আপনি যদি হঠাৎ জাইম হ্যারিসনের সাবস্ট্যাকের সাথে যুক্ত হন তবে আপনি একা নন

প্রাক্তন ডিএনসির চেয়ার জাইম হ্যারিসন সাবস্ট্যাকের প্রবণতায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, তবে তিনি মনে হয় সূক্ষ্ম মুদ্রণটি উপেক্ষা করেছেন।
হ্যারিসন তার পূর্বের প্রচারের ইমেল তালিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিচিতিগুলি গণ-সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ট্যাকের পরিষেবার শর্তাবলী চালিয়েছেন বলে মনে হয়। সাবস্ট্যাকের নিয়মগুলি বলে: “লোকদের তাদের সম্মতি ছাড়াই আপনার মেইলিং তালিকায় যুক্ত করবেন না এবং আপনার পরিচিতি তালিকা বা সামাজিক গ্রাফগুলি আমদানি করবেন না।” এবং সাবস্ট্যাক জোর দিয়েছিল যে গ্রাহকদের একজন সাবস্ট্যাকের মুখপাত্রের মতে, গ্রাহকদের “স্পষ্টভাবে বেছে নেওয়া” উচিত ছিল।
হ্যারিসন সম্প্রতি তার ২০২০ সালের সিনেট প্রচারের তালিকা এবং অন্যান্য পরিচিতিগুলিতে তিনি কয়েক বছর ধরে সংগ্রহ করেছিলেন, যদিও তিনি তার সাবস্ট্যাকটি শুরু করার সময় গ্রাহকদের কাছে এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রারম্ভিক ইমেলটি গত সপ্তাহে বলেছিল, “আমার ইমেল তালিকার একজন অতীত সদস্য হিসাবে, আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবস্ট্যাকের আমার নতুন কেন্দ্রে সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছেন।” হ্যারিসনের একটি সাবস্ট্যাক পডকাস্ট রয়েছে যেখানে তিনি ডেমোক্র্যাটদের সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছেন হান্টার বিডেনমেরিল্যান্ড গভ। ওয়েস মুর এবং মিনেসোটা গভ। টিম ওয়ালজএবং তিনি পডকাস্ট এবং বোনাস সামগ্রীতে প্রাথমিক অ্যাক্সেস পেতে সুপারফ্যানদের জন্য একটি প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশন বিভাগও শুরু করেছিলেন।
তিনি যেভাবে তাঁর সাবস্ট্যাক তালিকাটি তৈরি করেছিলেন তা অনলাইনে নেতিবাচক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, বেশ কয়েকটি এক্স ব্যবহারকারীরা তাদের অনুমতি বা এমনকি জ্ঞান ছাড়াই তার সাবস্টকে যুক্ত করা হয়েছিল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন“ডেমোক্র্যাটদের কাছে আমার ইমেল দেওয়ার ভয়াবহতা কখনই থামে না। কেন আমি জাইম হ্যারিসনের সাবস্ট্যাকের কাছে অটো-সাবস্ক্রাইব পেয়েছি,” অন্য একজন লিখেছেন“সবেমাত্র জানতে পেরেছি যে আমি আমার জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাইম হ্যারিসনের সাবস্ট্যাকটিতে সাবস্ক্রাইব হয়েছি।”
সাবস্ট্যাকের মুখপাত্র, নির্দ্বিধায় কথা বলার নাম প্রকাশ না করে, হ্যারিসনের মামলার বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন তবে বলেছিলেন যে সংস্থার নির্দেশিকা “যে কোনও মেইলিং তালিকার কোনও প্রকাশক আমদানি এমন লোকদের দ্বারা গঠিত হওয়া দরকার যারা এই প্রকাশনা থেকে ইমেলগুলি স্পষ্টভাবে বেছে নিয়েছেন” এবং এই তালিকাগুলি সম্মতি ছাড়াই ক্রয় করা বা সংগ্রহ করা হয় না (প্রায়শই প্রচারের ভিত্তিতে ঘটে যাওয়া)। মুখপাত্র “স্পষ্টভাবে বেছে নেওয়া” বাক্যাংশটি সাহসী করেছিলেন।
মুখপাত্র বলেছেন যে সাবস্ট্যাকটি অবৈধ ঠিকানাগুলি সহ সমস্যাগুলির জন্য প্রাথমিক চেকগুলি চালায় তবে কীভাবে ইমেলগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল তা যাচাই করার কোনও উপায় নেই।
