই ফর্ম ফ্যাক্টর। তারা ক্ষতির বিরুদ্ধে প্রদর্শন রক্ষা করতে এবং আইপি 68 প্রতিরোধের রেটিং গর্বিত করতে একই কর্নিং গরিলা গ্লাস ভিক্টাস 2 স্ক্রিন খেলাধুলা করে। এর অর্থ ফোনগুলি সম্পূর্ণ ধুলার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত এবং ডুবো পানির নীচে বেঁচে থাকতে পারে।
সফ্টওয়্যার পক্ষের, গুগলের পিক্সেল 10 ফোনগুলি সাত বছরের পিক্সেল ড্রপ, ওএস এবং সুরক্ষা আপডেটগুলি গ্রহণ করবে, যাতে ডিভাইসটি ম্যালওয়ারের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করে।
আমি কীভাবে এই চুক্তিটি রেট দিয়েছি
জেডডনেটের রেটিং সিস্টেম অনুসারে, এই চুক্তিটি 5/5 এর নিখুঁত স্কোর পায়। আপনি গুগলের সর্বশেষতম দুটি স্মার্টফোন সম্পূর্ণরূপে নিখরচায় পাচ্ছেন (যতক্ষণ আপনি যোগ্যতা অর্জন করেন)। সর্বোপরি, আপনি একটি বৃহত্তর হ্রাস মূল্যে, একটি বিনামূল্যে স্মার্টওয়াচ এবং 50% অফ আনুষাঙ্গিকগুলিতে একটি তৃতীয় পিক্সেল 10 ফোনও পেতে পারেন। আপনি এর চেয়ে ভাল আর কিছু পেতে পারবেন না।
এটিএন্ডটি অনুসারে, এই চুক্তিটি 8 ই জানুয়ারী, 2026 এ শেষ হবে, তাই আপনার কিছুক্ষণ আছে।
ডিলগুলি যে কোনও সময় বিক্রয় বা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাপেক্ষে, যদিও জেডডিএনইটি আপনার পক্ষে সেরা সঞ্চয় স্কোর করার জন্য সেরা পণ্য ডিলগুলি সন্ধান, ভাগ করে নেওয়া এবং আপডেট করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। আমাদের বিশেষজ্ঞদের দল নিয়মিত আমরা যে ডিলগুলি ভাগ করি সেগুলি এখনও বেঁচে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য চেক ইন করে। আপনি যদি কোনও চুক্তি মিস করেন তবে আমরা দুঃখিত, তবে হতাশ হবেন না – আমরা জেডডনেট ডটকম এ আপনার সাথে আপনার সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ক্রমাগত নতুন সম্ভাবনা খুঁজে পাই।
