আপনি যদি নিজেকে সাই-ফাই ফ্যান বলে থাকেন তবে আপনি এই 5-মরসুমের মাস্টারপিসটি দেখেছেন যা টেলিভিশন পরিবর্তন করেছে

এটির সময়ের চেয়ে কতটা এগিয়ে ফ্রিঞ্জ সত্যিই ছিল। ২০০৮ সালে যখন এটি প্রিমিয়ার হয়েছিল, তখন সাই-ফাই টিভি একটি শিফটে ছিল, গা er ়, আরও সিরিয়ালযুক্ত এবং অদ্ভুত পেতে কম ভয় পেয়েছিল। ফ্রিঞ্জ কেবল সেই শিফটের জন্য প্রস্তুত ছিল না – এটি ছিল শিফট। জেজে আব্রামস, অ্যালেক্স কুর্তজম্যান এবং রবার্তো অর্কি দ্বারা নির্মিত, এই পাঁচ-মৌসুমের কাহিনী এফবিআইকে উচ্চ-ধারণার বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর সাথে মিশ্রিত করে যেগুলি বিপ্লবী অনুভূত হয়েছিল। এর ডিএনএ আজকের জেনার শোগুলি জুড়ে রয়েছে এবং এখনও, ফ্রিঞ্জ ট্রেন্ডগুলি কখনও তাড়া করে না, এটা তৈরি তাদের। ফ্রিঞ্জ বিজ্ঞানের পরীক্ষা থেকে শুরু করে সমান্তরাল মহাবিশ্ব পর্যন্ত, এটি সংবেদনশীল গভীরতার সাথে মস্তিষ্কের ধারণাগুলি পরিবেশন করেছিল, এর অনেক আগে আদর্শ ছিল।

তবে, কখন ফ্রিঞ্জ প্রচারিত হচ্ছিল, এটি সত্যই এটি প্রাপ্য স্বীকৃতি পায় না। সমালোচনামূলক প্রশংসা এবং একটি সংস্কৃতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও, এটি আন্ডাররেটেড থেকে যায়, ফ্ল্যাশিয়ার নেটওয়ার্ক হিট দ্বারা ছাপিয়ে যায় এবং দর্শকদের দ্বারা অন্য কোনও প্রত্যাশা করে ভুল বোঝায় এক্স-ফাইল ক্লোন শোটি কনকুলড হওয়ার পরে যে বছরগুলি পেরিয়ে গেছে, কেবল তা প্রমাণ করেছে ফ্রিঞ্জ অন্য সবাইকে ধরার আগে করছিল। অন্যরা এর যাদুটিকে প্রতিলিপি করার চেষ্টা করেছে, তবে খুব কম লোকই এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এর চরিত্রের কাজ বা এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেলে। ফ্রিঞ্জ বর্তমানে এটি পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসার দাবিদার, বিশেষত যখন এটি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আসে এবং প্রক্রিয়াজাতীয় সাই-ফাই টিভি শো স্ক্রিপ্টটি উল্টে দেয়।

ফ্রঞ্জ 5 বছরের জন্য টেলিভিশনের সেরা সাই-ফাই শো ছিল



এই সময়ে টিভিতে প্রায় কোনও কিছুর চেয়ে বেশি বুদ্ধি এবং আবেগের সাথে সম্মিলিত পদ্ধতিগত গল্প বলার এবং সিরিয়ালাইজড সাই-ফাই



ফ্রিঞ্জ ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে ফক্সে আত্মপ্রকাশ করা হয়েছিল, ইতিমধ্যে যেমন শোয়ের জন্য পরিচিত একটি পাওয়ার হাউস দল তৈরি করেছে ওরফে এবং হারিয়ে গেছে। শোটি এফবিআইয়ের এজেন্ট অলিভিয়া ডানহামকে (আনা টরভ) অনুসরণ করেছিল, যিনি অপরাধের একটি রহস্যময়, বাস্তবতা-বাঁকানো প্যাটার্নটি তদন্ত করার সময় “ফ্রিঞ্জ সায়েন্স” এর জগতে টানেন। তিনি শীঘ্রই অভিনব বিজ্ঞানী ওয়াল্টার বিশপ (জন নোবেল) এবং তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রতিভা পুত্র পিটার (জোশুয়া জ্যাকসন) এর সাথে অংশীদার হয়ে টিভির অন্যতম অনন্য তদন্তকারী দল গঠন করেছেন।

যখন ফ্রিঞ্জ একটি পদ্ধতিগত হিসাবে শুরু হয়েছিল – প্রতি সপ্তাহে উদ্ভট বিজ্ঞানের সাথে জড়িত একটি নতুন কেসের বৈশিষ্ট্যযুক্ত – এটি দ্রুত একটি জটিল পৌরাণিক -ভারী নাটকের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল যা বিকল্প বাস্তবতা, সময় ভ্রমণ এবং মানব চেতনার সীমাবদ্ধতাগুলি মোকাবেলা করে। যাইহোক, কি সত্যিই সেট ফ্রিঞ্জ বাদে এটি কীভাবে হৃদয়, ভয়াবহতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ ছিল উচ্চ-ধারণার সায়েন্স-ফাই এর সংবেদনশীল কোরটি হারাতে না করে।

