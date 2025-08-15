আপনি সংরক্ষণ করবেন? বোটাফোগো এক্স পামিরাসের আগে অ্যানস্লোটির বক্তব্য

কোচ ডেভিড অ্যানস্লোটি এই শুক্রবার পরবর্তী প্রতিশ্রুতিগুলির জন্য বোটাফোগোর পরিকল্পনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখিয়েছিলেন। তদুপরি, তার বক্তব্যগুলি ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের সংরক্ষণের জন্য একটি ঘূর্ণন কৌশল প্রস্তাব করে, কারণ টিমের ফোকাস কুইটোতে এলডিইউর বিপক্ষে লিবার্টাদোরসের 16 রাউন্ডের রিটার্নের দ্বন্দ্বের দিকে রয়েছে।
কাস্টের কাস্টিং এবং প্রশংসা কৌশল
এক সংবাদ সম্মেলনে অ্যানস্লোটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে তিনি রবিবার নিলটন সান্টোস স্টেডিয়ামে পামিরাসের বিপক্ষে কিছু অ্যাথলিটকে বাঁচানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। অতএব, তিনি বলেছিলেন:
“এখন আমাকে আজকাল সিটি -তে খেলোয়াড়দের ভাল মূল্যায়ন করতে হবে, যা আমাদের রিওতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং তারপরে আমরা পামিরাসের বিরুদ্ধে একটি ভাল খেলা করতে পারে বলে আমরা কী মনে করি তার জন্য সেরা লাইনআপটি প্রস্তুত করব।
এটি লক্ষণীয় যে সিদ্ধান্তটি কেবল শারীরিক বিশ্রাম নিয়েই নয়, অন্য খেলোয়াড়দের বাইরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়ার বিষয়েও রয়েছে। এইভাবে, অ্যানস্লোটি মন্তব্য করেছিলেন:
“আমরা আগামীকাল (শুক্রবার) ভাল সুস্থ হয়ে উঠব, আমার যে খেলোয়াড়রা খেলেননি এবং উপভোগ করেননি তাদের প্রশিক্ষণ দিন, যা আমি এখন কিছুটা ভাল জানি। রবিবার অন্যান্য খেলোয়াড়দের দিন। আমাদের পরিধান এবং টিয়ার জন্য ডোজ ভাল লাগবে। এটি একটি দুর্দান্ত খেলা হবে। ব্রাজিলিয়ান ভাষায় আমাদের প্রচুর অনুপ্রেরণা রয়েছে। এখন মাথা পামিরাসে রয়েছে।”
সাম্প্রতিক বিজয় এবং নতুন আত্মবিশ্বাস
বৃহস্পতিবার নিলটন সান্টোসে এলডিইউর বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয়ের সাথে, বোটাফোগো লিবার্টাদোরসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার গ্যারান্টি দিয়েছেন। এটির সাহায্যে কোচ কাস্ট সামঞ্জস্য করতে এবং নতুন বিকল্পগুলি পরীক্ষা করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কারণ এই দলটিকে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ এবং মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দ এবং প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে হবে।
ভক্তদের প্রত্যাশা এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি
এটি লক্ষণীয় যে বোটাফোগুয়েন্স ভক্তরা এই কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেন, কারণ মূল অ্যাথলিটদের সংরক্ষণের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য ম্যাচে সরাসরি কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
তদতিরিক্ত, অ্যানস্লোটির ভঙ্গি গোষ্ঠীর অভিনেতা এবং গভীরতার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করে, এইভাবে শারীরিক প্রচেষ্টা এবং ফলাফলগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য একটি পরিকল্পিত পদ্ধতি।
এইভাবে, বোটাফোগো মরসুমে উভয় ফ্রন্টে ধারাবাহিকতা, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে চাইছেন।