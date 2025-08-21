আপনি যদি এলসবেথ পছন্দ করেন তবে আপনাকে আরটি -তে 97% দিয়ে এই হুলু হত্যার রহস্যটি চেষ্টা করতে হবে

ভক্ত এলসবেথ অবশ্যই আরেকটি হত্যার রহস্য পরীক্ষা করা দরকার, বিশেষত রোটেন টমেটোতে 97% রয়েছে। এলসবেথ 3 মরসুম ইতিমধ্যে একটি স্টার-স্টাড অতিথি তারকা রোস্টার ঘোষণা করেছে। যদিও সিবিএস শো একটি পদ্ধতিগত, তবে এই নামগুলির মধ্যে অনেকগুলি কৌতুক অভিনেতা।
স্টিফেন কলবার্ট যোগদান করবেন এলসবেথ মরসুম 3 একটি কাল্পনিক দেরী-রাতের হোস্ট খেলছে। এই ভূমিকা বিশেষত প্রাসঙ্গিক স্টিফেন কলবার্টের সাথে দেরী শোসাম্প্রতিক বাতিলকরণ। তিনি অ্যামি সেদারিসের সাথে যোগ দেবেন, যিনি তাঁর প্রধান লেখক এবং নির্বাহী নির্মাতার চরিত্রে অভিনয় করবেন। কনান ও’ব্রায়নের সাইডকিক, অ্যান্ডি রিখটারও এই পর্বে হাজির হবেন, এবার কলবার্টের ডান হাতের লোকটি খেলবে।
ডেভিড ক্রসও যোগ দিচ্ছেন এলসবেথ কাস্ট, যা প্রমাণ করে যে শোটি তার কৌতুক উপাদানগুলির মধ্যে ঝুঁকছে। এলসবেথ 3 মরসুম অক্টোবর পর্যন্ত ফিরে আসবে না। যাইহোক, ভাগ্যক্রমে ভক্তদের জন্য, আরও একটি কৌতুক অপরাধের শো রয়েছে তারা এখনই দ্বিপাক্ষিক করতে পারে।
বিল্ডিংয়ে কেবল খুনগুলি একটি কৌতুক হত্যার রহস্য
এলসবেথ ভক্তদের হুলুর মূল সিরিজটি পরীক্ষা করতে হবে, কেবল ভবনে খুন। স্বীকৃত, বিল্ডিংয়ে কেবল খুন এর চেয়ে কমেডি বেশি এলসবেথ, সেরা কৌতুকের জন্য একটি এমির জন্য মনোনীত হয়েছে প্রতি মরসুম। তবে, সাথে এলসবেথ 3 মরসুমের জন্য এতগুলি কৌতুক অভিনেতাকে কাস্টিং করা, দুটি শোয়ের মধ্যে স্পষ্টতই মিল রয়েছে।
অবশ্যই, দুটি রহস্য অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু বড় পার্থক্য রয়েছে। এলসবেথ প্রতিটি পর্বে একটি আলাদা খুনের দিকে মনোনিবেশ করে, পুরো মৌসুম জুড়ে একটি ওভার-আর্চিং নন-হরিণ গল্প চলছে। বিল্ডিংয়ে কেবল খুনঅন্যদিকে, একটি মৌসুমে একটি হত্যার অনুসরণ করে।
এলসবেথ এখনই বাতাসের অন্যান্য শো থেকেও দাঁড়িয়ে আছে, কারণ এটি কোনও traditional তিহ্যবাহী “হুডুননিট” নয়, বরং একটি “হাওচ্যাচেম”। শ্রোতারা প্রতিটি পর্বের শুরুতে ঘাতককে শিখেন, তারপরে এলসবেথ এবং পুলিশকে টুকরোগুলি একসাথে রাখার জন্য অপেক্ষা করে। বিল্ডিংয়ে কেবল খুন একটি traditional তিহ্যবাহী “হুডুননিট,” মরসুমের সমাপ্তিতে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে।
সব বলা হচ্ছে, একজনের ভক্তরা অন্যকে ভালবাসবে। উভয়ই এলসবেথ এবং ওবিল্ডিংয়ে nly খুন হাসি-আউট-লাউড মজার মুহুর্তগুলি আছেতাদের যেমন আরও গা er ় পদ্ধতিগত থেকে স্বাগত বিরতি তৈরি করা আইন ও আদেশ বা এনসিআইএস। আশা করি, আরও ভবিষ্যতের শো তাদের প্লেবুক থেকে একটি পৃষ্ঠা নেবে।
কেবল ভবনে খুনের একটি তারকা-স্টাড কাস্ট রয়েছে
এলসবেথ এবং বিল্ডিংয়ে কেবল খুন এমনকি কিছু বিখ্যাত অতিথি তারকাদের শেয়ার করুন, তাই ভক্তরা তাদের টিভিগুলিতে কিছু পরিচিত মুখগুলি দেখে আনন্দিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, কেগান-মাইকেল কী উপস্থিত হবে ওমিটবি মরসুম 5, কিন্তু এলসবেথ ভক্তরা তাকে অ্যাশটন হেইস হিসাবে মনে রাখবেন 1 মৌসুমে। কী একমাত্র কাস্ট ক্রসওভার নয়।
নাথন লেন এবং ম্যাথিউ ব্রোডেরিক উভয়ই অভিনয় করেছেন এলসবেথ এবং ওমিটবি। জন্য এলসবেথ ভক্তরা যারা বিশেষভাবে কমেডি এবং অতিথি তারকাদের পছন্দ করেন, বিল্ডিংয়ে কেবল খুন দ্বিখণ্ডিত-দেখার জন্য নিখুঁত শো। নতুন দর্শকরা রহস্য এবং বিখ্যাত মুখগুলি, পাশাপাশি রসিকতা এবং নাটক পছন্দ করবে।
