আপনি যদি এটি আলুতে দেখেন তবে তাত্ক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রের অনুমতিগুলি কল করুন। আগ্রারিভ প্যাথোজেন সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন

“ক্ষেত্রের কার্যকারক এজেন্টে প্রবেশের ক্ষেত্রে, সমস্ত পণ্য বিক্রয়ের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে এবং সংক্রামিত অঞ্চলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য আলু এবং অন্যান্য ফসলের জন্য উপযুক্ত হারায়। মাটিতে প্যাথোজেনের বিতর্কের স্থায়িত্বের কারণে, ফোকি নির্মূলের জন্য দীর্ঘ সময় এবং কৃষি প্রয়োজনীয়তার কঠোরভাবে পালন করা প্রয়োজন,” প্রকাশনাটি বলেছে।

আলু ক্যান্সার কীভাবে চিনতে হবে?

এই রোগটি মূলত কন্দগুলি প্রভাবিত করে, কম প্রায়শই – কান্ড এবং পাতা। সর্বাধিক সাধারণ চিহ্নটি হ’ল আলুর উপর ওয়ার্টি বৃদ্ধি, যা শেষ পর্যন্ত ফুলকপির মতো হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি বিকৃতকরণ, কন্দের পচা এবং পণ্যটির সম্পূর্ণ ক্ষতি বাড়ে।

বিতরণ উপায়

রোগজীবাণু সংক্রামিত রোপণ উপাদান, সংক্রামিত মাটি, কৃষি যন্ত্রপাতি, পাত্রে, সার, বন্যার জলের চাকা সহ সংক্রামিত হয়। উচ্চ দক্ষতার কারণে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার বীজগুলি। প্যাথোজেনের বিস্তার অসম্পূর্ণ, তবে দ্রুত হতে পারে।

কিভাবে প্রতিরোধ

বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, “প্রতি চার থেকে পাঁচ বছরে প্রতি চার থেকে পাঁচ বছরে একটি ভারী ইউনিট তৈরি করুন, এমনকি প্যাথোজেনের অভিযোজন এড়াতে টেকসই জাতগুলির জন্যও শস্য, শস্য এবং প্রযুক্তিগত ফসল বৃদ্ধির জন্য ফসলের ঘূর্ণন-পূর্বে পর্যবেক্ষণ করুন। “সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ক্ষেত্রগুলি তীক্ষ্ণ করবেন না। এই জাতীয় অঞ্চলে বহুবর্ষজীবী bs ষধিগুলি বাড়ানো অগ্রহণযোগ্য।”

আক্রান্ত আলু এবং উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশগুলি পুড়িয়ে ফেলা দরকার – এগুলি মাঠে বা কম্পোস্টের স্তূপে রেখে দেওয়া বিপজ্জনক।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছিলেন, “কেবল তাপ চিকিত্সার পরে কাঁচা সংক্রামিত প্রাণিসম্পদ কন্দ ব্যবহার করবেন না।

আলু ক্যান্সারের সন্দেহের ক্ষেত্রে কী করবেন?

যদি আলুতে সন্দেহজনক লক্ষণগুলি সনাক্ত করা হয় তবে আপনার অঞ্চলে রাজ্য জেলা পরিষেবার আঞ্চলিক সংস্থাটির সাথে যোগাযোগ করুন।

“স্বাধীন সংগ্রামের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না! ভুল পদক্ষেপগুলি রোগের আরও বিস্তারকে অবদান রাখতে পারে,” নিবন্ধে নিবন্ধে জোর দেওয়া হয়েছে। “আলু ক্যান্সার কেবল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা খামারের জন্যই হুমকি সৃষ্টি করে। যদি প্যাথোজেনটি ছড়িয়ে পড়ে তবে পুরো কৃষিক্ষেত্র খাত ভোগ করে, রাজ্যের ফাইটোসান্টিয়ারি সুরক্ষা লঙ্ঘন করা হয়।”