ওয়াল্টারের ক্ষতিগ্রস্থ উজ্জ্বলতা, পিটারের অনিচ্ছুক বীরত্ব এবং অলিভিয়ার স্থিতিস্থাপকতা গভীর স্তরযুক্ত গল্প বলার জন্য তৈরি হয়েছিল। যদিও তা সত্ত্বেও, ফ্রিঞ্জ এছাড়াও মজা এবং অ্যাক্সেসযোগ্য থাকতে পরিচালিত – এমনকি যখন এটি পূর্ণ-বিকাশযুক্ত মাল্টিভার্স অঞ্চলগুলিতে ঘুঘু হয়। এর দৈত্য-সপ্তাহের এবং দীর্ঘ-রূপের আর্কগুলির মিশ্রণটি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত মৌসুমে পূর্ণ-বিকাশযুক্ত সিরিয়ালাইজড গল্পের গল্পটি দিয়েছিল, তবে সিরিজটি কখনও তার চরিত্রগুলি বা তাদের মানবতা ত্যাগ করে না।

২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তার পাঁচ-মরসুমের চলাকালীন ফ্রিঞ্জ টাইমস্লট পরিবর্তন এবং অনিশ্চিত পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে এটির সাথে আটকে থাকা একটি অনুগত ফ্যানবেস তৈরি করা হয়েছে। এটি কখনই মূলধারার হিট ছিল না, তবে এর প্রভাব এর রেটিংগুলি অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আজ, ফ্রিঞ্জ একটি 91% সমালোচক স্কোর আছে পচা টমেটো80% এর শ্রোতার স্কোর সহ – একটি অনুষ্ঠানের জন্য একটি বিরল কীর্তি যা সময়ের সাথে সাথে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, এর সমাপ্তির এক দশকেরও বেশি সময় পরে, ভক্তরা এখনও সেরাটি নিয়ে আলোচনা করছেন ফ্রিঞ্জ সাই-ফাই টিভি ইতিহাসের সেরা কিছু হিসাবে এপিসোড। সোজা কথায় ফ্রিঞ্জ এটি প্রচারিত হওয়ার সময় টেলিভিশনে সেরা সাই-ফাই শো ছিল এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা।

ফ্রিঞ্জ এখন প্রচুর সাই-ফাই ট্রপগুলি জনপ্রিয় করেছে যা এখন সাধারণ



ফ্রিঞ্জ মাল্টিভারস, টাইম লুপগুলি এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক সুপারহিরো গল্প বলার বছরগুলি মূলধারার আগে চালু করেছিল



অনেক আগে লোকি বা সব জায়গায় একবারে সব জায়গায়, ফ্রিঞ্জ মাল্টিভার্সে গভীরভাবে ডুব দিচ্ছিলেন। এর অন্যতম চিত্তাকর্ষক কৌতুক হ’ল বন্যপ্রাণ জটিল বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী ধারণাগুলি ভিত্তিযুক্ত, যৌক্তিক এবং আবেগগতভাবে অনুরণিত বোধ করা। দ্বিতীয় মরসুম থেকে, শোটি সমান্তরাল মহাবিশ্বের ধারণাটিকে গিমিক হিসাবে নয়, তবে একটি আখ্যান প্রয়োজনীয়তা হিসাবে অন্বেষণ করতে শুরু করে – ডোপেলগঞ্জার্স, মহাবিশ্ব -বিস্তৃত যুদ্ধ এবং স্থায়ী অনুভূত পরিণতিগুলির সাথে সম্পূর্ণ।

ফ্রিঞ্জ বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীকে সিরিয়ালাইজড, চরিত্র-চালিত এবং দার্শনিকভাবে ধনী কিছুতে পরিণত করতে সহায়তা করেছে।

এই ধরণের উচ্চ-ধারণা গল্পের গল্পটি এখন সর্বত্র রয়েছে, তবে ২০০৯ সালে এটি নেটওয়ার্ক টিভিতে শোনা যায়নি। পদ্ধতিগত শো সর্বদা চমত্কার সঙ্গে ফ্লার্ট করা হয়েছে, কিন্তু ফ্রিঞ্জ বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীকে সিরিয়ালাইজড, চরিত্র-চালিত এবং দার্শনিকভাবে ধনী কিছুতে পরিণত করতে সহায়তা করেছে। প্রাথমিক পর্বগুলি মিরর করা অবস্থায় এক্স-ফাইল-স্টাইল তদন্ত, ফ্রিঞ্জ দ্রুত প্রমাণিত হয়েছে যে বাস্তব তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে এর বন্য ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করতে ভয় ছিল না – কোয়ান্টাম জড়িয়ে পড়া, নিউরাল ম্যাপিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং – এর দর্শকদের সাথে কথা না বলে।

