আপিল আদালত ট্রাম্পের $ 500m সিভিল জালিয়াতির জরিমানা ছুড়ে দিয়েছে

একটি আপিল আদালত গত বছর নিউইয়র্ক সিভিল জালিয়াতির বিচারে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অর্থ প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল বলে একটি 500 মিলিয়ন ডলার (372 মিলিয়ন ডলার) জরিমানা ছুঁড়ে দিয়েছে।
বিচারক আর্থার এঙ্গোরন ট্রাম্পকে অনুকূল loans ণ সুরক্ষিত করার জন্য ট্রাম্প সংস্থার সম্পত্তিগুলির মূল্যকে ব্যাপকভাবে স্ফীত করার জন্য ফি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত দীর্ঘ রায়টিতে নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারকরা জানিয়েছেন যে ট্রাম্প জালিয়াতির জন্য দায়বদ্ধ থাকাকালীন প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলারের জরিমানা অতিরিক্ত ছিল এবং সম্ভবত গুরুতর শাস্তির বিরুদ্ধে সাংবিধানিক সুরক্ষা লঙ্ঘন করা হয়েছিল।
মামলায় বিচারক এঞ্জোরন ট্রাম্পকে 355 মিলিয়ন ডলার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবে সুদের সাথে, এটি 500 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বেড়েছে।
বিচারক পিটার মৌল্টন লিখেছেন, “যদিও ক্ষতি অবশ্যই ঘটেছে, এটি বিপর্যয়কর ক্ষতি নয় যা রাজ্যকে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন ডলারের পুরষ্কারকে ন্যায়সঙ্গত করতে পারে।”
তার সামাজিক মিডিয়া সাইট, সত্য সামাজিক একটি পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি “সম্পূর্ণ বিজয়”।
তিনি বলেন, “আমি এই সত্যকে শ্রদ্ধা করি যে আদালত এই বেআইনী ও অপমানজনক সিদ্ধান্তটি ছুঁড়ে ফেলার সাহস পেয়েছিল যা পুরো নিউইয়র্ক রাজ্য জুড়ে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ করছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি একটি রাজনৈতিক জাদুকরী শিকার ছিল, ব্যবসায়িক অর্থে, এর আগে কেউ কখনও দেখেনি।”
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস, যা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল, এই সিদ্ধান্তকে জয় হিসাবেও তৈরি করেছিল, কারণ এটি ট্রাম্পের জালিয়াতি দায়বদ্ধতা এবং বিচারকরা আর্থিক নয় এমন অন্যান্য জরিমানা ছুঁড়ে ফেলেনি।
অফিসটি রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে জরিমানা থেকে টসিংয়ের বিরুদ্ধে আপিল করার পরিকল্পনা করেছে, আপিল আদালত।
এক বিবৃতিতে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় বলেছে যে বিচারকরা “ট্রায়াল কোর্টের সুপরিচিত সন্ধানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন: ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর সংস্থা এবং তাঁর দুই সন্তান জালিয়াতির জন্য দায়বদ্ধ”।
“এটি ইতিহাসের কাছে হারানো উচিত নয়: অন্য আদালত রায় দিয়েছে যে রাষ্ট্রপতি আইনটি লঙ্ঘন করেছেন এবং আমাদের মামলার যোগ্যতা রয়েছে,” এটিও বলেছে।
ট্রাম্পের বিরুদ্ধে, তাঁর দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র এবং ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে বিচারক এঞ্জোরন ট্রাম্পকে একজন কোম্পানির পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বা তিন বছর ধরে রাজ্যের ব্যাংকগুলির কাছ থেকে loans ণ নিতে নিষেধ করেছিলেন।
বৃহস্পতিবারের সিদ্ধান্তটি এই এবং অন্যান্য অ -মনেটারি জরিমানা রাখে যা বিচারক এঞ্জোরন আরোপ করেছিলেন।
তিনটি দীর্ঘ মতামত অন্তর্ভুক্ত 323 পৃষ্ঠার রায়টি প্যানেলের পাঁচ বিচারকের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ করেছে।
তারা প্রাথমিকভাবে জেমস দ্বারা আনা মূল মামলাগুলির গুণাবলীর বিষয়ে বিভক্ত ছিল, যিনি ট্রাম্প এবং তার পুত্রদের “অবিরাম এবং পুনরাবৃত্তি জালিয়াতি” বলে অভিযুক্ত করেছিলেন।
যদিও বেশ কয়েকজন বিচারক বলেছিলেন যে তিনি “এই পদক্ষেপটি আনতে তার আইনী ক্ষমতার মধ্যে ছিলেন”, একজন বিশ্বাস করেছিলেন যে মামলাটি বরখাস্ত করা উচিত ছিল এবং দু’জন বলেছিলেন যে আরও সীমিত সুযোগের নতুন বিচার হওয়া উচিত।
যদিও এই দু’জনই “চূড়ান্ততা নিশ্চিত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে” জরিমানা ছুঁড়ে ফেলার সিদ্ধান্তে যোগ দিয়েছিলেন, বিচারক মৌল্টন লিখেছিলেন।
বিচারক মৌল্টন আরও লিখেছেন যে আমেরিকান ভোটাররা ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের বিষয়ে স্পষ্টতই রায় দিয়েছেন “এবং” এই বেঞ্চ আজ সর্বসম্মতিক্রমে তার ব্যবসা ধ্বংস করার প্রচেষ্টাটিকে লাইনচ্যুত করেছে “।
তিনি আরও লিখেছেন যে জরিমানা মার্কিন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী লঙ্ঘন করেছে, যা বলে: “অতিরিক্ত জামিনের প্রয়োজন হবে না, বা অতিরিক্ত জরিমানার আরোপ করা হবে না, বা নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক শাস্তি ক্ষতিগ্রস্থ হবে না।”
প্যানেল আপিলের বিষয়ে মৌখিক যুক্তি শুনার প্রায় এক বছর পরে এই রায়টি এসেছিল, এই সময়ে বেশ কয়েকজন বিচারক নাগরিক জালিয়াতির মামলার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।
ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্প, যিনি এই মামলায় জড়িত ছিলেন, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে সিদ্ধান্তটি উদযাপন করেছিলেন।
“5 বছর জাহান্নাম পরে, ন্যায়বিচার পরাজিত হয়েছিল!” তিনি লিখেছেন।
বিবিসি মন্তব্য করার জন্য নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে যোগাযোগ করেছে।
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিচারক এঞ্জোরন রায় দিয়েছিলেন যে ট্রাম্প ব্যবসায়িক জালিয়াতির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দ্বারা তাঁর সম্পদকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। জরিমানা নির্ধারণের জন্য ২০২৪ সালে আরও একটি বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
একটি উদাহরণে, বিচারক মিস্টার ট্রাম্পের আর্থিক বিবৃতিতে ভুলভাবে দাবি করেছিলেন যে তাঁর ট্রাম্প টাওয়ার পেন্টহাউস এর আসল আকারের প্রায় তিনগুণ ছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাট জেমস দ্বারা আনা মামলাটি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।