হ্যারিসন একটি সংক্ষিপ্ত ফোনের সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি তার দলটি সাবস্ট্যাকের নিয়মগুলি অনুসরণ করেছেন “ধরে নিয়েছিলেন” তবে তিনি যোগ করেছেন, “আমার জন্য, ইমেল স্টাফ এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিস জেনে আমি এই জিনিসগুলি অনুসরণ করি না।” একটি ফলো-আপ পাঠ্য বার্তায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি সমস্ত সাবস্ট্যাক নীতিমালা মেনে চলেছেন এবং তাঁর দলটি “আমাদের তালিকা আপলোড করার জন্য সরাসরি সাবস্ট্যাকের সাথে কাজ করেছে, যা আমার সিনেট প্রচার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।” হ্যারিসনের একজন মুখপাত্র পলিটিকোকে যে সাবস্ট্যাক প্রতিনিধিদের সাথে তারা মোকাবেলা করেছিলেন তার নাম দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই জাতীয় মিথস্ক্রিয়া কেবল ফোনে করা হয়েছিল।
সাবস্ট্যাক সহ আরও বেশ কয়েকজন গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ তাদের নিউজলেটার তালিকাগুলি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপায় বেছে নিয়েছেন। পিট বাটিগিয়েগের সাবস্ট্যাকের সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, প্রাক্তন পরিবহন সচিব কেবল বাড়ার জৈব উপায় ব্যবহার করছেন তার সাবস্ট্যাকযার প্রায় 600,000 জন অনুসরণকারী রয়েছে এবং তার দল কোনও তালিকাগুলি টানতে পারে না।
সেন ক্রিস মারফি (ডি-কন।) এর একজন মুখপাত্র বলেছেন যে তিনিও বড় হয়েছেন তার সাবস্ট্যাক জৈবিকভাবে এবং ভাবেন নি যে তার প্রচারের ইমেল তালিকা থেকে গ্রাহকদের টানতে হবে। ব্যক্তিটি বলেছিলেন যে ভিডিওটি সিনেটর ট্রাম্প বিরোধী প্রভাবকদের সাথে করেছে তার সাক্ষাত্কার নিয়েছে জিম অ্যাকোস্টা এবং জেনিফার রুবিনপাশাপাশি সাংবাদিক আনন্দ গিরিধরদাসনতুন গ্রাহক যুক্ত করতে খুব সহায়ক হয়েছে, এখন মোট 65,000 এরও বেশি।
গত সপ্তাহে, হ্যারিসনের সাবস্ট্যাকটি দেখিয়েছিল যে তার এক মিলিয়ন গ্রাহক রয়েছে, তবে হ্যারিসনের বেশিরভাগ পোস্টে এক ডজনেরও কম পছন্দ রয়েছে। পলিটিকো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করার পরে, গ্রাহকদের সংখ্যা ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। হ্যারিসনের একজন মুখপাত্র কেন সাবস্ক্রিপশন নম্বরটি আর প্রকাশ্য নয় সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।
বছরের পর বছর ধরে, ডেমোক্র্যাটিক পরামর্শদাতারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিবিদরা অনেক বেশি ইমেল সহ দাতাদের ক্লান্ত করছে, তবে সাবস্ট্যাক একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম যার ভিত্তিতে ডেমোক্র্যাটরা তাদের কক্ষপথের লোকেরা বৃদ্ধি করতে পারে – এবং বিরক্ত করতে পারে।
প্রগ্রেসিভ এডি প্ল্যাটফর্ম সিভিক চিৎকারের প্রধান নির্বাহী জোশ নেলসন বলেছিলেন, “সাবস্ট্যাক কোনও কারণে অযৌক্তিক স্প্যামকে নিষিদ্ধ করে।” “প্রাক্তন ডিএনসির চেয়ার হিসাবে জাইম হ্যারিসনকে তাদের জ্ঞান বা সম্মতি ছাড়াই ইমেল তালিকায় যুক্ত করার চেয়ে আরও ভাল জানা উচিত।”
ব্যবসায়িক পরিণতির ভয়ে আরেক গণতান্ত্রিক পরামর্শদাতা নাম প্রকাশ না করে বলেছেন, অনেক প্রগতিশীল সংস্থা এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাটদের নেতারা এখন তাদের “অবসর পরিকল্পনা” হিসাবে দেখেন এমনভাবে তিনি রসিকতা করেছিলেন।
পরামর্শদাতা বলেছিলেন, “এটি এতটাই বোবা কারণ স্পষ্টতই এই সমস্ত লোকের জন্য মাসে 5 ডলার দেওয়ার জন্য সাবস্ট্যাকের পর্যাপ্ত লোক নেই এবং তারা সকলেই তাদের নিজস্ব বিকল্পগুলি পাম্প করার জন্য প্রচুর সাংগঠনিক সংস্থান ব্যবহার করে, যা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্থ এবং সংস্থানগুলির একটি বিভ্রান্তি,” পরামর্শদাতা বলেছিলেন।