সময় লুপ, পর্যবেক্ষক প্যারাডক্স এবং ক্রস-ডাইমেনশনাল আইডেন্টিটি সংকটগুলির মতো ধারণার সাথে সংবেদনশীল গল্প বলার মিশ্রণের শোয়ের ক্ষমতা এটি তৈরি করেছে অনেক আধুনিক শোয়ের পূর্বসূরীথেকে অন্ধকার থেকে ফ্ল্যাশ। এমনকি সুপারহিরো টেলিভিশন একটি আশ্চর্যজনক debt ণ .ণী ফ্রিঞ্জ। অনেক অ্যারোভার্স শো এর সূত্র ধার করেছে: সাপ্তাহিক হুমকির সাথে সম্পর্কিত একটি মূল দল, সংবেদনশীল আর্কস দ্বারা নোঙ্গর করা এবং একটি গভীরতর সাই-ফাই পৌরাণিক কাহিনী।

সম্পর্কিত একটি ফ্রিঞ্জ রিবুট 5-মরসুমের সাই-ফাই শো সম্পর্কে সবচেয়ে খারাপ জিনিসটি ঠিক করবে ফ্রঞ্জ তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিল, এ কারণেই এখন পুনরায় বুট করার জন্য উপযুক্ত মুহূর্ত।

উপায় ফ্রিঞ্জ একটি ল্যাব কোটের সাথে যাদুবিদ্যার চেয়ে গল্পের রূপ হিসাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে, এটিকে অনন্যভাবে প্রশংসনীয় মনে করেছে। এটি বড় হতে ভয় পেল না, তবে এটি সর্বদা তার দর্শকদের বুদ্ধি সম্মান করে। এগুলি এমন ধারণা ছিল যা কম সক্ষম হাতে ব্যর্থ হতে পারে। ফ্রঞ্জ, যাইহোক, তাদের জনপ্রিয় করেছে এবং তাদের কেবল শীতল নয় তবে প্রয়োজনীয় বোধ করেছে।

ফ্রঞ্জ এখনও এটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার জন্য একটি আন্ডাররেটেড শো



আধুনিক সাই-ফাই টিভি ল্যান্ডস্কেপ গঠনের জন্য ফ্রঞ্জ আরও কৃতিত্বের দাবিদার



হিসাবে একটি অনুষ্ঠানের জন্য গ্রাউন্ডব্রেকিং হিসাবে ফ্রিঞ্জএর উত্তরাধিকার আশ্চর্যজনকভাবে রাডারের নীচে রয়েছে। মত নয় হারিয়ে গেছে, ব্রেকিং খারাপবা ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা, ফ্রিঞ্জ একবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ শোগুলির তালিকাগুলি সর্বদা তৈরি করে না, তবে এটি একেবারে হওয়া উচিত। মাল্টিভার্সের গল্প বলার থেকে শুরু করে জেনার প্রসেসিউরগুলির কাঠামো পর্যন্ত সমস্ত কিছু প্রভাবিত করা সত্ত্বেও, এটি প্রায়শই একটি সংজ্ঞা হিট হিসাবে কথা বলা হয়, একটি সংজ্ঞায়িত শক্তি নয়। এবং তবুও, প্রায় প্রতিটি আধুনিক সাই-ফাই সিরিজ এটির জন্য কিছু .ণী।

অংশ কারণ ফ্রিঞ্জ উপেক্ষা করা হয় সময় হয়। এটি স্ট্রিমিংয়ের ঠিক আগে প্রচারিত হয়েছিল কীভাবে লোকেরা টিভি দেখেছিল। আজকের দ্বিপদী-বান্ধব ল্যান্ডস্কেপে, একটি শো এর মতো ফ্রিঞ্জ বিশেষত এর আন্তঃসংযুক্ত আর্কস, বাস্তবতা স্থানান্তরিত এবং বিকশিত চরিত্রগুলির সাথে সমৃদ্ধ হতে পারে। যাইহোক, ফক্সে সাপ্তাহিক প্রচার করা, টাইমস্লট পরিবর্তন এবং ন্যূনতম প্রচারের সাথে, এর অর্থ এটি তার প্রাপ্য দর্শকের পক্ষে কখনই যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। তবুও, ভক্তরা যারা এটি খুঁজে পেয়েছিলেন – যাদের মধ্যে অনেকেই এটি শেষ হওয়ার পরে এসেছিলেন – তত্ক্ষণাত্ এর উজ্জ্বলতা স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এমনকি 2025 সালে, ফ্রিঞ্জ সতেজ বোধ। শোক, পরিচয়, নৈতিকতা এবং বৈজ্ঞানিক দায়িত্বের মতো থিমগুলি আগের চেয়ে আরও প্রাসঙ্গিক। It’s the kind of underappreciated sci-fi show that grows in stature the more you revisit it, and one that’s increasingly being cited as foundational by younger creators and fans alike. এটি পুরষ্কার বা শিরোনামগুলি অর্জন করতে পারে না, তবে ফ্রিঞ্জ খেলা পরিবর্তন। এটি টেলিভিশনে সাই -ফাই কী হতে পারে তা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে – সাহসী, মস্তিষ্ক, সংবেদনশীল – এবং এটি এর যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শো হিসাবে উদযাপিত হওয়ার যোগ্য।