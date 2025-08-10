(আপাতত) আধুনিক আমেরিকার বাস্তবতায় গেমেল্নস্কি নাইটের পুরাণটি বছরের সেরা হরর – মেদুজা

8 ই আগস্ট, আমেরিকান কৌতুক অভিনেতা এবং জাক ঝোটগার ডিরেক্টর “বন্দুক” এর ভয়াবহতা ওয়ার্ল্ড রেন্টালটিতে প্রবেশ করেছিল। ফিল্মটি স্মার্ট আধুনিক হরর এর নতুন তরঙ্গের traditions তিহ্যকে অব্যাহত রেখেছে – পাশাপাশি “দূরে”, “সল্টিস”, “বাতিঘর” এবং “মৃতদের মধ্য থেকে ফিরে”। এই প্লটের কেন্দ্রে এই সময়টি ক্রাইসোলভ সম্পর্কে একটি প্রাচীন গল্প, যিনি শহর থেকে সমস্ত শিশুকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিনোক্রিটিক অ্যান্টন ডলিন ব্যাখ্যা করেছেন যে কীভাবে ভাল “বন্দুক” ভাল, যেখানে কেবল নিষ্ঠুরতা এবং ভয়াবহতার জায়গা নয়, তবে একটি অযৌক্তিকতা এবং এমনকি কালো রসিকতাও রয়েছে।
তরুণদের দ্বিতীয় ভয়াবহতা এবং দ্রুত আমেরিকান পরিচালক জাক ক্রেগার “দ্য গানস” এর ফ্যাশনে আসা বিরক্তিকর বিভাগের অন্তর্গত, যা সম্পর্কে বলা যায় না – অন্যথায় আপনি অসংখ্য চমককে বাধা দেবেন এবং শেষ পর্যন্ত দর্শকের আনন্দকে নষ্ট করবেন। নামটি নিজেই আবিষ্কার করা হয়েছিল যাতে সারাংশের একটি দূরের ইঙ্গিতও এড়াতে পারে।
অতএব, আপনি যদি সবচেয়ে ভাল করতে পারেন তা অবশ্যই, যদি আপনি হরর পছন্দ করেন (এটি সবচেয়ে ঘৃণ্য বা ভয়ানক থেকে অনেক দূরে) – এটি পরবর্তীকালে পড়া স্থগিত করা এবং প্রথমে সিনেমায় যাওয়া।
টেলিভিশন কমেডি থেকে “বার্বারিয়ান” একইভাবে একইভাবে ছিল, তার প্রবীণ সহকর্মী, জর্ডান ড্রেল (“দূরে”, “আমরা”, “না”) এর মতো বড় সিনেমাতে আসা ক্রেটগারের পরিচালকের আত্মপ্রকাশ।
এবং আবারও, নাম সহ সামগ্রীর বিষয়বস্তু, মাথার ভক্তরা এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। আপনি অবশ্যই কেবল বেসমেন্ট এবং প্রতীকী সম্পর্কিত (অবচেতন এবং গোপনীয়তা, মানুষের ক্রিয়াকলাপের লজ্জাজনক এবং লুকানো রূপ) সহ ক্রেগারের সাথে অদ্ভুত আবেশে আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন। এবং একটি ভয়ানক রূপকথার কাহিনীর ঘরানার কাছে লেখকের আসক্তিতেও।
অবশ্যই, আপনি এই নির্দিষ্ট রূপকথার কাহিনী শুনেছেন: গেমেল্নস্কি ক্রাইসোলভের মিথ। এক সকালে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষক মিসেস গ্যান্ডি কাজে এসে আবিষ্কার করেছেন যে তার শিক্ষার্থীরা অদৃশ্য হয়ে গেছে – সমস্ত, একটি বাদে, অ্যালেক্স নামে একটি শান্ত বন্ধ ছেলে।
