আপনি যখন কোনও গুগল পিক্সেল 10 ফোন প্রি অর্ডার করেন তখন একটি 300 ডলার অ্যামাজন উপহার কার্ডে উঠুন

গুগল সবেমাত্র পিক্সেল 10 স্মার্টফোনগুলির একটি লাইন সহ নতুন ডিভাইসগুলির একটি স্পেট প্রকাশ করেছে। অ্যামাজন তাড়াতাড়ি হাইপ ট্রেনে যোগ দিয়েছে, কারণ এটি এখন এই হ্যান্ডসেটগুলির মধ্যে একটি প্রাক-অর্ডার দেওয়ার সময় উপহার কার্ড সরবরাহ করে। কোন ডিভাইস কেনা হয় তার উপর নির্ভর করে উপহার কার্ডগুলির মূল্য 100 ডলার থেকে 300 ডলার পর্যন্ত।
সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ’ল 200 ডলার উপহার কার্ড যখন পিক্সেল 10 প্রো প্রি অর্ডার করা 128 গিগাবাইট স্টোরেজ সহ। এই মডেলটির দাম $ 1000, যাতে মূলত দামটি কমিয়ে দেয় $ 800। পিক্সেল 10 প্রো ওয়্যারলেস চার্জিং, একটি উন্নত ক্যামেরা সিস্টেম, একটি উজ্জ্বল প্রদর্শন এবং গত বছরের মডেলের চেয়ে বড় ব্যাটারি সরবরাহ করে। এটি 28 আগস্ট জাহাজ।
আরও বড় এবং গরুর মাংসের প্রাক অর্ডার করা 256 গিগাবাইট স্টোরেজ সহ পিক্সেল 10 প্রো এক্সএল একটি $ 200 অ্যামাজন উপহার কার্ড সরবরাহ করে। এইটির দাম $ 1,200 এবং 28 আগস্টে জাহাজগুলি। 128 গিগাবাইট স্টোরেজ সহ বেস পিক্সেল 10 স্মার্টফোনটি সেই তারিখ এবং স্টোরগুলিতেও হিট করে একটি $ 100 উপহার কার্ড নিয়ে আসে। এন্ট্রি-লেভেল হ্যান্ডসেটের জন্য দাম $ 800।
অবশেষে, পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ রয়েছে। এই ভাঁজযোগ্য 512 জিবি সংস্করণ একটি 300 ডলার উপহার কার্ড নিয়ে আসেযা অ্যামাজনে সত্যিই কিছু ক্ষতি করতে যথেষ্ট। কিছু সতর্কতা আছে। এটির জন্য $ 1,900 খরচ হয় এবং 9 ই অক্টোবর পর্যন্ত শিপ করে না।
এই সমস্ত উপহার কার্ডের পাগলামি 4 সেপ্টেম্বর শেষ হয়। অন্য কথায়, অদূর ভবিষ্যতে একটি প্রাক-অর্ডারটি পেতে একটি প্রি-অর্ডার আপ করুন।
