আপলোডের চূড়ান্ত মরসুমের জন্য প্রাইম ভিডিওর অফিসিয়াল ট্রেলার দেখুন

অ্যামাজন সবেমাত্র আপলোডের চূড়ান্ত মরসুমের জন্য একটি ট্রেলার ফেলেছে, ডিজিটাল আফটার লাইফ সম্পর্কে টেককেন্দ্রিক কমেডি যা অনেক সময় সত্য (হালকা স্পোলার্স এগিয়ে)। গ্রেগ ড্যানিয়েলস দ্বারা নির্মিত (অফিস, পার্ক এবং বিনোদন, পাহাড়ের রাজা), এটি হোলোগ্রাফিক ফোন, কিলার স্ব-ড্রাইভিং গাড়ি এবং (কিলার) এআই সহকারীদের মতো জিনিসগুলির সাথে একটি উন্নত ভবিষ্যতের পরিপূর্ণতায় সেট করা হয়েছে। তবে যেহেতু এই উন্নত প্রযুক্তিটি আজ আমাদের দায়িত্বে থাকা একই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্রোস দ্বারা পরিচালিত হয়, স্বাভাবিকভাবেই জিনিসগুলি দর্শনীয়ভাবে ভুল হয়ে যায়।
“ফোর-পার্ট সিরিজের সমাপ্তি ইভেন্টে, সংবেদনশীল এআই দ্রুত মন্দকে পরিণত করে, লেকভিউ (এবং দ্য ওয়ার্ল্ড!) মুছে ফেলার হুমকি দেয়,” অ্যামাজন লিখেছেন “লোভী নির্বাহীদের শীর্ষে, দীর্ঘস্থায়ী রহস্যগুলি, প্লাস ভিআর এবং আইআরএল-তে হৃদয়বিদারক, আমাদের চরিত্রগুলি আগে থেকেই পরীক্ষা করা হয় এবং এটি কেবল এক সময়কে বাঁচাতে পারে যা তারা শেষ করে দেয় এবং এটি এক সময়ের দ্বারা সঞ্চয় করে।
আপলোড সাধারণত 88 শতাংশ সহ ইতিবাচক পর্যালোচনা পেয়েছে পচা টমেটো রেটিং “উইট্টি রাইটিং এবং উইনসোম কাস্ট (এটি) এর জন্য ধন্যবাদ এটি একটি পরবর্তী জীবনকে জীবিত করে তোলে।” চূড়ান্ত মরসুমটি আশাবাদী যে কোনও দীর্ঘস্থায়ী রহস্য গুটিয়ে ফেলবে এবং আমাদের নায়কদের 25 আগস্ট অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে হিট করার সময় কিছুটা বন্ধ করে দেবে।