অর্ডারগুলিও শিশুসুলভ, এটি কেমন ছিল তা বলে। রাতের প্রাক্কালে ঠিক 2 ঘন্টা 17 মিনিটে, যখন মা এবং বাবা গভীর ঘুমে ঘুমাতেন, তখন সহপাঠী এবং আলেক্সের সহপাঠীরা নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠে বাড়ির দরজা খুলে পালিয়ে যায়। কেউ কেউ ট্র্যাকিং ক্যামেরাগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়েছিল, তবে “বাচ্চারা কেন পালিয়ে গেল?” এবং “তাদের কি হয়েছে?” রেকর্ড দেবেন না। পিতামাতারা অবিচ্ছিন্ন, হতাশায় বিদ্যালয়, বিভ্রান্তিতে পুলিশ। সুতরাং “বন্দুক” শুরু হয়।
ডাইরেক্টিং ক্লাসটি টাইতে সুস্পষ্ট। তাদের হাত দিয়ে বাচ্চাদের সিলুয়েটগুলি ছড়িয়ে পড়ে, যেন পাখি বা যুদ্ধের বিমানকে চিত্রিত করে, হিমশীতল শহরের অন্ধকার নীরব রাস্তায় ছুটে যায়। ফ্রেমের পিছনে দ্য ডার্কনেস, জর্জ হ্যারিসন দ্বারা সাবধান রয়েছেন। বিখ্যাত হিটের রেফারেন্স যথাযথ ব্যবহারটি বাইরের পর্যবেক্ষকের অবাক করে দেয় বলে মনে হয়, যে অবস্থানে শ্রোতা রয়েছে (কোনও অদ্ভুত অঙ্কুরের অন্য কোনও সাক্ষী নেই)।
গল্পকার ফাইনাল না হওয়া পর্যন্ত নীরব হয়ে পড়ে। গল্পটি এখন ছয়টি সমান অবিশ্বাস্যর হাতে অর্পণ করা হয়েছে – সর্বোপরি, প্রত্যেকে যা ঘটেছিল তার একটি অংশই জানে – গল্পকাররা ঘুরেফিরে।
কাঠামোটি একই সময়ে আকিরা কুরোসাওয়া “ফুসকুড়ি” এবং পল টমাস অ্যান্ডারসনের “ম্যাগনোলিয়া” স্মরণ করে, যার নায়কদের “বন্দুক” এর নির্দিষ্ট চরিত্রগুলি দেখতে লাগে। ক্লাস শিক্ষকের প্রথম প্রবেশ করা, বিস্মিত ও ভঙ্গুর জাস্টিন গ্যান্ডি (জাস্টিন গার্নার, যিনি ফ্যান্টাস্টিক ফোর থেকে সিলভার সার্ফারের অচেনা মেকআপে ক্ষিপ্ত)। তার পিছনে নিখোঁজ হওয়া একজন, আর্চার গ্রাফের হৃদয়গ্রাহী পিতার হৃদয় রয়েছে (“পুরানো মানুষ কোনও জায়গা নয়” থেকে জোশ ব্রোলিন)। তারপরে স্কুল মার্কাসের (বেনেডিক্ট ওয়াং) বোঝাপড়া ও সংবেদনশীল পরিচালক, দুর্ভাগ্য পুলিশ পল (ওল্ডেন এরেনরাইক), গৃহহীন পিপলস কমিসার জেমস (অস্টিন আব্রামস) এবং অবশেষে অ্যালেক্স (কেরি ক্রিস্টোফার) খুব নীরব ছেলে। তাঁর আখ্যানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটি রবার্ট ব্রাউনিং দ্বারা নির্ধারিত “গেমেল্নস্কি ক্রাইসোলভ” সংস্করণে ছিল: মিছিলের পিছনে থাকা শেষ খোঁড়া শিশু শহরে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল এবং কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে সত্য বলতে সক্ষম হয়েছিল।
রায়ান এবং হেইস হোলাদেস সহ পরিচালক নিজেই লিখেছেন আনন্দদায়ক অস্বস্তিকর সংগীত, ফিল্ম স্কুলগুলির স্বাভাবিক সঙ্গীকে বোঝায়, একটি ললিং ছন্দ এবং আচারের ঘণ্টার মতো। অপারেটর লারকিন সেপলি (“সমস্ত কিছু, সর্বত্র এবং একবারে”) “আলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে” সবচেয়ে চাপযুক্ত দৃশ্যগুলি সরিয়ে দেয়, যখন অপ্রয়োজনীয় বিশেষ প্রভাব ছাড়াই অবজেক্টের ভুল সংমিশ্রণগুলি দর্শকের মস্তিষ্কে ফ্যান্টাসমাগোরিক ভয়াবহতার জন্ম দেয়। তবে জনসাধারণের উপর প্রভাবের মূল কৌশলটি দক্ষতার সাথে ডিজাইন করা গল্পের ক্রমবর্ধমান সাসেনসার দিকে ফোটে, যা থেকে আপনি আসতে পারবেন না। কেবল নিষ্ঠুরতা বা নিরাশাকেই নয়, একটি প্যারাডক্স, অযৌক্তিক, কালো হাস্যরসও রয়েছে।
স্পিকার অবশ্যই ক্যাম্পবেল স্যুপসকে কথা বলছে, একবার অ্যান্ডি ওয়ারহলকে গেয়েছেন এবং ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন: এটি আমেরিকান দৈনন্দিন জীবনের একটি বিকৃত উল্লেখ, ছদ্মবেশী সাধারণ এবং আরামদায়ক। তবে, যদি “বন্দুকগুলি” কোনও বৌদ্ধিক ভয়াবহতার নতুন তরঙ্গের সেরা চলচ্চিত্র হিসাবে কোনও সামাজিক রূপককে হ্রাস করা যায়, তবে এটিকে সুস্পষ্ট বা স্বচ্ছ বলা যায় না।
ক্রেগার গ্রিম ব্রাদার্স, স্টিফেন কিং বা ডেভিড লিঞ্চের চেয়ে বর্তমান এজেন্ডাটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, যার প্রভাব কমপক্ষে চলচ্চিত্রের রহস্যময় চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছিল – গ্ল্যাডিসের চাচাতো ভাই। অ্যামি মাদিগানের শ্বাসরুদ্ধকর পারফরম্যান্সে, তিনি তাত্ক্ষণিকভাবে টুইন পিক্সের কাছ থেকে মিসেস ট্রামন্ড এবং মহাসড়ক থেকে কোথাও রহস্যময় ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেন, যদিও আপনি বুড়ো মহিলা শাপোকলিয়াককে স্মরণ করতে পারেন।
এটা বলা মুশকিল যে লেখক আরও বেশি প্ররোচিত করেছেন-“ডাইনি হান্ট” এর রূপক অর্থে (শিক্ষকের শিক্ষক দ্বারা, কেউ অবর্ণনীয় পেইন্ট “ডাইনি” দিয়ে লিখেছেন) বা পুরানো ধরণের বিশ্বাস যে দুষ্ট যাদুকরগুলি বেশ বাস্তব।
তবে তবুও, কেবল সাবটেক্সটে কেবল কুসংস্কারই পড়েনি: এখানে জাতীয় আঘাতটি অনির্বচনীয়ভাবে স্কুল রসিকতার একটি দুঃস্বপ্ন, যার মহামারী আমেরিকাতে শেষ হবে না এবং জম্বি শিশুদের অত্যন্ত আধুনিক ধারণা, যা তাদের স্বার্থে প্রাপ্ত বয়স্করা অস্ত্রগুলিতে পরিণত হয়।
স্পয়লারদের ছাড়াই গিয়ে ছবিটির কেন্দ্রীয় চিন্তাকে এ জাতীয় কিছু তৈরি করা যেতে পারে: “ভয় বা ক্রোধের প্রভাবের অধীনে একজন ব্যক্তি নিজেই স্বাধীন ইচ্ছায় অংশ নিতে পেরে আনন্দিত।” এবং কে সর্বজনীন বানান কাটিয়ে উঠতে পারে? অবশ্যই, কেবল একটি নিরীহ শিশু: এই জাতীয় ফলাফল একটি কল্পিত ক্যানন নির্দেশ করে।
যাইহোক, দেখার পরে, দার্শনিক উদ্ঘাটন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ নয়, তবে অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং স্বতন্ত্র চিত্রগুলি স্মৃতিতে থাকবে। হাত দিয়ে শিশুরা ছড়িয়ে পড়ে, খালি শহরের চারপাশে ছুটে যায়। বুড়ো মহিলা একটি উজ্জ্বল উইগ এবং একটি অপ্রাকৃত হাসি সহ। ভুতুড়ে বিশাল রাইফেল এআর -15, হঠাৎ বাড়ির ছাদের উপরে রাতের আকাশে আঁকা, এবং তারপরে কোনও চিহ্ন ছাড়াই গলে গেল।
